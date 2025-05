Apuestas Mundial de Clubes 2025: apuesta a los equipos de España

Conoce las cuotas, pronósticos y mercados disponibles para apostar en el Mundial de Clubes y sigue de cerca al Real Madrid y al Atlético de Madrid.

El Mundial de Clubes 2025 se presenta como uno de los eventos futbolísticos más esperados del año. Con un formato renovado que reúne a 32 equipos de todo el mundo, la competición se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio.

Apuestas y Cuotas mundial de clubes

El Mundial de Clubes 2025 será una de las grandes citas del fútbol internacional, y los clubes españoles parten como protagonistas destacados. Real Madrid y Atlético de Madrid representarán a España en esta primera edición del torneo con formato ampliado, que reunirá a 32 equipos de todo el mundo en Estados Unidos.

El Real Madrid como principal favorito al título según las principales casas, pagando cuotas cercanas a 4.50 por su consagración.

El Atlético, por su parte, también figura entre los equipos con mayores probabilidades de avanzar a las fases finales, rondando el top 10 de favoritos, con cuotas medias que oscilan entre 13.00 y 17.00. Están por delante de equipos como Fluminense o Inter Miami, cuyas opciones son bastante más remotas.

Equipos favoritos para la competición

Grupos y fase de eliminación directa. Es el formato que puede complicar a los favoritos y hace que los equipos con menor presupuesto puedan soñar en grande. Más allá de quién levantará el trofeo más importante para FIFA en formato clubes, estos son los equipos favoritos que buscarán -y tal vez- consigan la gloria internacional:

Real Madrid: Con una plantilla llena de talento y experiencia, el Real Madrid es uno de los favoritos para ganar el Mundial de Clubes 2025.

Con una plantilla llena de talento y experiencia, el Real Madrid es uno de los favoritos para ganar el Mundial de Clubes 2025. Manchester City: Dirigido por Pep Guardiola, el Manchester City llega con un equipo muy competitivo y acostumbrado a pelear por todos los títulos. Su juego colectivo y profundidad de plantilla lo colocan entre los principales aspirantes al trofeo.

Dirigido por Pep Guardiola, el Manchester City llega con un equipo muy competitivo y acostumbrado a pelear por todos los títulos. Su juego colectivo y profundidad de plantilla lo colocan entre los principales aspirantes al trofeo. Bayern Múnich: El gigante alemán regresa a la competición con un equipo equilibrado entre experiencia y juventud. Aunque no conquistaron el título europeo esta temporada, sí se proclamaron campeones de la Bundesliga, lo que refuerza su condición como uno de los clubes más sólidos y con gran potencial para luchar por la gloria internacional.

El gigante alemán regresa a la competición con un equipo equilibrado entre experiencia y juventud. Aunque no conquistaron el título europeo esta temporada, sí se proclamaron campeones de la Bundesliga, lo que refuerza su condición como uno de los clubes más sólidos y con gran potencial para luchar por la gloria internacional. PSG: El PSG, bajo la dirección de Luis Enrique, ha mostrado un rendimiento destacado en la Ligue 1 y en competiciones europeas. Su participación en el Mundial de Clubes 2025 lo posiciona como uno de los equipos a seguir, con aspiraciones de hacer historia en el torneo.

Mejor jugador Mundial de clubes

Un torneo con los mejores jugadores del mundo. Desde estrellas consagradas que dominan en Europa hasta jóvenes cracks listos para dejar su huella en el Mundial de Clubes 2025. Apostar en este torneo es jugar en grande, por eso aquí te presentamos a tres jugadores que prometen brillar en esta edición:

Lionel Messi. El astro argentino sigue siendo un ícono mundial del fútbol. A sus 37 años, lidera a Inter Miami con la misma magia y determinación que lo llevaron a ganar la Copa del Mundo 2022. Aunque no está en un club europeo, su experiencia y calidad lo convierten en uno de los jugadores más peligrosos del torneo y una leyenda viva que sigue escribiendo su historia.

El astro argentino sigue siendo un ícono mundial del fútbol. A sus 37 años, lidera a Inter Miami con la misma magia y determinación que lo llevaron a ganar la Copa del Mundo 2022. Aunque no está en un club europeo, su experiencia y calidad lo convierten en uno de los jugadores más peligrosos del torneo y una leyenda viva que sigue escribiendo su historia. Kylian Mbappé. La estrella francesa del Real Madrid continúa su meteórico ascenso en Europa. Con velocidad, técnica y un olfato goleador implacable, es una de las grandes apuestas para convertirse en el máximo goleador del torneo. Mbappé es la gran esperanza del Merengue, que llega como favorito para quedarse con el título.

