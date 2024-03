Apuestas bet365 para la UFC en marzo 2024

Explora las apuestas más interesantes de la UFC en marzo de 2024 con bet365. Descubre numerosas oportunidades para realizar tus pronósticos.

Al igual que el mes anterior, la agenda de la UFC de cara al mes de marzo está cargada de electrizantes combates. En total, el tercer mes del año trae consigo cinco eventos de la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. Por tal motivo, en este artículo no solo te aportamos información valiosa para disfrutar del espectáculo de primer nivel en los octógonos sino también para aprovechar al máximo tus apuestas en bet365.

¿Por qué apostar en bet365 en marzo de 2024?

A pesar de ser una disciplina deportiva que cada vez aglomera más seguidores a nivel global, los combates de la UFC no cuentan con una cobertura del todo completa en muchas casas de apuestas. Sin embargo, esto no ocurre con bet365, el líder mundial de las apuestas, el cual pone a tu disposición una extensa lista de alternativas con las que monetizar tus conocimientos acerca de este apasionante deporte.

Apuestas interesantes a la UFC en bet365 en marzo 2024

Siguiendo el ejemplo de la enorme expectativa que generaron ciertas peleas de la UFC en febrero, marzo no es, para nada, un mes que pasará desapercibido. Es cierto que no tendremos veladas fuera de los Estados Unidos, pero la calidad de los combates está totalmente garantizada. En fin, este mes tendremos cinco eventos principales y aquí te comentamos cómo acceder a cuotas y mercados interesantes.

Cuotas destacadas en bet365 en marzo de 2024

Con tan solo ingresar a bet365 a pocos días del inicio de cada velada podrás comprobar que el operador más famoso del mundo cuenta con las cuotas más competitivas. Sin embargo, para reconocer las alternativas más provechosas te recomendamos echar un vistazo a las peleas estelares y al estado de forma actual y antecedentes de los luchadores.

Por ejemplo, este mes arranca con la UFC Fight Night Rozenstruik vs Gaziev. En este caso se trata de un combate de peso completo en el que, según las apuestas, el artista marcial bahreiní es claro favorito, pues por su victoria se ofrece una cuota que se mantiene alrededor de 1.60 contra el coeficiente 2.35 que se paga por el triunfo de Rozenstruik.

Más adelante, necesitaremos mantenernos informados acerca del estado de forma con el que llegan los artistas marciales que participarán en la UFC 299 O’Malley vs Vera y las tres UFC Fight Night restantes: Tuivasa vs Tybura, Ribas vs Namajunas y Blanchfield vs Fiorot.

Exploración de mercados específicos en bet365 en marzo de 2024

Tal como te comentamos al inicio, apostar a la UFC en bet365 es sumamente beneficioso debido a que la plataforma cuenta con una impresionante variedad de mercados para esta disciplina deportiva en particular.

Así pues, en marzo podremos predecir el método de victoria en cada evento, ya sea por decisión técnica, nocaut, abandono, etc. Además, tenemos la posibilidad de pronosticar el round en el que se definirá el encuentro, si el combate se decide a los puntos e incluso apostar al ganador de un round específico. A su vez, el clásico mercado de ganador de la pelea o línea de dinero será un gran protagonista.

Combates destacados UFC en marzo 2024

En marzo, la acción de la UFC no tendrá límites gracias a que se celebran cinco veladas principales. Justo como se ha señalado, habrá un total de cuatro eventos UFC Fight Night más el evento UFC 299. Vale mencionar que tres de estos combates se llevan a cabo en el UFC APEX de Las Vegas, mientras que los otros recintos que albergarán el resto de luchas son el Kaseya Center de Miami y el Boardwalk Hall, en Atlantic City.

UFC Fight Night Rozenstruik vs Gaziev: 2/3

UFC 299 O’Malley vs Vera: 9/3

UFC Fight Night Tuivasa vs Tybura: 16/3

UFC Fight Night Ribas vs Namajunas: 23/3

UFC Fight Night Blanchfield vs Fiorot: 30/3

Estrategias para apostar en bet365 en marzo de 2024

Como todos los meses, para tu estrategia de apuestas a la UFC con bet365 en marzo de 2024 te recomendamos considerar una combinación equilibrada entre apuestas previas a los combates y predicciones en directo. De esta forma podrás analizar el desarrollo de la pelea, elaborar predicciones más acertadas y sacar partido a las jugosas cuotas que suele ofrecer bet365 en vivo y en directo.

Por supuesto, también es crucial estudiar el estilo de cada combatiente, las estrategias que suelen utilizar, la confianza con la que afrontan el encuentro y su capacidad de adaptación a las diferentes situaciones que pueden presentarse durante la pelea. Incluso saber quiénes son los jueces y cómo se suelen desempeñar puede ser un plus interesante. Con esta información comenzarás a notar que tus aciertos son cada vez más frecuentes.