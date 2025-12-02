Arsenal vs Brentford Pronóstico y Apuestas Premier League | 03/12/25

+

Mejores apuestas Arsenal vs Brentford

Arsenal gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.91en Sportium

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.15en Sportium

Eberechi Eze anota en cualquier momento ⭐@ 2.65en Sportium

Predicción de marcador: Arsenal 2-1 Brentford

Predicción de goleadores: Arsenal: Eze y Gyökeres - Brentford: Igor Thiago

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Arsenal dejó Stamford Bridge el domingo por la tarde sintiéndose decepcionado con solo un punto. Los Gunners jugaron gran parte del partido contra 10 hombres, y muchos esperaban que se llevaran los tres puntos. Sin embargo, viendo el encuentro en su conjunto, el empate fue probablemente lo más justo.

El resultado permitió a los hombres de Mikel Arteta consolidar el primer puesto. Ahora tienen una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. Sin embargo, también fue un llamado de atención para los Gunners, mostrando que el grupo perseguidor está listo para aprovechar cualquier desliz.

Los del norte de Londres vivirán otro derbi local el miércoles cuando reciban al Brentford en el Emirates. Los tres puntos son innegociables para los anfitriones si quieren mantener su carrera por el título esta temporada.

El Brentford probablemente esté satisfecho con su rendimiento hasta ahora. Varios expertos los señalaron como candidatos al descenso al inicio de la temporada, y se esperaba que Keith Andrews fuera el primer entrenador en ser despedido. Sin embargo, el técnico ha guiado a su equipo a la mitad de la tabla.

Las Abejas están solo un punto por debajo de donde estaban en la misma etapa bajo Thomas Frank la temporada pasada. Las victorias sobre Liverpool y Newcastle esta campaña han sido impresionantes. Por lo tanto, vencer a un equipo de primera como el Arsenal está ciertamente al alcance.

Alineaciones probables Arsenal vs Brentford

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Martinelli, Gyökeres

Posible alineación del Brentford:

Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey, Henderson, Jensen, Ouattara, Damsgaard, Shade, Thiago

Las mejores apuestas Arsenal vs Brentford

1er Pronóstico Arsenal vs Brentford: Arsenal gana y más de 2.5 goles @ 1.91 en Sportium

El Arsenal estará deseando volver a la senda de la victoria tras ese empate con el Chelsea. Los Gunners llevan una racha invicta de 17 partidos en todas las competiciones, ganando 14 de esos encuentros y empatando en tres ocasiones.

Eso será una preocupación para el Brentford, que ha alternado entre victorias y derrotas en sus últimos cinco partidos. Si ese patrón continúa, podrían enfrentar una tarde difícil. Después de todo, se miden a un equipo que está rindiendo por encima de lo esperado.

El Arsenal está invicto contra las Abejas en sus últimos ocho encuentros oficiales, ganando cinco en esa racha. Además, cuatro de los últimos cinco partidos de los Gunners han producido más de dos goles. El Brentford ha tenido lo mismo en cada uno de sus últimos tres partidos de liga.

2ºPronóstico Arsenal vs Brentford: Ambos equipos anotan - Sí @ 2.15 en Sportium

Las tropas de Arteta habían disfrutado de una maravillosa racha de ocho partidos sin encajar gol en todas las competiciones. Sin embargo, eso cambió en las últimas semanas, encajando en sus últimos cuatro partidos consecutivos. Ambos equipos marcaron en esos encuentros, lo que dará a los visitantes algo de esperanza.

El récord ofensivo general de los visitantes no puede subestimarse. Han anotado 21 goles en liga en 13 partidos, colocándose en el cuarto puesto compartido en las tablas de goleadores de la liga. Sin embargo, su defensa ha sido pobre, encajando 20 goles en 13 encuentros, y 12 de esos fueron fuera de casa en solo seis encuentros.

Los hombres de Andrews anotaron en el 83% de sus partidos de liga fuera de casa esta temporada, lo cual es un buen rendimiento a domicilio. En sus últimos tres partidos de la Premier League hubo goles en ambos extremos. Notablemente, el 67% de las jornadas fuera de casa del Brentford en esta liga produjeron goles en ambos extremos.

Por todo ello, confiamos en que ambos equipos encuentren portería para la segunda de nuestras apuestas Arsenal vs Brentford.

3er Pronóstico Arsenal vs Brentford: Eberechi Eze anota en cualquier momento @ 2.65 en Sportium

Eberechi Eze tuvo un partido relativamente tranquilo contra el Chelsea en Stamford Bridge. No tuvo tanto tiempo ni espacio con el balón como contra el Tottenham. Sin embargo, podría desbloquear la defensa contra equipos que despliegan un bloque bajo.

Es una de las razones por las que Arteta lo trajo: para usar su finura y habilidad y así superar defensas obstinadas. Eze ha anotado cuatro goles en sus últimos cinco partidos para el Arsenal en todas las competiciones. Con dos goles previos contra el Brentford, es probable que encuentre el fondo de la red el miércoles por la noche.

La última de nuestras apuestas Arsenal vs Brentford confía en el gol del ex del Crystal Palace.