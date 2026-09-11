Xavi Espart: el Barcelona puede haber descubierto en La Masia al nuevo Philipp Lahm
La última irrupción de la cantera del Barcelona ha llegado en un papel inesperado. Centrocampista natural reconvertido en lateral derecho, Xavi Espart, de 19 años, ha comenzado la temporada en el lado izquierdo de la defensa de Hansi Flick y cada vez ha parecido sentirse más cómodo en el primer equipo.
Con su excelente técnica, su capacidad para marcar el ritmo y su creatividad en el pase, tiene todas las señas del estereotípico centrocampista de La Masia, pero su impresionante versatilidad ha hecho que le señalen como el Philipp Lahm de su generación.
Lanzado a un partido de alta exigencia de la Liga de Campeones para su debut, en verano se proclamó campeón de Europa con la selección española sub-19 y regresó para destacar en el puesto de lateral izquierdo esta temporada.
Ha empezado con buen pie, pero ¿qué podemos esperar del nuevo niño prodigio de Flick? GOAL lo analiza...
El inicio
Nacido en la capital catalana, Espart es barcelonés de pura cepa.
Después de incorporarse a la famosa cantera con ocho años, comenzó su desarrollo como centrocampista en los mismos equipos que Lamine Yamal, Pau Cubarsi y Marc Bernal. Con 16 años, y ya conocido por su versatilidad, participó en la UEFA Youth League con el sub-19, alternando entre el centro del campo y el lateral derecho.
Después de que Juliano Belletti se hiciera cargo del equipo juvenil, tuvo un papel protagonista, normalmente como lateral derecho, en la conquista del triplete nacional y europeo en 2024-25. La temporada pasada, Espart marcó y dio otra asistencia en la victoria por 3-2 ante el Newcastle y anotó el gol del triunfo contra el Paris Saint-Germain en la competición continental. Poco después, recibió la llamada de Flick.
Tras pasar las primeras semanas de la campaña como suplente sin jugar, el canterano estaba a las puertas de su debut con el primer equipo cuando sufrió una desafortunada lesión de rodilla. Le mantuvo de baja durante más de tres meses, pero Flick no le hizo esperar demasiado para su primera aparición con el equipo absoluto.
Gran avance
El Barcelona perdía 1-0 contra el Newcastle en St James' Park en la ida de los octavos de final de la Champions League en marzo cuando el técnico alemán recurrió al héroe de la cantera.
Sustituyó al capitán Ronald Araujo en el minuto 88 y manejó bien la presión. El lateral llevó a Joe Willock hasta la línea de fondo antes de lanzarse al suelo para recuperar el balón, levantarse rápidamente y cedérselo a Lamine Yamal. Minutos después, el Barça marcó el empate.
«Cuando me vi entrando al campo, no podía creérmelo. Lo disfruté muchísimo y tenía las emociones a flor de piel», dijo a la web del club.
Cinco días después jugó el partido completo en la victoria por 5-2 en LaLiga contra el Sevilla en el Camp Nou. Debido a la presión de los visitantes, tuvo poco tiempo con el balón y hubo algunos momentos imprecisos, pero peleó por todo lo que pasó por su zona y su confianza con la pelota fue creciendo a medida que avanzaba el encuentro.
Después volvió al banquillo e hizo solo cuatro apariciones más en la campaña del Barça que acabó con el título de liga, pero estaba claro que había llamado la atención de Flick.
«Para un jugador joven como yo, la confianza del entrenador en mí lo ha significado todo», dijo. «Le estoy muy agradecido. Su confianza en mí me ha permitido mantener la calma, sin presión, y jugar como sé hacerlo».
Espart estuvo sublime en el centro del campo y fue un fijo en el once inicial cuando España conquistó el Europeo sub-19 en Gales durante el verano.
