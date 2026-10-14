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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

«Ya está bien»: El Manchester City y el PSG juegan un fútbol maravilloso, pero los clubes de propiedad estatal por fin están siendo sometidos al debido escrutinio

Dos clubes acusados desde hace tiempo de utilizar el deporte para lavar su imagen se enfrentan el miércoles en el Etihad, pero sus respectivos proyectos se perciben ahora de forma muy distinta.

Mark Doyle
Traducido por

  • Cuando se supo que el Manchester City había sido declarado culpable de infringir sistemáticamente las normas financieras de la Premier League durante «casi una década», el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se mostró reacio a comentar el resultado del caso.

    «No soy abogado, pero creo que tienen derecho a recurrir, así que no es la decisión definitiva», dijo a los periodistas durante la Asamblea General de Clubes Europeos de Fútbol (EFC), celebrada en Copenhague el 30 de septiembre. «El Manchester City también hizo muchas cosas positivas, pero no me corresponde juzgar. No nos corresponde juzgar».

    Al-Khelaifi quería decir que no le correspondía pronunciarse sobre «un asunto del fútbol inglés», pero también podría argumentarse que el PSG «no está en posición de juzgar» porque ha tenido sus propios problemas con las normas del juego limpio financiero (FFP) a lo largo de los años. De hecho, aunque el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí adquirió el Newcastle United en 2021, el City, respaldado por Abu Dabi, y el PSG, patrocinado por Qatar, siguen siendo los principales exponentes de la propiedad estatal en el fútbol, sencillamente porque han cosechado más éxitos sobre el terreno de juego y han generado más polémicas fuera de él.

    Sin embargo, pese a todo lo que tienen en común, los dos clubes llegan en situaciones muy distintas al duelo de Champions League del miércoles en el Etihad: el City afronta una amenaza muy real para su propia existencia, mientras que el PSG se encuentra en una posición de fuerza sin precedentes...

  • «¡Lárgate!»

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Se han multiplicado las peticiones para que Khaldoon Al Mubarak y el resto del grupo de Abu Dabi que está detrás del Manchester City se vean obligados a abandonar el club.

    Mientras los actuales entrenadores de la Premier League han pasado la última semana intentando esquivar con diplomacia las preguntas sobre las trampas del City, el exentrenador del Blackpool Ian Holloway no se mordió la lengua.

    «Sois una vergüenza. Habéis manchado gravemente [el fútbol inglés]», dijo Holloway, dirigiéndose directamente al Abu Dhabi United Group (ADUG) el pasado jueves. «Son las personas que están en lo más alto [del club] las que intentan hacer trampas en este deporte, y yo las echaría. ¿Por qué siguen teniendo la empresa? ¿Por qué siguen siendo sus propietarios? ¿Por qué siguen haciendo eso? ¡Que se vayan!»

    La opinión de Holloway es, sin duda, compartida por la gran mayoría de los aficionados al fútbol inglés. El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher sostuvo en su columna más reciente en The Daily Telegraph que «el club solo podrá sanar y recuperarse de la vergüenza de su culpabilidad cuando quienes lo tienen a su cargo reconozcan que han incumplido su deber y lo vendan».

    Parece poco probable que eso suceda, al menos por ahora. El ADUG, propietario mayoritario del City Football Group (CFG), ya ha recurrido la resolución de la comisión disciplinaria independiente, que concluyó que el City había inflado artificialmente sus ingresos en casi 900 millones de libras entre 2009 y 2018 mediante acuerdos de patrocinio «ficticios». La magnitud del engaño dejó atónitos a muchos aficionados al fútbol inglés, pero no a quienes conocen la forma de actuar de los propietarios del City desde que compraron el club en agosto de 2008.

    «Creo que lo único que me sorprendió, personalmente, fue que el veredicto fuera tan contundente», explica a The New York Times Tariq Panja a GOAL, «teniendo en cuenta que los propietarios del club están vinculados a los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos, un aparente aliado del Reino Unido con mucha influencia en este país. Por eso, hasta ahora había un verdadero escepticismo sobre la posibilidad de llevar hasta el final un caso como este.

