La primera época gloriosa del Wydad en el fútbol profesional llegó entre 1990 y 1994. En ese periodo conquistó siete trofeos, incluidos tres títulos de liga y su primera Liga de Campeones de la CAF. El equipo ganó por fin el torneo más prestigioso de África al imponerse al Al Hilal de Sudán por un global de 2-0 en la final, bajo la dirección del entrenador ucraniano Yuri Sebastienko.

Sin embargo, tras el éxito de 1993, el Wydad pasó 13 años sin ganar la liga. Fue una etapa marcada por las crisis en la gestión interna y los frecuentes cambios de entrenador, que frustraron a los aficionados y acabaron propiciando la creación de Ultras Winners en 2005. Un año después, el Wydad volvió por fin a lo más alto de la tabla, y lo hizo de la forma más dramática posible.

Toda la temporada se decidió en un derbi de Casablanca contra el Raja el 24 de mayo. Al Wydad le bastaba un empate para arrebatarle el título al AS FAR Rabat. Sin embargo, el Raja amenazó con aguarle la fiesta al adelantarse al comienzo de la segunda parte y mantener la ventaja hasta el sexto minuto del tiempo añadido, cuando se produjo el milagro.

El defensa del Wydad Hicham Louissi recortó hacia dentro desde la izquierda a unos 23 metros de la portería y soltó un potente disparo con la derecha que entró por la escuadra más alejada. El gol desató la locura entre los aficionados del Wydad en el estadio Mohammed V. Bautizado como «el gol del tsunami» por su magnitud y por las alertas de mal tiempo que habían circulado en los días previos al partido, convirtió a Louissi en un héroe.

«Cuando vi que el balón entraba por la escuadra, sinceramente, no podía respirar. El ruido de los aficionados del Wydad era ensordecedor», declaró a los medios marroquíes al recordar aquel momento. «Sentí como si me llevara una ola de pura emoción. Marcar un gol así contra nuestro máximo rival para ganar la liga... Es un momento que define una carrera y toda una vida».

El Wydad volvió a ganar la liga en 2010, pero la regularidad siguió sin llegar durante otros cuatro años bajo la presidencia de Abdelilah Akram, denostado por la afición debido a su mala gestión financiera y su ineptitud deportiva. Las cosas cambiaron por fin cuando Said Naciri fue nombrado nuevo presidente del club en 2014 y reformó su funcionamiento, empezando por la contratación de John Toshack, exentrenador del Real Madrid y de Gales.

Toshack condujo al Wydad al título de la Botola en su primera temporada al frente del equipo, con importantes cambios en la táctica y la disciplina de la plantilla. Con él en el banquillo, el equipo terminó segundo en 2015-16 y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la CAF. También fue el responsable de dar paso a una generación dorada de canteranos que incluía a Achraf Dari, Badr Gaddarine y Aymane El Hassouni.

Toshack fue destituido en septiembre de 2016, pero había sentado las bases del equipo que dominaría el fútbol africano durante los cinco años siguientes. «Estoy muy, muy orgulloso de formar parte de la historia de este club. Muchísimas gracias a todos los aficionados del Wydad», dijo después de que se confirmara su salida.

El Wydad conquistó el doblete de liga y Liga de Campeones de la CAF en 2016-17, con Houcine Ammouta llevando el proyecto original de Toshack un paso más allá. En la final de la Liga de Campeones superó al Al Ahly, el club más laureado de África, al ganar el partido de vuelta por 1-0 tras el empate 1-1 en Egipto.

Después llegaron una Supercopa de la CAF y otros dos títulos de la Botola, antes de que Walid Regragui tomara las riendas el 21 de agosto. El técnico franco-marroquí repitió el doblete de Ammouta y el Wydad volvió a superar al Al Ahly en la final de la Liga de Campeones, esta vez a partido único.

«Jugamos como el Real Madrid: compactos, trabajando duro y aprovechando las ocasiones cuando llegaron», dijo Regragui tras la victoria de su equipo por 2-0 en el estadio Mohammed V. «El Wydad es un bonito vencedor. Lo conseguimos sin grandes fichajes externos, apoyándonos en los valores de este club y de su cantera».

Regragui se despidió del Wydad poco después para hacerse cargo de la selección de Marruecos antes del Mundial de 2022. Acabó incluyendo a tres jugadores del Wydad en su convocatoria definitiva, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah y Yahya Jabrane, antes de ayudar a Marruecos a convertirse en la primera nación africana y árabe en alcanzar las semifinales del torneo.