La estrella francesa del Real Madrid continúa su meteórico ascenso en Europa. Con velocidad, técnica y un olfato goleador implacable, es una de las grandes apuestas para convertirse en el máximo goleador del torneo. Mbappé es la gran esperanza del Merengue, que llega como favorito para quedarse con el título. Erling Haaland. El delantero noruego del Manchester City es una máquina de goles. Con un físico imponente y una capacidad única para definir, Haaland es la carta ofensiva clave para que el City aspire a la gloria internacional. Su juventud y potencia lo convierten en uno de los jugadores más temidos del Mundial de Clubes.

Máximo goleador Mundial de Clubes 2025

Si algo nos va a dejar seguro este Mundial de Clubes 2025 son goles, con un torneo de 63 partidos en total, entre 32 equipos repletos de artilleros de élite. Las apuestas a máximo goleador del Mundial de Clubes apuntan a muy interesantes, y aunque las cuotas aún están por salir, ya hay nombres que suenan con fuerza.

Kylian Mbappé (Real Madrid) el delantero francés del Real Madrid, será objeto de todas las miradas en este Mundial de Clubes. Cierto que no levantó trofeos esta temporada con el Madrid, pero es garantía de gol, y ha experimentado una total evolución con el equipo, yendo de menos a más. Entre que tira los penaltis, su velocidad y capacidad de desborde, tiene muchas papeletas para llevarse la Bota de Oro del torneo. Ha marcado 31 goles en Liga y 7 en la Champions.

el delantero francés del Real Madrid, será objeto de todas las miradas en este Mundial de Clubes. Cierto que no levantó trofeos esta temporada con el Madrid, pero es garantía de gol, y ha experimentado una total evolución con el equipo, yendo de menos a más. Entre que tira los penaltis, su velocidad y capacidad de desborde, tiene muchas papeletas para llevarse la Bota de Oro del torneo. Ha marcado 31 goles en Liga y 7 en la Champions. Vinícius Jr. (Real Madrid) el brasileño que cumplirá 25 años durante el Mundial de Clubes, también figura entre los favoritos. Es verdad que ha sido algo irregular, y que no es tan finalizador como Mbappé, pero su habilidad para dejar rivales atrás y su conexión con los grandes partidos lo hacen un firme candidato. En Liga marcó 11 tantos, y otros 8 en la Champions.

el brasileño que cumplirá 25 años durante el Mundial de Clubes, también figura entre los favoritos. Es verdad que ha sido algo irregular, y que no es tan finalizador como Mbappé, pero su habilidad para dejar rivales atrás y su conexión con los grandes partidos lo hacen un firme candidato. En Liga marcó 11 tantos, y otros 8 en la Champions. Erling Haaland (Manchester City) y su zurda no necesitan presentación. Cierto es que ha bajado un poco el ritmo esta temporada, pero es que no podía escapar a la caraja generalizada del Manchester City, pero es la principal máquina de hacer goles. Si el City vuelve a su mejor versión este verano, Haaland tendrá mucho que ver. Ha anotado 22 goles en la Premier y 8 más en Champions

y su zurda no necesitan presentación. Cierto es que ha bajado un poco el ritmo esta temporada, pero es que no podía escapar a la caraja generalizada del Manchester City, pero es la principal máquina de hacer goles. Si el City vuelve a su mejor versión este verano, Haaland tendrá mucho que ver. Ha anotado 22 goles en la Premier y 8 Ousmane Dembelé (Real Madrid) el francés ha sido artífice del éxito del PSG esta temporada, sin duda la mejor de toda su carrera, en la que ha dado muestras de su potencial con 21 goles en la Liga francesa y 8 más en la Champions. Si el PSG llega lejos, como ha hecho en Champions, que a nadie le extrañe verlo de máximo goleador.

el francés ha sido artífice del éxito del PSG esta temporada, sin duda la mejor de toda su carrera, en la que ha dado muestras de su potencial con 21 goles en la Liga francesa y 8 más en la Champions. Si el PSG llega lejos, como ha hecho en Champions, que a nadie le extrañe verlo de máximo goleador. Harry Kane (Bayern Múnich) es un hombre gol como pocos, un 9 nato que ha aportado esta campaña al Bayern de Múnich 26 goles en Bundesliga y otros 11 en Champions. Habrá que ver qué tal le van las cosas al conjunto alemán, pero si estira su presencia en el torneo ya sabemos quién va a meter los goles.