    »Pero, aunque a algunas personas les han sorprendido las cifras y la naturaleza del caso, un veredicto como este era, en realidad, la conclusión inevitable. Una vez publicadas las revelaciones de «Football Leaks» [en 2018], era bastante evidente lo que había ocurrido.

    »Por supuesto, aún está por ver qué castigo se impondrá y qué efecto podría tener cualquier presión externa sobre el caso en los próximos meses».

    Sin duda, crece el temor a que el City evite sanciones lo bastante severas como para que el ADUG siquiera se plantee vender el club, sobre todo porque el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ya ha declarado públicamente que «le preocuparía perderlos» como propietarios.

    Desde entonces, Burnham y Downing Street han hecho varios intentos torpes de disipar las sospechas de que sus anteriores tratos con el ADUG, cuando era alcalde del Gran Mánchester, podrían influir en el proceso de apelación. Pero también han aparecido informaciones preocupantes según las cuales los Emiratos Árabes Unidos han amenazado con retirar la financiación de varios proyectos previstos en el Reino Unido. La mera posibilidad de una injerencia política ilustra perfectamente por qué tantas personas siempre se han opuesto a que los Estados sean, en la práctica, propietarios de clubes de fútbol.

    «Después de trabajar en asuntos relacionados con los Emiratos Árabes Unidos durante unos 20 años y de ver cómo han eludido la responsabilidad legal y ante la opinión pública por todo tipo de comportamientos realmente horrendos, tanto en el ámbito político como en el deportivo, me sorprendió un poco que se haya exigido responsabilidades al City», explica Nicholas McGeehan, de FairSquare, a GOAL. «Pero es algo muy bienvenido y que llega con mucho retraso, porque creo que lo que se pierde de vista en todo este asunto es que la Premier League no se enfrenta al Manchester City: se enfrenta a un Estado. Ese Estado está dirigido por un pequeño grupo de personas increíblemente poderosas que actúan con enorme agresividad tanto en la política como en los negocios.

    »Es un Estado al que no le importa violar los embargos de armas de la ONU. La gente habla de normas y reglas internacionales, pero ellos no las respetan en absoluto. Las violan constantemente. ¿Y cómo consiguen salir impunes? Pues bien, tienen un enorme poder político, así que pueden aprovechar toda esa influencia para asegurarse de que nada los obstaculice. La gente cree que su estrategia legal en el caso del City no tiene ningún sentido, pero para ellos sí lo tiene, porque es la estrategia que han adoptado en todos los demás ámbitos de sus actividades y siempre les ha funcionado.

    »Pero lo que me parece realmente fascinante de este caso es que no estoy seguro de que puedan salirse con la suya. Aunque consigan lo que quieren en el terreno político y encuentren alguna forma de asegurarse de que el Manchester City reciba solo un castigo leve, algo que parece improbable, ya han perdido ante la opinión pública, algo que siempre han tenido mucho cuidado de tener en cuenta.

    »Creo que se les da muy bien cuidar su reputación y asegurarse de que nunca se los presente como los malos. Pero así es exactamente como los ve ahora el público en general. De modo que tienen por delante una auténtica batalla para salvar su reputación».

    El PSG, por el contrario, nunca había sido tan popular.


  • «Juguete de un Estado»

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    El presidente de La Liga, Javier Tebas, lleva mucho tiempo criticando abiertamente al Manchester City y al Paris Saint-Germain.

    Durante la mayor parte de la era de Qatar Sports Investment (QSI) en el Parque de los Príncipes, el aficionado medio al fútbol disfrutaba viendo cómo un equipo de superestrellas reunido a golpe de talonario se venía abajo una y otra vez en la Champions League. Pero ahora el PSG ha ganado dos Copas de Europa consecutivas con un equipo relativamente joven, ilusionante y trabajador, moldeado por Luis Enrique, que ha recibido elogios de todo el mundo del fútbol.

    «Creo que la gente ha reconocido que se ha producido un cambio radical en el proyecto», explica a GOAL el experto en fútbol francés Jonathan Johnson. «A estas alturas está más que documentado que Luis Enrique dejó atrás el estilo de juego tan individualista que se había convertido en sinónimo del PSG con el paso de los años y prescindió de jugadores como Neymar y Kylian Mbappe.

