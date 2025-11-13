Cómo apostar en los enfrentamientos internacionales de esta semana

Varios de los equipos más fuertes de Europa se miden a rivales relativamente débiles en los próximos días. ¿Hay valor al apostar en esos partidos? La carrera por los puestos de clasificación en Europa se está intensificando, con equipos como España, Francia, Croacia y Bélgica esperando asegurar sus plazas en el Mundial.

👑Mercados Internacionales

Cuotas

Mercados Internacionales Cuotas ⭐ Islas Feroe Hándicap +3 vs Croacia 1.70 Bélgica gana y Menos de 3.5 goles vs Kazajistán 2.10 Turquía gana y Más de 3.5 goles vs Bulgaria 1.95

⚽Enfrentamientos internacionales de esta semana

Inglaterra es el único equipo europeo que ya ha clasificado para el Mundial hasta ahora. Portugal también se clasificará si gana contra Irlanda el jueves, pero la mayoría de los grupos se decidirán en la última jornada.

La diferencia de goles es el criterio de desempate cuando dos equipos están igualados. Por lo tanto, las naciones más grandes tienen un incentivo para buscar goles cuando se enfrentan a los equipos más débiles. Ya hemos visto evidencia de eso, particularmente en el Grupo I, donde la victoria de Noruega por 11-1 sobre Moldavia podría ser decisiva.

Los escandinavos tienen una ventaja de tres puntos sobre Italia, que ha ganado todos los partidos desde que perdió su primer duelo en Oslo. Incluso si los Azzurri aseguran la victoria en sus dos últimos partidos, es probable que pierdan el primer puesto debido a la diferencia de goles.

Sin embargo, muchas de las naciones más pequeñas de Europa han mejorado en los últimos años. La diminuta Andorra obligó al equipo de Gareth Southgate, Inglaterra, a pelear sus ajustadas victorias por 1-0 y 2-0 en el Grupo K.

Kosovo está en una auténtica contienda por la clasificación en el Grupo B, mientras que las Islas Feroe han ganado cuatro de sus siete partidos en el Grupo L.

Noruega recibe a Estonia, Alemania visita a Luxemburgo y Bélgica viaja a Kazajistán en algunos de los enfrentamientos más claros de esta semana. Dinamarca, Turquía, Gales, Croacia e Italia también son grandes favoritos para ganar sus próximos partidos.

📊¿Qué equipos débiles tienen más posibilidades de competir?

El próximo partido de Croacia es en casa contra las Islas Feroe, que disfrutaron de un impresionante parón internacional en octubre. Se impusieron 4-0 sobre Montenegro antes de causar una gran sorpresa con una victoria por 2-1 sobre la República Checa.

Los débiles han ganado cuatro de los últimos cinco partidos en general y solo fueron derrotados 1-0 cuando recibieron a Croacia en septiembre. Su éxito se ha basado en una estructura defensiva muy mejorada, con solo 0.86 goles concedidos por partido en esta campaña.

Las casas de apuestas esperan una gran victoria local, pero hay valor en respaldar a las Islas Feroe con un Hándicap +3 contra Croacia.

Bélgica también es clara favorita en su partido de visitante contra Kazajistán. Solamente necesitan ganar uno de sus dos últimos encuentros para asegurar la clasificación, y aún no han jugado contra Liechtenstein. No tienen incentivos para buscar una gran victoria en estas citas, y están afectados por las lesiones de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

Aunque han tenido dificultades fuera de casa, los kazajos tienden a ser mucho más competitivos en casa. Solo han encajado dos goles en sus tres partidos de clasificación en casa, por lo que apoyar una victoria ajustada de Bélgica podría ser la mejor opción.

Podríamos ver un marcador más desequilibrado cuando Turquía reciba a Bulgaria. Bajo la dirección de Vincenzo Montella, los turcos juegan un fútbol ofensivo, con todos sus partidos de clasificación produciendo al menos cinco goles hasta ahora. Arda Güler y Kenan Yildiz aportan una gran creatividad a su equipo, y ganaron el partido de ida 6-1.

Bulgaria es una fuerza en declive y ha concedido un promedio de 4.0 goles por partido en esta campaña, perdiendo todos los encuentros. Parece haber valor en respaldar a Turquía para ganar y ver más de 3.5 goles, con una probabilidad implícita del 50%.