Mejor portero Mundial de Clubes 2025

Puede que no sea el mercado de apuestas más popular, pero elegir al mejor portero del torneo siempre tiene su magia, y ojo que es algo que suele conllevar cierto grado de dificultad. Los favoritos son los porteros de los equipos más fuertes del torneo, quienes tienen el valor añadido de contar con mayor probabilidad de prosperar más en la competición.

Thibaut Courtois (Real Madrid) , si está a tope físicamente, es el mejor seguro para el Real Madrid. En partidos grandes es una muralla y con lo que ha vivido en Champions, le sobra experiencia. Eso sí, necesitará que la defensa madridista no le deje vendido, como ha pasado varias veces esta temporada.

, si está a tope físicamente, es el mejor seguro para el Real Madrid. En partidos grandes es una muralla y con lo que ha vivido en Champions, le sobra experiencia. Eso sí, necesitará que la defensa madridista no le deje vendido, como ha pasado varias veces esta temporada. Ederson (Manchester City) , a pesar de sus altibajos, el portero de Brasil cuenta con ese juego de pies y reflejos que pueden marcar la diferencia, y en un torneo tan comprimido, eso vale oro. Esta temporada se ha llevado 44 goles en la Premier, pero es que los partidos del City han rozado el absurdo, y eso podría jugar en su contra.

, a pesar de sus altibajos, el portero de Brasil cuenta con ese juego de pies y reflejos que pueden marcar la diferencia, y en un torneo tan comprimido, eso vale oro. Esta temporada se ha llevado 44 goles en la Premier, pero es que los partidos del City han rozado el absurdo, y eso podría jugar en su contra. Gianluigi Donnarumma (PSG) es de largo uno de los mejores porteros del mundo, y de hecho suya fue la Eurocopa que ganó Italia en 2021, en la que fue proclamado MVP del torneo. Lo malo es que viene de la Ligue 1, que este año le ha requerido de poca exigencia.

es de largo uno de los mejores porteros del mundo, y de hecho suya fue la Eurocopa que ganó Italia en 2021, en la que fue proclamado MVP del torneo. Lo malo es que viene de la Ligue 1, que este año le ha requerido de poca exigencia. Yann Sommer (Inter de Milán) ha sido subcampeón de la Serie A italiana, encajando menos de 1 gol por partido. El buen papel del Inter de Milán también lleva su sello, ayudado eso sí por la intensa defensa nerazzurra. Ha mantenido a 0 la portería en la mitad de partidos de la Champions.

Pronósticos Mundial de Clubes 2025

Este Mundial de Clubes 2025 es todo un experimento con un nuevo formato, sede en EE. UU. y compitiendo nada menos que 32 equipos de todo el mundo. Los pronósticos del Mundial de Clubes 2025 apuntan de primeras a una final europea, quedando los equipos sudamericanos con serias opciones de colarse en la fiesta. Lo que sí podríamos asegurar, es que ver llegar lejos a un equipo del resto de continentes supondría toda una sorpresa. Veamos qué les depara a los equipos españoles en el Mundial de Clubes en cuanto a pronósticos, lamentando aquí la ausencia del Barcelona.

Pronóstico Mundial de Clubes: Real Madrid

El Real Madrid llega con sus habituales galones, pero en un año desastroso en cuanto a títulos. Se ha ganado su sitio como ganador de la Champions League 2024 y, con nombres como Mbappé, Courtois, Rodrygo o Vinícius, no se le puede quitar el cartel de favorito. La suerte le ha deparado en el grupo con Al Hilal, Pachuca y Salzburg, lo que podemos considerar como muy asequible. Si todo va como se espera, los blancos deberían plantarse en semis sin despeinarse.

