Cinco partidos de ambos marcan en Europa y Brasil este fin de semana

Con las lesiones acumulándose en un tramo ajetreado, muchos clubes europeos están teniendo dificultades defensivas. Eso podría crear oportunidades para apostar a que ambos equipos anotan.

Echamos un vistazo a algunas de las mejores apuestas BTTS de este fin de semana. Las selecciones incluyen partidos de Serie A, LaLiga, la Premier League y la primera división brasileña.

🥅Ambos equipos marcan

Cuotas

Ambos equipos marcan Cuotas ⭐ Lazio vs Bologna 2.04 Alavés vs Real Sociedad 2.05 Athletic Club vs Atlético de Madrid 1.92 Brighton vs West Ham 1.70 Botafogo vs Fortaleza 1.74

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🦅Lazio vs Bologna

Apostar que “ambos marcan” en los partidos de la Lazio ha dado malos resultados esta temporada. Sin embargo, hay razones para pensar que eso podría cambiar este fin de semana, lo que podría crear una oportunidad de apuesta.

El Bologna ha estado anotando con facilidad en sus desplazamientos. Promedian 1.71 goles por partido fuera de casa en la Serie A, dato ligeramente superior a su promedio general de 1.69. Solo el Napoli puede superar su total de xG fuera de casa de 9.2.

Sin embargo, su defensa puede ser vulnerable. Han permitido 10.0 xG en sus visitas. El equipo también llega a este partido tras sufrir una sorprendente derrota en casa por 3-1 contra Cremonese.

La Lazio también promedia unos impresionantes 2.00 goles por partido en casa en la liga. Dados esos factores, apostar a que ambos equipos anotan parece ofrecer valor con una probabilidad implícita del 50%.

🤴Alavés vs Real Sociedad

Ambos marcan (BTTS) ha sido una apuesta ganadora en los últimos seis partidos de la Real Sociedad en LaLiga. Tras un comienzo lento de la temporada, han empezado a ofrecer más en ataque bajo su nuevo entrenador Sergio Francisco.

Su último partido de liga terminó en una entretenida derrota por 3-2 contra el Villarreal en gran forma. La Real tuvo 21 intentos en total en ese partido. Han mejorado con Brais Méndez, Jon Gorrotxategi y Carlos Soler formando un fuerte trío en el mediocampo.

Las vulnerabilidades defensivas persisten, y solo han mantenido una portería a cero en la liga. Igor Zubeldia, su central más convincente, es una gran duda por lesión para este partido. Los defensas Jon Aramburu y Duje Caleta-Car también han tenido problemas físicos esta semana.

El Alavés juega con un estilo más cauteloso, pero crearon 1.6 xG contra el Barcelona la semana pasada. Una actuación similar en este derbi vasco podría llevar a que ambos equipos anoten.

🦝Athletic Club vs Atlético de Madrid

Este es el segundo partido de una serie muy complicada en casa para el Athletic Club. Perdieron 3-0 contra el Real Madrid a mitad de semana y recibirán al PSG en la Liga de Campeones el miércoles. Las lesiones han dejado a Los Leones con una profundidad de plantilla insuficiente para manejar tal calendario.

Esos factores sugieren que el Atlético de Madrid podría extender las dificultades de los locales. Sin embargo, los visitantes tienen problemas de selección defensiva. José María Giménez está lesionado, mientras que su compañero el central Robin Le Normand probablemente no esté en condiciones de ser titular.

Eso podría llevar a que Clément Lenglet continúe después de una actuación inestable en la derrota por 3-1 ante el Barcelona el martes. El joven Marc Pubill también podría ocupar la defensa central, dada la ausencia de Giménez. Eso ofrece algo de esperanza al Athletic.

Los vascos han anotado dos o más goles en cuatro de sus últimos seis partidos en casa contra el Atleti. También contarán con el máximo goleador de la temporada pasada, Oihan Sancet, disponible nuevamente este fin de semana. Por lo tanto, puede haber valor en el mercado BTTS en este partido.

🔨Brighton vs West Ham

El Amex ha sido uno de los mejores estadios para ver goles en la Premier League esta temporada. Hubo siete a mitad de semana, cuando el Aston Villa remontó para ganar 4-3. En general, sus partidos de liga en casa promedian 3.57 goles por partido.

Los Seagulls han anotado la mayoría de esos goles, con un promedio impresionante de 2.17 por 90 minutos. Sin embargo, solo tres equipos han concedido más veces que el equipo de Fabian Hurzeler en casa. Eso debería ofrecer aliento a un West Ham que ha mejorado desde que nombraron a Nuno.

Los visitantes solo han perdido uno de sus últimos cinco partidos. Además, ambos equipos han anotado en cinco de los últimos seis partidos de los Hammers. Es probable que continúe la tendencia entre estos contendientes.

🔥Botafogo vs Fortaleza

En Brasil, es el último fin de semana de la temporada. Botafogo está luchando por la entrada directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras tanto, Fortaleza está luchando contra el descenso y puede necesitar un resultado en este complicado partido fuera de casa para sobrevivir.

Si las últimas semanas sirven de guía, podemos esperar que los locales tomen riesgos y jueguen al ataque. Sus últimos cuatro encuentros han visto a ambos equipos anotar al menos dos veces. Los partidos de liga en casa de Botafogo han promediado 3.17 goles por 90 minutos en total esta temporada.

Son el equipo más fuerte, pero Fortaleza está en una impresionante racha. Han ganado sus últimos cuatro partidos y están al borde de una gran escapada. Habiendo anotado en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones, los visitantes deberían marcar.

