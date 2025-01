AC Milan vs Inter Pronóstico y Apuestas Serie A | 02/02/25

AC Milán vs Inter Milán

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico AC Milan vs Inter por la Serie A el 02/02/25.

Mejores apuestas AC Milan vs Inter

Inter de Milán o empate y menos de 3.5⭐ @1.769 en Sportium

Inter de Milan marca más de 1.5 goles ⭐ @1.95 en Sportium

Más de 1.5 goles y menos de 10.5 córners ⭐@1.70 en Sportium

Se espera que el Inter de Milán derrote al AC Milan por un marcador de 3-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico AC Milan vs Inter son cortesía de Sportium, correctas a 31 de enero a las 18:10 y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El escenario está listo para otro emocionante Derby della Madonnina mientras AC Milan e Inter de Milán se preparan para enfrentarse en el partido destacado de la Serie A en la Jornada 23.

Para los Rossoneri, la nueva era bajo el mando del entrenador Sergio Conceição comenzó de manera impresionante con un triunfo en la Supercopa sobre sus rivales de ciudad. Sin embargo, han surgido signos de inconsistencia, resaltados por tensiones en el campo tras su victoria sobre el Parma y una decepcionante derrota ante el Dinamo Zagreb en la Liga de Campeones.

Mientras tanto, el Inter se ha clasificado fácilmente para los octavos de final de la Champions League con una victoria de 3-0 ante el AS Mónaco. Los Nerazzurri permanecen en una cerrada carrera por el título con el Napoli, una competencia que parece extenderse hasta el final de la temporada.

Alineaciones Probables AC Milan vs Inter

Posible alineación del AC Milan:

Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernández; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

Posible alineación del Inter:

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Las mejores apuestas AC Milan vs Inter

1er Pronóstico AC Milan vs Inter: Inter de Milán o empate y menos de 3.5 goles @1.769 en Sportium

El AC Milan es el único equipo que ha logrado vencer al Inter de Milán en la Serie A esta temporada. Sin embargo, a pesar de esa victoria en septiembre, el objetivo principal del Milan sigue siendo terminar en cuarto lugar. Actualmente están a cinco puntos de ese objetivo, pero en términos prácticos, son solo dos, considerando que los hombres de Conceição tienen un partido pendiente.

Los Nerazzurri están tres puntos por detrás del Napoli, pero al igual que sus rivales de ciudad, tienen un partido por recuperar. Los campeones defensores de la Serie A cuentan con una impresionante diferencia de goles de +55, presentando el ataque más prolífico de la liga y un récord defensivo de -18, el segundo mejor en la máxima categoría de Italia.

Según los datos de goles esperados, el Inter de Milán lideraría la liga con 47.29 puntos, lo que es nueve más que el AC Milan. Esto reduce significativamente la actual brecha de 16 puntos en la clasificación, lo que sugiere que el derbi del domingo podría ser más competitivo de lo esperado.

No obstante, las exigencias de la Champions League no pueden ser pasadas por alto para estas predicciones de AC Milan vs Inter de Milán. El Milan soportó un desafiante partido fuera de casa en Zagreb, mientras que el partido en casa del Inter fue notablemente menos exigente.

2ºPronóstico AC Milan vs Inter: Inter marca más de 1.5 goles @1.95 en Sportium

Con un récord en la liga de nueve victorias, siete empates y cinco derrotas, el Milan buscará mejorar su cuenta de 32 goles, que es solo el noveno mejor récord en la Serie A. Los anfitriones han mantenido solo una portería a cero en los últimos nueve partidos.

La ausencia del mediocampista defensivo Youssouf Fofana (suspendido), quien ocupa el cuarto lugar en la Serie A en entradas en el tercio medio del campo, es un golpe significativo. Esto priva al entrenador portugués de una protección muy necesaria para su inestable línea defensiva.

Los Rossoneri también han concedido el primer gol en seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Esta estadística no augura nada bueno antes de este partido.

El Inter ha marcado y tomado la delantera en la primera mitad de nueve de los últimos 10 derbis. Los hombres de Simone Inzaghi no han dejado de marcar en la liga en los últimos 24 partidos, desde la derrota por 1-0 en Sassuolo el 4 de mayo de 2024. Promedian 2.2 goles esperados por partido.

Con su ataque en tan buena forma, especialmente con el capitán Lautaro Martínez marcando nueve goles en los últimos nueve partidos, los visitantes están en una posición fuerte. Como resultado, respaldar los goles del Inter parece ser una opción inteligente.

3er Pronóstico AC Milan vs Inter: Más de 1.5 goles y menos de 10.5 córners @1.70 en Sportium

Desde el 2022, el Milan y el Inter se han enfrentado 10 veces en varias competiciones. El Inter ha salido victorioso en siete de esos enfrentamientos, mientras que el Milan ha obtenido tres victorias.

Las estadísticas muestran que el Inter sobresale en posesión de balón, con un promedio del 59.6%, en comparación con el 54.6% del Milan, que ocupa el sexto lugar. El Inter también lidera en tiros totales, con un promedio de 15.6 por juego, ligeramente por delante de los 15.1 del Milan.

El Inter ocupa el tercer lugar en la liga por partidos con más de 3.3 goles totales, detrás de Lazio y Verona. Los últimos cuatro derbis han terminado con más de 2.5 goles, una estadística presente en siete de los últimos diez encuentros. Ambos equipos comparten una tendencia de menos de 10.5 córners, observada en cinco de los últimos seis partidos del Milan y en todos los últimos seis del Inter.

En este caso, combinar una apuesta en el mercado de goles y córners puede aumentar tus probabilidades para estas apuestas AC Milan vs Inter de Milán.