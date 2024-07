Argentina vs Ecuador Apuestas y Pronóstico Copa América 2024 | 05/07/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Argentina vs Ecuador por la Copa América 2024 el 05/07/24

Argentina y Ecuador abren los cuartos de final de la Copa América en el NRG Stadium de Houston por un puesto entre los cuatro mejores del continente.

Los albicelestes dominaron el Grupo A con un pleno de tres triunfos sin encajar goles, mientras que Ecuador pasó en segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos tras caer en su estreno ante Venezuela, vencer a Jamaica y empatar contra México.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Argentina - Ecuador por la Copa América 2024:

Resultado/Ambos Equipos Anotarán: Argentina y No – 2.00 en bet365

Goles – Más/Menos de: Menos de 2.5 – 1.61 en bet365

Mitad con Más Goles: 2ª Mitad – 2.10 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Argentina - Ecuador son cortesía de bet365, correctas a 03 de julio a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico del Argentina vs Ecuador

Argentina lleva apenas una derrota en sus últimos 23 partidos y, desde que logró el título en Catar 2022, acumula 16 triunfos en las últimas 17 presentaciones, en 14 de las cuales no encajó goles. En este último año y medio, se ha enfrentado en dos ocasiones a Ecuador: una por las Eliminatorias Sudamericanas y otra más reciente, previa a la Copa América a principios de junio, ganando ambos partidos por 1-0. Por ello, nuestro primer pronóstico es que Argentina ganará y ambos equipos no marcarán en el Argentina vs Ecuador.

De los 16 enfrentamientos entre Argentina vs Ecuador por la Copa América, Argentina ha triunfado en once ocasiones, con cinco empates y ninguna victoria ecuatoriana, en ocho de los cuales ambos equipos no marcaron. Además, en los últimos siete choques entre ambos por cualquier competición, Argentina ganó seis y empató uno, y en tres de los cuatro más recientes, el marcador final fue de 1-0 a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Esto nos lleva a nuestra segunda apuesta para este Argentina vs Ecuador, que habrá menos de 2.5 goles en el Argentina vs Ecuador. Aunque Argentina no recibió goles en la fase de grupos, apenas marcó cinco tantos en los tres partidos, sin superar los dos por encuentro. A su vez, Ecuador empató a cero con México en su última presentación.

Goles en la segunda mitad del Argentina vs Ecuador

Todos los goles anotados por Argentina en esta Copa América se marcaron en los segundos tiempos, finalizando las primeras mitades de sus tres compromisos sin tantos. Por parte de Ecuador, cuatro de los siete goles en sus tres partidos se anotaron en los últimos 45 minutos. Por tal motivo, consideraremos la apuesta de más goles en la segunda mitad.

Este duelo entre argentinos y ecuatorianos se repetirá en la misma instancia que en la pasada Copa América 2021, con triunfo albiceleste en cuartos de final por 3-0. En aquel encuentro, dos de los tres goles llegaron en el complemento, mientras que 11 de los 14 goles que se marcaron en sus últimos tres enfrentamientos por el torneo continental, fueron en las segundas mitades, mostrando una tendencia a una primera mitad de estudio y un segundo tiempo con más emociones.