Pronóstico Mundial de Clubes: Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid entra en el Mundial de Clubes 2025 por el ranking UEFA, y la verdad le ha tocado un grupo bastante entretenido, para no variar. Se las verá con PSG, Botafogo y Seattle Sounders, por lo que, si logran aguantar el tipo ante el PSG y contener al Botafogo, de primeras tendrán lo necesario para colarse en las eliminatorias. En la Liga española han quedado en 3er lugar, mientras que en Champions llegaron a poner contra las cuerdas al Real Madrid. Su mejor línea es un ataque en el que destacan Julián Álvarez, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

Apuestas futuras Mundial de Clubes 2025

Por el momento no sabemos nada de cómo se encontrará el Mundial de Clubes tras la fase de grupos, pero hasta que queden definidos los cruces, podemos ir especulando con la bola de cristal y pensando en algunas eliminatorias futuras interesantes.

Apuestas Mundial de Clubes (Ganador)

Equipo Cuota Real Madrid 4.50 Manchester City 5.50 Bayern Múnich 7.00 PSG 9.00 Inter Milán 10.00 Chelsea 11.00 Atlético Madrid 15.00 Borussia Dortmund 26.00 Juventus 26.00

Cuotas obtenidas el 27/05/25. Las cuotas no garantizan el resultado y están sujetas a cambios.

Apuestas octavos de final Mundial de Clubes

Los dos mejores de cada grupo se verán las caras en las apuestas a octavos de final del Mundial de Clubes. Por aquí se espera un nutrido grupo de equipos europeos, pero ojo con los argentinos, brasileños y mexicanos que no van de paseo. Dado que los grupos se cruzan AB, CD, EF y GH, podemos esperar un Atlético de Madrid vs Oporto, o un Bayern Múnich vs Club América entre otros.

Apuestas cuartos de final Mundial de Clubes

Aquí en cuartos de final ya habrá duelos de verdad, que los podemos esperar entre europeos y sudamericanos, con algún equipo sorpresa que se cuele en la ronda. Aquí ya se habilitan partidazos como un Real Madrid vs. Inter o PSG vs. Chelsea, que serían encuentros de locura. Las cuotas estarán igualadas, y habrá que estar muy atentos al desarrollo del torneo.

Apuestas semifinal Mundial de Clubes

Cuando lleguemos a las semifinales del Mundial de Clubes, sólo podemos esperar ver, salvo grandes sorpresas, a clubes de primer nivel. Aquí se tienen que ver las caras los equipos más potentes del mundo, ya sin especular recursos y jugando con todo para plantarse en la gran final del torneo.

Grupos confirmados del Mundial de Clubes FIFA 2025

El sorteo del torneo ya definió los ocho grupos que conformarán la fase inicial del Mundial de Clubes 2025. Equipos de todos los continentes competirán por un lugar en la fase eliminatoria, en lo que promete ser una edición histórica. Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales y se preparan para representar al fútbol español con orgullo.

A continuación, el detalle completo de los grupos confirmados, con foco en los clubes nacionales:

Grupo A: Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter Miami

Un grupo bastante descafeinado, la verdad sea dicha, con sabor a samba, fado, faraones y show made in USA. Palmeiras y Porto parten con ventaja, pero ojo con Al Ahly, que en torneos internacionales puede dar guerra y se presenta como ganador de la Champions africana. El Inter Miami llega como anfitrión con Messi como carta (¿último baile del argentino?).

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Posiblemente el grupo más igualado, que nos dejará un duelo picante entre el PSG de Dembelé y un Atleti que, como es habitual va de tapado, pero que en eliminatorias sabe competir y sacar ese carácter. El Botafogo tiene garra y los Sounders ya no son novedad en estas citas. Grupo peleado y con estilos muy distintos.

Grupo C: Bayern Múnich, Benfica, Boca Juniors, Auckland City

El Bayern es el claro favorito en este grupo tan desigual, pero el Benfica podría ponerle en aprietos y Boca siempre mete miedo en torneos cortos. Auckland es el más flojo por diferencia, y sería un logro para ellos superar la fase de grupos. Nos deparará todo un clásico intercontinental.

Grupo D: Flamengo, Chelsea, Club León (baja), Espérance de Tunis

Chelsea y Flamengo deberían dominar en este grupo, en el que causará baja Club León (a la espera del reemplazo). Esta situación puede abrir una puerta para Espérance, que parte como la Cenicienta del grupo. Que el favorito sea el Chelsea, ya habla mucho del nivel de este grupo.

Grupo E: River Plate, Inter de Milán, Monterrey, Urawa Red Diamonds

Grupo durísimo y que va a dar de qué hablar. Inter de Milán y River estarán haciendo planes para repartirse las 2 primeras plazas, pero Monterrey tiene motivos para dar guerra y los Urawa van a ser muy físicos y muy intensos. Nadie puede relajarse en el candidato a “grupo de la muerte”.

