Alavés vs Valladolid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 18/10/24

Alavés vs Real Valladolid

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Alavés vs Valladolid por LaLiga el 18/10/24.

El Alavés y el Valladolid inauguran la jornada 10 de LaLiga tras el parón de selecciones en Mendizorroza este viernes a las 21:00 horas y aquí te dejamos las claves más importantes para que saques provecho de tus apuestas en este enfrentamiento.

El Alavés llega con 10 puntos en su haber, pero encadena tres derrotas consecutivas, aunque dos de ellas eran esperables al enfrentarse al Real Madrid y al Barcelona. Por su parte, el Valladolid solo ha conseguido sumar 5 puntos, lo que le sitúa en zona de descenso, y su única victoria fue en la primera jornada.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Alavés vs Valladolid por LaLiga 2024/25:

1x2: Alavés – 1.73 en Luckia

Ambos equipos marcarán: No – 1.68 en Luckia

2ª Mitad – 1X2: Empate – 2.44 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Alavés vs Valladolid son cortesía de Luckia, correctas a 17 de octubre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Alavés vs Valladolid

El Alavés tiene una oportunidad de oro para reencontrarse con la victoria este viernes, recibiendo a un Valladolid que ha tenido dificultades para aclimatarse a la élite. Esto lo reflejan claramente las cuotas, y por ello optamos por un triunfo de los babazorros en este Alavés vs Valladolid.

El conjunto albiazul solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos en casa, contando el final de la temporada pasada, de los cuales ganó cinco y empató dos. Además, el Alavés lleva cinco partidos invicto frente al Valladolid, con cuatro victorias. Jugando en casa, el Alavés acumula nueve encuentros sin derrotas ante el Valladolid en Primera División, con siete triunfos y dos empates. La única vez que los pucelanos se llevaron los tres puntos de Vitoria fue hace 70 años, en la temporada 1954/55.

Los de Paulo Pezzolano solo lograron ganar en su debut ante el Espanyol en la primera jornada de este curso y desde entonces suma ocho partidos sin victorias, con seis derrotas y dos empates. Además, fuera de casa ha perdido en sus cuatro salidas.

Para nuestra segunda apuesta, creemos que ambos equipos no marcarán. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, en cualquier competición, uno de los dos equipos no anotó. En Mendizorroza, el Alavés ha disputado tres de sus cuatro partidos esta temporada sin que ambos equipos marcaran. A su vez, el Valladolid ha protagonizado cinco encuentros en las nueve jornadas jugadas donde al menos uno de los dos equipos no logró ver puerta.

Segunda mitad igualada, nuestro pronóstico del Alavés vs Valladolid

Con respecto a la tercera apuesta, pronosticamos un segundo tiempo con empate en este Alavés vs Valladolid. El Alavés ha finalizado tres de los cuatro segundos tiempos jugados en casa esta temporada con empate, mientras que el Valladolid no ha ganado ninguna segunda mitad en las primeras nueve jornadas, habiendo empatado cinco de ellas. Además, el último enfrentamiento entre ambos en Vitoria, en enero de 2023 por la Copa del Rey, terminó la segunda mitad sin goles, por lo que esta tendencia podría repetirse este viernes.

Mejores casas de apuestas Alavés vs Valladolid

A continuación, presentamos las principales casas de apuestas deportivas para tu pronóstico Alavés vs Valladolid por LaLiga.