Superaba rivales con facilidad, iba a la caza del balón y lo movía con clase: estaba dirigiendo los partidos. Con un toque sutil para acomodarse la pelota, marcó con un potente disparo su primer gol en la victoria por 7-0 contra la anfitriona en el primer partido, y luego repitió con el 1-0 en el minuto 12 de la semifinal contra Croacia.
A menudo, Espart recibía el balón, levantaba la cabeza y encontraba a los 11 rivales dentro de su campo de visión. Ya fuera con un pase incisivo por dentro, una combinación con un compañero para colarse a la espalda del centro del campo o una simple arrancada atravesando a los defensores, casi siempre encontraba la manera de crear un ataque prometedor.
España no encajó ningún gol en todo el torneo y Espart fue incluido en el Equipo del Torneo. Regresó a Barcelona listo para aprovechar su momento.
Cómo va
Ascendido oficialmente al primer equipo y con el dorsal 12, al parecer renunció a sus vacaciones de verano para poder mantener el impulso que traía de la Eurocopa. La decisión dio sus frutos, ya que se confió en él para jugar como lateral derecho durante toda la pretemporada.
«Siento la confianza de Flick y quiero quedarme en el primer equipo; hay que aprovechar las oportunidades», dijo. «Desde que volví de la Eurocopa, he intentado dar el 100 % aquí y demostrar que pertenezco a este lugar y de lo que soy capaz. Por ahora, estoy feliz, pero el fútbol va día a día, y seguiré dando el 100 % para quedarme aquí».
Como titular en el amistoso contra el Birmingham, se mostró sereno con el balón y se pegó a su marca cuando el conjunto del Championship intentaba atacar por banda o irrumpir en el área. Ya fuera actuando como lateral interior o marcando el ritmo desde el centro, sus transiciones fluidas impresionaron a Flick, que después dijo que el adolescente «nos ha dejado claro que es un jugador de primer nivel».
El lateral derecho ha sido una zona problemática para los campeones de España. Sus recursos financieros se destinaron este verano a fichajes como los de Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, lo que dejó a Jules Kounde y Joao Cancelo como los únicos otros perfiles naturales para el puesto.
Sorprendentemente, sin embargo, no es ahí donde se ha recurrido a Espart para cubrir una necesidad. Ha completado los cuatro partidos de LaLiga disputados hasta ahora como lateral izquierdo, por delante de Alejandro Balde.
Se le vio sólido contra el Elche y dio su primera asistencia, enviando un pase diagonal a Fermin en la frontal del área para cerrar la goleada por 5-0.
Cuatro días después firmó otra actuación valiente ante el Athletic Club. Se metió de lleno en duelos físicos, participó en la construcción de ataques y en ocasiones irrumpió por dentro en busca de generar algo. Un excelente centro encontró a Raphinha en una gran posición dentro del área, pero el cabezazo del brasileño se estrelló en el poste y privó a Espart de una asistencia.
«Xavi Espart es increíble», dijo Joan Garcia sobre su actuación defensiva en la victoria por 2-0.
«Estoy muy contento con lo que estoy viendo, incluso un poco sorprendido por cómo está jugando como lateral izquierdo», dijo Flick. «Está siempre concentrado. Es un jugador con muchísima calidad y, en situaciones de uno contra uno en defensa, es de primer nivel. Estoy muy contento con él. Como todos los jugadores, tiene margen de mejora».
Días después volvió a asociarse con Raphinha, colándose en el medio espacio para jugar un pase rápido al capitán, que se plantó solo para marcar el gol del empate en el triunfo por 5-2 ante el Rayo Vallecano.
Puntos fuertes
La lectura del juego de Espart, su posicionamiento y su criterio con el balón estaban entre sus mayores virtudes mientras progresaba en la cantera como centrocampista. Esos aspectos le convertían en un perfil idóneo para el lateral derecho, donde se ha desarrollado hasta convertirse en una presencia fiable tanto en defensa como en ataque.
El joven nunca rehúye un duelo físico, va con todo sobre los extremos cuando busca recuperar el balón y dar un pase rápido hacia delante.