    «Así que creo que el proyecto ahora es mucho más sensato y probablemente se ajusta más a lo que muchos esperaban desde el principio de la etapa de Qatar como propietario del club: dar más oportunidades a los jugadores de la cantera, fichar a más futbolistas de la Ligue 1 y apostar por el talento francés siempre que sea posible.

    «Han invertido mucho dinero en renovar y construir unas instalaciones de entrenamiento completamente nuevas, lo que significa que ahora el desarrollo de los jóvenes es una prioridad absoluta, asegurándose de que los talentos más prometedores de la región de París, posiblemente la mayor cantera de talento del fútbol mundial.

    «En general, el proyecto de QSI es ahora menos ostentoso que antes y, por eso, creo que hay menos resentimiento hacia el PSG y sus propietarios. Sin embargo, creo que hay otro factor importante que explica por qué los sentimientos hacia el PSG se han moderado en Francia: algunos de sus mayores rivales históricos tienen preocupaciones más acuciantes que la posibilidad de disputarle el título. El Marsella y el Lyon, por ejemplo, afrontan ahora mismo problemas que amenazan su propia existencia debido a sus respectivas dificultades económicas.

    «Así que creo que eso también ha contribuido a que algunas de estas aficiones den más importancia a los partidos en los que creen que pueden ganar y competir, mientras que los encuentros contra el PSG se convierten en una oportunidad en la que no tienen nada que perder: cualquier cosa que saquen de ellos es una grata sorpresa. Es un momento extraño para que el PSG esté prosperando mientras el fútbol francés vive más al día que nunca».

    El riesgo de alterar el equilibrio competitivo se ha esgrimido durante mucho tiempo como argumento contra la propiedad estatal de los clubes de fútbol. Y el hecho de que el PSG haya ganado 12 títulos de liga en Francia desde que QSI adquirió el club en 2011 ha dado pie inevitablemente a acusaciones de que el equipo de la capital había convertido la Ligue 1 en una competición sin rival.

    Por supuesto, el dominio del City en Inglaterra (seis títulos en siete temporadas entre 2017 y 2024) también dejaba en muy mal lugar a la Premier League. La única diferencia real era que se presentaba como una prueba del genio táctico de su entrenador, Pep Guardiola. La labor del técnico catalán también ayudó a desviar la atención del hecho de que el City había gastado sumas colosales en reforzar su plantilla hasta el punto de contar casi siempre con dos jugadores de talla mundial por puesto, lo que hacía prácticamente imposible competir con él, tanto sobre el terreno de juego como en el mercado de fichajes.

    Como señaló repetidamente el exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp, pese a todo su prestigio y sus propios recursos económicos, el Liverpool sencillamente no podía fichar asumiendo tan pocos riesgos como el City o el PSG. «Cueste lo que cueste, ellos simplemente lo hacen», dijo el alemán a los periodistas en 2022. «Siempre me preguntáis [cómo competir con el City], pero ya sabéis la respuesta. No podemos actuar como ellos. No es posible. No es posible. Está claro: hay clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran económicamente. Pueden decir lo que quieran, pero es un hecho».

    El presidente de La Liga, Javier Tebas, lleva años defendiendo el mismo argumento. Ya en 2019 afirmaba que el PSG y el City estaban «inflando el mercado» en lo referente a los traspasos y los salarios porque «los clubes tienen que pagar cantidades ridículas para retener a sus jugadores», mientras que «al PSG y al City les da igual cuáles sean sus ingresos reales cuando quieren fichar a un jugador, porque reciben dinero de un Estado».

    «Obliga a otros clubes a encontrarse en una situación económica en la que realmente viven al límite», dijo Tebas en la cumbre Business of Football de The Financial Times. «Distorsiona el equilibrio de toda la estructura del fútbol europeo. Esto ya no es un deporte. Ya no es una industria. Se parece más a un juguete, al capricho de un Estado. Y cuando es un juguete, los niños empiezan a jugar con otros niños. Acabas arruinando todo el sistema».

  • ¿Una comparación injusta?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Hay claros paralelismos entre el Manchester City y el PSG y sus respectivas ascensiones a la élite del fútbol europeo.

