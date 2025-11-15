Albania vs Inglaterra Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa del Mundo | 16-11-25

🥅 Mejores apuestas Albania vs Inglaterra

Resultado descanso/final - Inglaterra/Inglaterra ⭐ @ 1.90 en Luckia

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.76 en Luckia

Menos de 2.5 goles ⭐@ 2.10 en Luckia

Predicción de marcador: Albania 0-2 Inglaterra

Predicción de goleadores: Albania: N/A – Inglaterra: Kane, Saka

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Albania vs Inglaterra son cortesía de Luckia, correctas a 15 de noviembre a las 11:30 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Albania juega su octavo y último partido de la campaña de clasificación para el Mundial 2026 el domingo. Reciben a una selección de Inglaterra que ha liderado el Grupo K con facilidad. Mientras tanto, los albaneses ya han asegurado el segundo lugar y una oportunidad de clasificar a través de los playoffs.

Albania logró una ajustada victoria como visitante sobre Andorra el jueves por la noche. Fue muy necesaria ya que Inglaterra derrotó a Serbia en Wembley al mismo tiempo. La derrota de Serbia y los tres puntos para Albania significan que están cuatro puntos por delante de Serbia con un partido por jugar.

La columna vertebral del éxito de Albania en esta clasificación ha sido su defensa. Han concedido solo tres goles en siete partidos, dos de los cuales fueron contra Inglaterra en Wembley. Será interesante ver cómo Albania afronta este partido, sin nada en juego. Lo fundamental es evitar lesiones clave antes de su crucial partido de playoff.

Inglaterra ha ganado todos sus siete partidos de clasificación hasta la fecha. Los hombres de Thomas Tuchel han anotado 20 goles sin respuesta. Es una campaña de clasificación increíblemente eficiente y augura un buen torneo para los Tres Leones el próximo verano.

Al igual que Albania, el partido del domingo tiene poco en juego para los visitantes. Esto permite a Tuchel dar descanso a algunos jugadores o limitar sus minutos para evitar el desgaste.

Alineaciones probables Albania vs Inglaterra

Posible alineación de Albania:

Strakosha, Hysaj, Mitaj, Ajeti, Djimsiti, Shehu, Asllani, Broja, Hoxha, Laci, Manaj

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, O’Reilly, Stones, Guehi, James, Henderson, Wharton, Eze, Bellingham, Saka, Kane

💰Las mejores apuestas Albania vs Inglaterra

1er Pronóstico Albania vs Inglaterra: Resultado descanso/final - Inglaterra/Inglaterra @ 1.90 en Luckia

No se puede subestimar lo impresionante que ha sido Inglaterra en esta campaña de clasificación. Los hombres de Tuchel han sido letales frente al gol y aún más formidables en defensa. Han anotado primero en sus últimos diez partidos consecutivos, lo que les ha ayudado a controlar los encuentros.

Inglaterra ha liderado al medio tiempo en sus últimos cinco partidos. Aunque no hay mucha necesidad de que Inglaterra se esfuerce demasiado en Tirana, esperamos que busquen una ventaja temprana y tomen el control pronto.

Los mercados de apuestas Albania vs Inglaterra creen que solo hay un 50% de probabilidad de que Inglaterra lidere al descanso y gane el partido. Esto está muy por debajo de la probabilidad real, dada la información cara a cara y la forma actual de Inglaterra.

2ºPronóstico Albania vs Inglaterra: Ambos equipos anotan - No @ 1.76 en Luckia

Inglaterra ha mantenido su portería a cero en sus últimos tres encuentros con los albaneses. Los operadores ofrecen una probabilidad del 57.14% de que alguno mantenga no encaje gol.

Esto también está por debajo de la probabilidad real, a pesar de que el partido ya está decidido. Tuchel puede rotar su equipo, pero no hay duda de que la segunda línea de Inglaterra todavía planteará problemas significativos para Albania.

Albania solo ha logrado anotar un gol por partido en promedio. Su delantero, Rey Manaj, es un trotamundos que juega en un club de fútbol en los Emiratos Árabes Unidos. Jugadores como Marc Guehi y John Stones no deberían tener problemas para contenerlo.

3er Pronóstico Albania vs Inglaterra: Menos de 2.5 goles @ 2.10 en Luckia

Curiosamente, dos de las últimas tres victorias de Inglaterra sobre Albania han terminado 2-0. Estamos apostando por una tercera victoria 2-0 en cuatro encuentros este fin de semana. Dado que no hay necesidad de victoria, todo se reducirá a la calidad de los jugadores en el campo, más que a la pura determinación.

La probabilidad del 50% de que se anoten dos o menos goles en las apuestas Albania vs Inglaterra es un factor a tener en cuenta. El récord defensivo de ambas naciones, junto con el estado del grupo, significa que la probabilidad seguramente es mayor.

Muchos de los jugadores de Inglaterra se están preparando para agendas domésticas agitadas este invierno. Su objetivo sería pasar este doble enfrentamiento entre Serbia y Albania sin contratiempos. Una victoria sólida, aunque poco espectacular, como visitante el domingo es lo que anticipamos en el Arena Kombëtare.