No actúa como un lateral que dobla por fuera, sino que busca combinaciones limpias y se mueve por dentro, o conduce hacia el área antes de habilitar a un compañero.
«Puedo ser un tipo de lateral diferente, uno que puede asociarse con sus compañeros por dentro en lugar de ser un carrilero», explicó.
Tanto en el centro del campo como en el lateral, su pase es peligroso y ayuda a mantener un ritmo alto con decisiones rápidas.
Su capacidad de adaptación también ha sido impresionante, tras haber sido reconvertido de centrocampista a lateral derecho y después pasar a jugar como lateral izquierdo al comienzo de la temporada.
«Todos lo habéis visto: es espectacular con el balón, puede jugar como lateral y en el centro del campo... y siempre lo hace perfectamente», contó el defensa Cubarsi a Marca.
Margen de mejora
Con 19 años, Espart sigue desarrollándose físicamente y eso pareció ser una preocupación importante en sus primeras apariciones en LaLiga, ya que en ocasiones los rivales le superaban en el choque. Aunque desde su regreso del parón veraniego parece más robusto e imponente, sigue siendo un futbolista en construcción.
En categorías inferiores tenía tiempo para filtrar pases peligrosos desde zonas retrasadas, pero ante equipos de LaLiga que presionan alto ha mostrado señales de nerviosismo con el balón y en ocasiones elige el pase equivocado, ya sea fallando en la entrega o dándoselo a un compañero que ya está bajo presión.
Sigue adaptándose al ritmo del fútbol de máximo nivel y puede ser un punto débil en los partidos importantes, especialmente como lateral derecho, donde el Barcelona quedará expuesto si tiene dificultades.
Lo siguiente...
Su cambio de posición, su carácter ofensivo y su pulcritud con el balón han hecho que se le compare con el héroe del Bayern de Múnich y de Alemania Philipp Lahm.
«Cuando veo jugar a Xavi, me gusta mucho su confianza con el balón», dijo Flick en verano. «Me recuerda a Philipp Lahm, ya que puede jugar como un 6 o un 2. Me gusta verle con y sin balón».
Lahm también comenzó su carrera profesional como lateral izquierdo y luego brilló en la derecha antes de que Pep Guardiola lo convirtiera en centrocampista. El seleccionador de Alemania Joachim Low, entonces asistido por Flick, siguió el ejemplo de Guardiola y lo utilizó ahí durante gran parte de su gloriosa campaña en el Mundial de 2014.
Con su excelente control en espacios reducidos, su capacidad para dirigir el juego y su flexibilidad posicional, parece que Flick espera convertir a Espart en su propio comodín, y las primeras señales son prometedoras.
¿Qué es lo siguiente?
Espart ha jugado todos los minutos de los cuatro primeros partidos de Liga del Barça esta temporada, pero Flick tuvo cuidado de no sobrecargarlo y lo dejó en el banquillo para la victoria del miércoles en la Champions League ante el Feyenoord.
Es probable que ese enfoque medido continúe mientras Espart se adapta a las exigencias de una temporada completa al máximo nivel. Ha superado a Balde en el orden de preferencias para el lateral izquierdo, pero Flick demostró entre semana que sigue confiando en Cancelo para volver a ese puesto si fuera necesario.
«Por ahora, estoy contento, pero el fútbol va día a día y seguiré dándolo todo para seguir aquí», dijo el mes pasado. «Es muy difícil llegar aquí, pero lo realmente duro es mantenerse por el altísimo nivel que marcan estos jugadores.
«Al fin y al cabo, esto es el Barça, el mejor equipo del mundo, y la exigencia está ahí todos y cada uno de los días.
«Nunca puedes bajar la guardia».
Tanto si acaba asentándose como lateral izquierdo, como si regresa a la derecha o pasa al centro del campo, su inteligencia y versatilidad le dan a Flick opciones valiosas.