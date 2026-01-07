Arsenal vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 08/01/26

+

👑Mejores apuestas Arsenal vs Liverpool

Empate o Liverpool (Doble oportunidad) ⭐ @ 2.25 en William Hill

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.75 en William Hill

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.90 en William Hill

Predicción de resultado: Arsenal 2-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Arsenal: Gyökeres, Saka – Liverpool: Ekitike, Wirtz

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Liverpool son cortesía de William Hill, correctas a 07 de enero de 2026 a las 16:50 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Los Gunners lucharon arduamente en su última victoria por 3-1 en la Premier League contra el Bournemouth. El mediocampista Declan Rice anotó dos goles en la segunda mitad para sellar el triunfo.

Por suerte para Mikel Arteta, muchos de sus jugadores se han recuperado de lesiones. Solo Max Dowman y Cristhian Mosquera están fuera, con Riccardo Calafiori en duda. El Arsenal solo ha ganado 11 de sus últimos 46 encuentros ante el Liverpool. De hecho, los Gunners solo han ganado uno de sus últimos ocho enfrentamientos contra los Reds.

El Liverpool parecía encaminado a otra dura victoria fuera de casa ante el Fulham antes del gol agónico de Harrison Reed en el último minuto. Los Reds se mantienen en cuarto lugar, a tres puntos del Chelsea, que ocupa la quinta plaza.

Actualmente, la lista de lesiones de Arne Slot para el partido en Anfield es mucho más larga que la de Arteta. Isak, Gómez, Endo y Leoni están ausentes, con Salah en la Copa Africana de Naciones con Egipto.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Liverpool

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Hincapié, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Ødegaard, Trossard, Saka, Gyökeres

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Bradley, Robertson, Van Dijk, Konaté, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Ekitike

🚀Las mejores apuestas Arsenal vs Liverpool

1er Pronóstico Arsenal vs Liverpool: Empate o Liverpool (Doble oportunidad) @ 2.25 en William Hill

Con el Arsenal a seis puntos de ventaja en la cima de la Premier League, parece extraño apostar contra los Gunners. Sin embargo, hay valor en respaldar el Empate/Liverpool en el mercado de Doble Oportunidad.

Como se mencionó, el Arsenal ha ganado solo el 24% de sus últimos 46 encuentros con Liverpool. Además, hay señales de que Arne Slot ha detenido la caída de los Reds en las últimas semanas. El Liverpool ha sumado 11 puntos en sus últimos cinco partidos.

Un empate no sería necesariamente un mal resultado para el Arsenal. Mantendría al Liverpool a 14 puntos de distancia con más de la mitad de la temporada jugada. El peor escenario sería que la ventaja del Arsenal sobre el Man City se reduzca a cuatro puntos, lo cual sigue siendo razonable.

Con una probabilidad del 43.48% de ver un empate o una victoria visitante, esto ofrece más valor en las apuestas Arsenal vs Liverpool que apoyar ciegamente a los Gunners.

2ºPronóstico Arsenal vs Liverpool: Ambos equipos marcan @ 1.75 en William Hill

Según los datos históricos, las cuotas de que ambos equipos marquen en este partido ofrecen un valor inmenso. De hecho, esta es la predicción de valor del trío de apuestas Arsenal vs Liverpool esta semana.

Ambos equipos han marcado en el 70% de sus últimos 46 encuentros. El Arsenal solo ha mantenido su portería a cero en el 13% de esos partidos. Aunque es importante reconocer el sólido récord defensivo de Arsenal en casa, ambos equipos han marcado en el 50% de sus partidos en casa.

El Liverpool también ha anotado un promedio de 1.70 goles por partido fuera de casa esta temporada. Por lo tanto, no es sorprendente poder respaldar que ambos equipos marquen con una probabilidad de solo el 56.50%.

3er Pronóstico Arsenal vs Liverpool: Más de 3.5 goles @ 2.90 en William Hill

Cuatro de los últimos ocho encuentros de Premier League entre Arsenal y Liverpool en el Emirates Stadium han presentado cuatro goles o más. Los Gunners han anotado 9 goles en sus últimos tres partidos de la EPL, y el Liverpool ha anotado cuatro veces en sus tres partidos de liga anteriores.

Históricamente, el 43% de sus últimos 46 encuentros han producido cuatro goles como mínimo. Los mercados de apuestas actualmente sugieren que solo hay un 38.17% de probabilidad de que esto ocurra la noche del jueves.

Esto toma en cuenta la línea ofensiva irregular de Liverpool últimamente, pero lograron dos goles en Fulham el fin de semana pasado. El regreso de Hugo Ekitike para el partido del jueves también debería darle a los Reds más presencia en ataque.