    La normativa de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA se introdujo, evidentemente, para tratar de controlar el gasto en el fútbol, pero, hasta ahora, tanto el City como el PSG han evitado sanciones severas.

    «Los dos alcanzaron acuerdos con la UEFA en 2014 que se tradujeron en multas y límites en sus plantillas para la Champions League», explica Panja. «Pero cuando la UEFA sancionó al City con dos años sin disputar la Champions League en 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sanción porque muchas de las infracciones habían prescrito.

    «El PSG también volvió a ser investigado tras el terremoto que provocó en el fútbol en 2017 al pulverizar el récord de un traspaso con el pago de la cláusula de rescisión de Neymar, de 222 millones de euros, más del doble del anterior récord mundial, al tiempo que acordaba una operación de enorme envergadura con el Mónaco por Kylian Mbappe.

    «Se creó una comisión de investigación que examinó minuciosamente todas las cuentas del PSG durante un largo periodo, pero sus miembros estaban divididos sobre qué hacer. Los que querían hacer bien su trabajo decían: “Esto debe remitirse a la cámara de adjudicación porque creemos que se ha producido una infracción”.

    «Pero el presidente de la comisión, en este caso el ex primer ministro belga Yves Leterme, pensaba de otra manera. Consideraba que no había ocurrido nada irregular. De hecho, cuando el asunto llegó a la cámara de adjudicación, que entonces dirigía un juez portugués de alto rango llamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, este examinó el informe y dijo, en términos bastante duros: “A la vista de vuestro informe y de las conclusiones que habéis extraído de las pruebas, tenéis que volver a examinarlo. Esto no está a la altura. Habéis cometido un error manifiesto con respecto a la valoración de un acuerdo de patrocinio en más de 100 millones, que los investigadores aceptaron sin cuestionarla”.

    «Al mismo tiempo, sin embargo, el PSG lleva el procedimiento ante el TAS, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando se lleva un caso de FFP al TAS, el juez y la cámara de adjudicación quedan al margen. La administración de la UEFA se encarga de todo el caso. Así que le corresponde a la UEFA decidir hasta qué punto y con cuánto empeño quiere defender a sus investigadores y a su juez. Y, en esta ocasión, la UEFA se puso del lado del argumento del PSG.

    «El PSG alegó que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores. Según el club, tenía que haberlo hecho en un plazo de 10 días. El juez respondió: “Estáis interpretando mal las normas y es imposible que nadie pueda analizar un caso entero en 10 días. Eso no va a ocurrir. La cuestión es que hay que iniciar el proceso de revisión en un plazo de 10 días”.

    «Sin embargo, para sorpresa de todos, la administración de la UEFA, la que dirige Aleksander Ceferin, el hombre que aparentemente es el gran defensor de la buena gobernanza cuando se trata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acabó aceptando el argumento de que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores de la UEFA y vino a decir: “Sí, de acuerdo, tenéis razón, pasemos página”.

    «Así que, aunque el PSG ha construido en los últimos años un equipo que ahora despierta una enorme admiración, mucha gente diría que la única diferencia entre el PSG y el City a día de hoy es que el PSG, en la práctica, ha logrado eludir las consecuencias de infringir las normas financieras, mientras que el City, en última instancia, no».

    El City sigue sosteniendo que posee «pruebas irrefutables» de su inocencia, pero Panja cree que, pese a todo el poder político de los Emiratos Árabes Unidos, los propietarios del club podrían acabar viéndose obligados a admitir su derrota en el intento de conservar el control de la entidad: «Sinceramente, el daño ya está hecho. El fallo quedará como testimonio de las trampas. Los documentos legales suelen ser bastante áridos, pero el lenguaje empleado es tan contundente que será difícil olvidar algo tan rotundo.

    «Han mantenido una actitud muy beligerante durante todos estos años, así que cuesta mucho imaginar que ahora digan: “Vale, sí, nos habéis pillado, nos retiramos”. Dicho esto, su posición se volvería insostenible si persisten estos titulares negativos, y marcharse sería la decisión sensata. Porque, pese al hermoso fútbol desplegado por uno de los mejores equipos que ha visto Inglaterra y pese a todos los títulos conquistados, todos los logros del City están ahora empañados por el mayor escándalo de trampas de la historia del fútbol inglés. Y es muy difícil separar el escándalo del fútbol, por mucho que las personas vinculadas al club intenten hacerlo.