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns

De primeras Fluminense y Borussia Dortmund no deberían tener problemas para clasificarse a octavos en un grupo con Ulsan y Mamelodi, que se han clasificado por ranking AFC y CAF. Grupo muy táctico, donde los errores pueden dar sorpresas inesperadas.

Grupo G: Manchester City, Juventus, Wydad AC, Al Ain

Manchester City tiene la etiqueta de favorito, pero cuidado que la Juventus quiere demostrar que está de vuelta. Wydad y Al Ain vienen con ilusión y sin nada que perder, y éste podría ser el grupo con mayor desnivel entre los 2 fuertes y los 2 débiles.

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Red Bull Salzburg

El Real Madrid tiene experiencia en este tipo de citas, calidad y plantilla para liderar el grupo, pero no puede confiarse. Al Hilal y Pachuca son equipos incómodos que te pueden complicar una noche, y el Salzburg puede tener el día. Grupo que parece bastante encarrilado para los blancos.

¿Qué posibilidades tienen los equipos españoles en sus grupos?

El Real Madrid lo tiene mejor que bien. Salzburg, Al Hilal y Pachuca pueden dar guerra, pero están un peldaño o más por debajo del equipo que ya dirige Xabi Alonso. Con su plantilla y experiencia, deberían liderar el grupo sin muchos sustos. En octavos presuntamente se cruzarán con la Juventus… o con el Manchester City si queda 2º, reviviendo así lo sucedido este año en Champions.

El Atlético de Madrid tendrá que sudar bastante más, y esta vez no tendrá ese respaldo del Metropolitano que tan buenos resultados le da. El PSG es potencia pura y Botafogo puede complicar con su estilo alegre. Si los del Cholo arrancan fuertes y no se dejan puntos tontos, tienen lo necesario para quedar al menos segundos. El hipotético cruce en octavos apunta a asequible, contra Oporto o Palmeiras presuntamente.

Mejores casas de apuestas para el Mundial de Clubes 2025 en España

Las mejores casas de apuestas para el Mundial de Clubes 2025 a las que tenemos acceso en España, van a ser aquellas que trabajan aspectos como la variedad en apuestas, el aporte de datos y estadísticas, la disposición de funciones como Cash Out o crear apuestas personalizadas, y el lanzar promociones específicas para los apostantes a este nuevo torneo.

FAQs Apuestas Mundial de Clubes 2025

¿Qué jugadores del Real Madrid y del Atlético pueden destacar en el Mundial de Clubes?

El Real Madrid cuenta con una plantilla llena de talento en la que Mbappé es la gran figura, pero no hay que olvidar a Vinícius o Bellingham. En el Atlético de Madrid, nombres como Griezmann o Julián Álvarez pueden marcar diferencias si el equipo colchonero impone ese estilo competitivo.

¿Cómo puedo apostar a los partidos del Real Madrid y Atlético en el Mundial de Clubes 2025?

Solo tienes que registrarte en una casa de apuestas con licencia en España, como por ejemplo bet365 (no olvides usar el código promocional GOALVIP). Desde ahí, accede a la sección del Mundial de Clubes y elige tu apuesta entre resultado, goleadores, hándicap, tarjetas, apuestas futuras,… Revisa las cuotas antes de jugártela.

¿Tienen opciones los equipos españoles de llegar a la final en el Mundial de Clubes?

Sí. El Real Madrid es uno de los principales favoritos al título por historia y plantilla. El Atlético tiene un camino más complicado y menos recursos futbolísticas, pero si llega enchufado, puede plantarle cara a cualquiera. Las cuotas en las principales casas reflejan ese favoritismo merengue, y no descartan una sorpresa rojiblanca.

¿Cuándo debuta el Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025?

El Real Madrid debutará el 18 de junio de 2025, enfrentándose a Al Hilal en el Estadio Hard Rock de Miami. Un partido que puede marcar el ritmo de los de Xabi Alonso, en un grupo donde también están Salzburgo y Pachuca.

¿Cuándo juega su primer partido el Atlético de Madrid en el torneo?

El Atlético de Madrid se estrena el 15 de junio de 2025 ante el PSG, en el que sin duda será el encuentro más complicado que enfrentarán en esta fase de grupos. Tendrá lugar en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, y supondrá un arranque de lo más exigente para los de Simeone.