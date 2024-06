Albania vs España Apuestas y Pronóstico Eurocopa 2024 | 24/06/24

Pronóstico Albania vs España para el 24/6/24. Nuestros expertos te traen consejos de apuestas para el Albania vs España por la Eurocopa 2024.

En este Albania vs España, España afronta su tercer partido de la Euro 2024 con la tranquilidad de haber asegurado el primer puesto del Grupo B gracias a las victorias ante Croacia e Italia. Este lunes se medirá contra Albania en el Düsseldorf Arena, con la intención de seguir sumando puntos, aunque con rotaciones en el once inicial, incluida la ausencia obligada de Rodri por acumulación de tarjetas. Albania, por su parte, cayó ajustadamente ante Italia y logró un empate agónico frente a Croacia, manteniendo viva la esperanza de conseguir un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final por primera vez.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Albania vs España por la Eurocopa 2024:

Doble Oportunidad y Marcan Ambos Equipos: España/Empate y Sí – 2.15 en Codere

Número Total de Goles: 2-3 – 1.95 en Codere

1° - 30° Minuto – Total de Goles: Más 0.5 – 1.75 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Albania vs España son cortesía de codere, correctas a 23 de junio a las 09:00 horas y sujetas a cambios.

Nuestro pronóstico Albania vs España

España no tiene la necesidad de salir a buscar un triunfo a toda costa, lo que puede plantear dos escenarios: cierta relajación que puede ser aprovechada por una Albania que irá en busca de un resultado histórico, o haber dejado de lado la presión de los dos primeros partidos liberando aún más la fluidez del juego. Por tal motivo, nuestra primera apuesta de este Albania vs Italia será bastante abarcativa, contemplando empate o triunfo de La Roja en el Albania vs España, aunque con goles de ambas selecciones.

España ha protagonizado dos partidos de alto nivel ante rivales de mucha jerarquía, y tendrá en su cierre de grupo una selección sin tanto nombre, pero que ha plantado cara ante Italia y Croacia, anotando en ambos encuentros y demostrando que no ha venido a la Euro a ser un mero acompañante.

La selección española ha ganado los ocho enfrentamientos que ha disputado ante Albania y en los últimos tres lo ha hecho por 2-0, 3-0 y 2-1. Por lo tanto, nuestro segundo pronóstico del Albania vs España será que en esta ocasión también habrá entre 2 y 3 goles en el partido, tal como ocurrió en el España vs Croacia (3-0) y en el Albania vs Italia (1-2) de la primera jornada.

Gol en la primera media hora en el Albania vs España

Albania ha logrado el gol más rápido de la historia de la Eurocopa ante Italia, aunque a los 16 minutos del primer tiempo ya perdía por 2-1. Ante Croacia, también anotó rápidamente cuando Qazim Laci abrió el marcador a los 11 minutos, y en dos de los cuatro amistosos previos a este torneo, también se movió el marcador antes de los primeros 30 minutos.

Por parte de La Roja, Álvaro Morata desniveló ante Croacia a los 29 minutos, mientras que en los últimos tres partidos preparatorios (Irlanda del Norte, Andorra y Brasil) se marcaron seis goles antes de la primera media hora de juego. Además, en tres de los últimos cinco choques entre España y Albania se marcaron goles antes del minuto 30, por lo que nuestra tercera apuesta del Albania vs España será que esa tendencia se repetirá este lunes.

