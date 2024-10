Alavés vs Mallorca Pronóstico y Apuestas LaLiga | 01/11/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Alavés vs Mallorca por LaLiga el 01/11/24.

La jornada 12 de LaLiga se abre este viernes a las 21:00 horas en el Mendizorroza, donde el Alavés se enfrentará al Mallorca. Las casas de apuestas no señalan un claro favorito para llevarse los tres puntos en este encuentro.

El Alavés llega con una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en Liga y necesita sumar puntos para alejarse de los últimos puestos, mientras que el Mallorca viene con el impulso de cinco partidos sin perder en los últimos seis, ocupando puestos europeos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Alavés vs Mallorca por LaLiga 2024/25:

Doble Oportunidad: X / 2 – 1,53 en Codere

Marcan Ambos Equipos: No – 1,67 en Codere

1ª Parte – Más/Menos Total Goles: Menos 0.5 – 2,25 en Codere

Mejor apuesta Alavés vs Mallorca

Para nuestro primer pronóstico, prevemos que el Mallorca sumará en Mendizorroza con la opción de doble oportunidad debido a la paridad del encuentro. Los bermellones han sumado cuatro puntos de los últimos seis posibles y, como visitantes, han ganado en tres de sus últimos cuatro partidos. Enfrente tendrán a un Alavés que no ha puntuado en sus cinco últimas apariciones, incluyendo sus dos recientes partidos en casa.

Los dos enfrentamientos entre ambos de la temporada pasada terminaron en empate, y en las dos últimas visitas del Mallorca a casa del Alavés, los bermellones lograron un empate y una victoria.

Además, consideramos que el Alavés vs Mallorca será un partido en el que no marcarán ambos equipos. El Alavés se ha quedado sin anotar en tres de sus últimos cuatro partidos de LaLiga, una situación que se ha repetido en tres de sus cinco partidos en casa. Por su parte, el Mallorca ha visto cómo en sus dos últimos partidos ligueros no anotaron ambos equipos, incluyendo el reciente 0-0 contra el Athletic el pasado lunes, y en seis de las once jornadas, uno de los dos equipos no logró marcar.

Para completar, en nueve de los últimos once enfrentamientos entre ambos, al menos uno de los dos equipos no anotó, una tendencia que se ha repetido en ocho de los últimos nueve choques en Vitoria.

Para este duelo, Jagoba Arrasate alineará a Manuel Morlanes en lugar del sancionado Samu Costa en el centro del campo, mientras que Luis García tendrá a toda su plantilla disponible tras el triunfo en Compostela por Copa.

Primera parte sin goles, nuestro pronóstico del Alavés vs Mallorca

Para la tercera apuesta recomendada, vemos factible que haya menos de 0.5 goles durante el primer tiempo del Alavés vs Mallorca. Los babazorros han anotado solo tres goles en las primeras mitades en casa, mientras que el Mallorca ha encajado y recibido únicamente dos goles a domicilio en los primeros 45 minutos de juego.

Además, en seis de los últimos siete choques entre ambos en todas las competiciones, no se marcaron goles en las primeras mitades, una tendencia que se ha repetido en seis de los últimos ocho enfrentamientos entre ambos en el estadio del Alavés.

