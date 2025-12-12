Cómo apostar por Liverpool y Real Madrid en tiempos de incertidumbre

El Real Madrid y el Liverpool están en mala forma, con la presión aumentando sobre sus entrenadores. ¿Merece la pena apostar contra los gigantes europeos en apuros? Xabi Alonso podría estar cerca de abandonar el Real Madrid tras dos derrotas consecutivas en casa y un regreso a Anfield no está descartado.

🥅Mercados de Liverpool y Real Madrid

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Alavés vs Real Madrid - Alavés o Empate 2.20 El Brighton marcará más de 1.5 goles vs Liverpool 2.75 Tottenham vs Liverpool - Tottenham o Empate 1.80

⭕Arne Slot y Xabi Alonso al límite

Tras guiar al Liverpool a su segundo título de la Premier League la temporada pasada, el trabajo de Arne Slot parecía seguro en agosto. Cinco victorias consecutivas de los Reds al inicio de su defensa del título fortalecieron su posición.

Mientras tanto, Xabi Alonso todavía se estaba adaptando a su nuevo rol. El entrenador vasco parecía el raro caso de un técnico del Real Madrid al que se le daría tiempo para acertar. Similar al Liverpool de Slot, los Blancos registraron buenos resultados al inicio de la campaña, ganando 13 de sus primeros 14 partidos en todas las competiciones.

Por lo tanto, es sorprendente que para diciembre, se reporte que ambos entrenadores están cerca de ser despedidos. Parece que Xabi Alonso corre un peligro más inmediato. El Real Madrid perdió 2-1 contra el Manchester City el miércoles, su segunda derrota en casa en 4 días. Solo han ganado 2 de sus últimos 8 partidos en todas las competiciones.

De manera ominosa para el entrenador del Real Madrid, se informa que sus jugadores están descontentos con él. Inicialmente, Vinicius Jr reaccionó con enojo al ser sustituido dos veces y no mencionó a su entrenador cuando se disculpó tras el segundo incidente.

Sin embargo, informes recientes sugieren que son varios los jugadores insatisfechos. Al equipo le falta un estilo de juego claro y muchas estrellas parecen querer un ambiente más relajado.

La situación en Madrid solo sirve para aumentar la presión que se ha ido acumulando sobre Slot en Merseyside. Xabi Alonso fue sugerido durante mucho tiempo como futuro entrenador del Liverpool y fue el candidato principal para el puesto cuando Jürgen Klopp anunció su salida.

🎰¿Vale la pena apostar contra los gigantes europeos en apuros?

El Liverpool perdió 9 veces durante un terrible período de 12 partidos entre septiembre y noviembre. Fueron los claros favoritos para ganar en la mayoría de esos partidos, por lo que apoyar a los tapados resultó muy rentable.

La crítica pública de Mohamed Salah al holandés se sumó a sus problemas el fin de semana pasado, tras empatar 3-3 en Leeds. Una victoria 1-0 en la Liga de Campeones fuera de casa contra el Inter a mitad de semana alivió ligeramente la presión.

Además, el nuevo rombo en el mediocampo, con Alexander Isak y Hugo Ekitike en el rol de doble delantero, pareció funcionar. Sin embargo, los apostadores deben tener en cuenta que el Inter ha sufrido constantemente en los grandes partidos, perdiendo los últimos cuatro encuentros en los que no fueron los favoritos en el mercado 1x2.

Mejorar el rendimiento en la Premier League es la máxima prioridad de Slot, con el Brighton como próximo rival de su equipo. Solo tres equipos pueden superar el total de 25 goles de las Gaviotas en la máxima categoría inglesa esta temporada. El equipo de Fabian Hurzeler ha marcado dos veces fuera de casa ante el Man Utd y tres veces fuera de casa ante el Chelsea.

El Liverpool ha concedido tres o más goles en seis de sus últimos 11 partidos en todas las competiciones. Por lo tanto, apostar por que el Brighton marca más de 1.5 goles con una probabilidad implícita del 36.4% parece ofrecer valor.

Después de este partido, jugarán contra el Tottenham fuera de casa el próximo fin de semana. Las últimas dos actuaciones en casa de los Spurs han mejorado mucho, con cómodas victorias sin recibir goles ante el Brentford y el Slavia Praga. Apostar contra los Reds en apuros en ese partido puede ser nuevamente la elección inteligente.

Mientras tanto, Xabi Alonso podría tener solo un partido más como entrenador del Real Madrid. Su equipo viaja para medirse al Alavés el domingo con al menos seis defensas no disponibles. Kylian Mbappé podría no jugar, ya que no participó contra el Man City a mitad de semana.

El Alavés tiene el segundo mejor récord defensivo actualmente en LaLiga, con solo 15 goles encajados en 15 partidos. Tienen valor para evitar la derrota con una probabilidad implícita del 43.5%.