    «Por eso es muy difícil imaginar que puedan seguir siendo los propietarios de un club de la Premier League. Algo tendrá que cambiar y parece más una cuestión de cuándo se marcharán que de si lo harán, porque cada día que este equipo siga en manos de sus actuales propietarios, la mancha en la reputación del club permanecerá».

    El PSG tampoco está precisamente libre de sospecha en comparación, pero da la impresión de que ha conseguido que la gente olvide que volvió a ser multado por infringir la normativa del FFP hace solo cuatro años, con la mayoría de los aficionados al fútbol deslumbrados por el talento de Khvicha Kvaratskhelia y compañía.

    «Así es exactamente como funciona el blanqueo de imagen a través del deporte», afirma McGeehan. «Todos recordamos cuando el PSG era un poco el hazmerreír, porque no fue hace tanto. Era un club que tiraba la casa por la ventana, visto como el producto de un proyecto ostentoso y vulgar. Y el país era percibido en términos igualmente negativos. Así que, como proyecto de blanqueo de imagen a través del deporte, no estaba funcionando demasiado bien.

    «Y comparadlo con cómo le iban las cosas al City por entonces. Tenía fama de ser un club ultr a profesional, mientras que Khaldoon Al Mubarak era presentado como un gestor maravilloso de la entidad, y Pep Guardiola no hacía sino mejorar aún más su imagen dentro y fuera del campo. Pero creo que, en cierto modo, los cataríes simplemente tuvieron suerte con Luis Enrique, que más o menos desechó el antiguo sistema y consiguió que jugaran un fútbol maravilloso. Eso ha hecho que la conversación sobre el club se centre casi exclusivamente en lo que ocurre sobre el terreno de juego».

    En ese sentido, el partido del miércoles llega en un momento poco oportuno para el PSG, ya que la atención en la previa se ha centrado casi exclusivamente en el fraude financiero del City y, como señala Johnson, a los visitantes no les gustarán las comparaciones entre los dos clubes propiedad de Estados.

    «Imagino que les irritará mucho el cariz del debate porque, si somos totalmente sinceros y pragmáticos, creo que, tras aquellos encontronazos con el FFP, un club tomó un camino y el otro, uno distinto», afirma. «Y creo que, a día de hoy, mucha gente diría que el PSG probablemente afrontó sus dificultades de la manera correcta.

    «Evidentemente, es una situación muy controvertida. Hay muchos asuntos poco claros cuando se habla de ello. Habría que entrar a fondo en los detalles para determinar qué hizo exactamente el PSG de manera diferente al Manchester City, pero, en última instancia, dependiendo de lo que ocurra con el caso del City ante la Premier League, probablemente volverá a examinarse lo sucedido en los últimos dos años con los clubes que han alcanzado acuerdos con la UEFA. Porque no hablamos solo del PSG y el City. Otros clubes han tenido problemas, pero estos son los dos nombres más destacados.

    «Pero sí creo que al PSG le molestaría que lo metieran en el mismo saco que al City. Porque, en última instancia, ha construido su modelo de negocio de una manera completamente diferente. Hay cosas que ha hecho el PSG, especialmente la forma en que se ha convertido en una marca vinculada a un estilo de vida más allá del campo, cuyo éxito abrumador durante casi 10 años nadie puede negar. Es algo que el City, al parecer, no ha conseguido hacer tan bien como el PSG. Así que creo, sin duda, que al PSG le molestaría mucho que, al comparar a los dos, alguien sugiriera que es básicamente igual que el City».

  • Ascenso extraordinario

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    AFP

    Al-Khelaifi ya está considerado en todo el mundo una de las figuras más influyentes del fútbol y pronto podría ganar aún más poder.

    Sin duda, la percepción actual de ambos grupos de propietarios ofrece un marcado contraste. Mientras Khaldoon podría verse obligado a abandonar el fútbol inglés, Al-Khelaifi es ahora una de las figuras más importantes de este deporte y Johnson cree que su influencia no hará más que crecer.

