'The Damned United' no es un documental. La veracidad de la historia contada por David Peace en su novela superventas es discutida por varios de sus protagonistas en la vida real. Pero hay una cosa en la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough realmente se plantó delante de un grupo de jugadores indudablemente talentoso pero de agresividad notoria y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura porque no habían ganado ninguna de manera justa. "Lo habéis hecho todo haciendo trampas, joder", declara de forma tan infame el Clough de Michael Sheehan en la versión cinematográfica del libro superventas, en alusión al estilo de juego supuestamente 'sucio' del Leeds, más que a cualquier nivel de corrupción por su parte.

Probablemente ya hayas vuelto a ver circular ese clip en las redes sociales, solo que ahora en relación con el Manchester City, que, según informó primero The Athletic, ha sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos presentados contra el club en febrero de 2023 por infringir las normas financieras de la Premier League. Puede que incluso te lo hayan enviado en un grupo de WhatsApp, porque la 'diversión' ya ha comenzado de verdad. Todo el mundo se ha subido ya al carro de las bromas, porque la máquina de los memes ya está funcionando a toda potencia y las aficiones rivales se están mofando sin piedad del Manchester City.

Pero esto no es ninguna broma. Al contrario, se trata de un asunto serio, con el potencial de alterar por completo el futuro del fútbol inglés reescribiendo su pasado. Porque, aunque según las informaciones la Premier League ha logrado una victoria rotunda sobre el Manchester City, difícilmente se sentirá como un triunfo digno de celebración, dado que la propia competición que organiza podría quedar despojada de toda credibilidad.