    «Creo que Al-Khelaifi se benefició enormemente del fracaso de la Superliga Europea por la forma en que alineó al PSG con clubes que tienen unos valores deportivos muy sólidos. Creo que eso, sumado a lo ocurrido sobre el terreno de juego en los dos últimos años, le ha granjeado mucho respeto y una gran influencia en el fútbol europeo», afirma Johnson. «Por eso, pese a haber descartado la posibilidad de aspirar a un cargo más alto, creo que, con el tiempo, veremos a Nasser Al-Khelaifi asumir un papel aún más importante, ya sea en la UEFA más adelante o, quizá, en la FIFA».

    Por ahora, sin embargo, Panja cree que la mera presencia de Al-Khelaifi en el Parque de los Príncipes hace que el PSG sea prácticamente intocable.

    «A estas alturas es casi omnipotente en el mundo del fútbol y da la impresión de que se hace lo que él dice. Por eso, cuesta imaginar que él, cualquier club que dirija o cualquier organización que presida lleguen a afrontar sanciones graves», afirma Panja. «Forma parte del comité ejecutivo de la UEFA, sigue siendo presidente de beIN Media Group, uno de los mayores compradores de derechos del fútbol del mundo, y preside European Football Clubs (EFC). La lista sigue, y todo ello plantea evidentes conflictos de intereses.

    «Sin embargo, mantiene una relación muy estrecha con Ceferin, el mismo Ceferin que la semana pasada dio marcha atrás en su anterior declaración de que no quería optar a un cuarto mandato como presidente de la UEFA, lo que habría vulnerado el límite de 12 años que él mismo había defendido e impuesto cuando llegó a la UEFA como figura reformista. Creo que esto demuestra que el fútbol sigue siendo impermeable al buen gobierno y a las reformas».

    Con todo, hay motivos para el optimismo. Esta misma semana, David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Fútbol (IFR), dijo que dimitiría si recibía presiones políticas en relación con el caso del City. Tampoco descartó que en el futuro se impida a los Estados comprar clubes de fútbol ingleses. Por ello, McGeehan cree que aún podríamos ver cambios importantes en la forma de gobernar este deporte.

    «En el Reino Unido ha habido durante mucho tiempo un fracaso político de enormes proporciones a la hora de abordar los problemas asociados a la propiedad de clubes de fútbol por parte de países», afirma. «No creo que nadie haya afrontado realmente la cuestión, pero este parece un momento ideal para hacerlo. Los políticos actuarán cuando vean la posibilidad de obtener réditos políticos, y la opinión pública cree claramente que deberíamos tener mucho más cuidado con quién invierte en nuestras instituciones culturales y sociales, que son increíblemente importantes para las personas y las comunidades a las que sirven.

    «Así que bien podríamos ver a algunos políticos avispados darse cuenta de que oponerse a la propiedad estatal puede reportarles mucho apoyo entre la ciudadanía. Es un poco como cuando los políticos evitaron durante tanto tiempo pronunciarse contra la FIFA de Gianni Infantino. Se limitaron a decir algo así como: “Bueno, dirigid el deporte como queráis, porque no queremos involucrarnos, no es nuestro ámbito y a la gente no le gusta que nos metamos en estos asuntos”.

    «Pero creo que la polémica del Mundial de la FIFA y la resolución del caso del City podrían hacer que los políticos, al menos en este país, por fin se den cuenta y digan: “¿Sabéis qué? Quizá deberíamos examinar esto, quizá deberíamos empezar a hablar de regularlo y cambiar ciertas cosas”. Porque la propiedad de clubes por parte de Estados siempre ha tenido el potencial de alterar y corromper el fútbol. Tienen poderes que los propietarios de clubes de fútbol corrientes no tienen. Pueden mover dinero de un lado a otro, ocultar las fuentes de financiación, recurrir a resortes políticos y montar grandes rabietas si no se salen con la suya.

    «Así que siempre han tenido demasiado poder como para permitirles participar en competiciones de fútbol, porque alteran el equilibrio de esas competiciones, y creo que eso es lo que ha ocurrido en la Premier League durante aproximadamente la última década. Precisamente por eso, este podría ser el punto de inflexión, el momento en que tanto la ciudadanía como los políticos digan que ya basta».