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Vincius Junior Real Madrid 1:1Getty/GOAL

Vinicius Junior no tiene un doble de cuerpo, pero la superestrella del Real Madrid está más lejos que nunca de su nivel de Balón de Oro

El veloz extremo luce una nueva imagen esta temporada, pero su nivel de rendimiento se ha desplomado, lo que ha desatado teorías disparatadas en las redes sociales.

James Westwood
Traducido por

  • Tras la sorprendente derrota de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026, Vinicius Junior se sometió, según se informa, a un procedimiento de armonización de mentón para remodelar su mandíbula inferior. La primera aparición pública del jugador de 26 años tras el tratamiento estético no quirúrgico desató una locura en internet, con muchos asegurando que parecía irreconocible, algo que no era del todo exagerado; la parte inferior de su rostro está ahora más proyectada y angulosa, y el contorno de su mandíbula está mucho más definido que antes.

    La apariencia natural de Vinicius era una parte definitoria de su identidad como superestrella mundial del fútbol, y hará falta tiempo para acostumbrarse a esta transformación repentina. Quizá quería hacer borrón y cuenta nueva en lo mental y en lo estético tras la mayor decepción de su carrera hasta la fecha, o tal vez simplemente pensó que una mandíbula más esculpida le sentaría mejor. En cualquier caso, es su cuerpo y su decisión, pero fue una decisión que lo expuso a un nivel de escrutinio completamente nuevo.

    Tras un inicio de la temporada 2026-27 en gran medida desastroso con su club y su selección, algunos aficionados no han tardado en burlarse del aspecto de Vinicius, llegando incluso a afirmar que ha sido clonado. Por supuesto, esas teorías son absolutamente ridículas, pero el extremo del Real Madrid ha sido una sombra del que una vez fue favorito al Balón de Oro, y está por ver si puede volver a ese nivel.

  • El enigma de Brasil

    Australia v Brazil
    Getty Images Sport

    El último parón internacional fue para olvidar para Vinicius, que en gran medida ha prometido más de lo que ha ofrecido con la camiseta de Brasil

    Vinicius fue, de hecho, uno de los pocos jugadores de Brasil que salieron del Mundial con algo de crédito. Marcó cuatro goles y dio otra asistencia en cinco apariciones, con su actuación más destacada en la paliza por 3-0 a Escocia en la fase de grupos.

    Sin embargo, es justo decir que Vinicius nunca ha alcanzado con su selección el mismo nivel que ha mostrado en su club. Más allá de su modesto balance de 14 goles en 57 internacionalidades, el jugador del Real Madrid aún no ha dado un paso al frente para convertirse en el talismán indiscutible de Brasil, como sí lo fueron antes que él Neymar, Ronaldinho y Ronaldo.

    Sus problemas continuaron durante el último parón internacional, especialmente en el empate 1-1 contra Australia en Townsville. En sus 65 minutos sobre el campo, Vinicius solo tocó el balón 36 veces, completó un solo regate y no registró ni una sola contribución defensiva.

    Brasil tuvo una oportunidad inmediata de revancha en casa cuatro días después, y la aprovechó, ganando 4-2 esa noche, con Vinicius firmando una actuación muy mejorada. Jugó un papel clave en la jugada previa al importantísimo tercer gol de Bruno Guimaraes para Brasil, antes de marcar él mismo el cuarto desde el punto de penalti.

    El equipo de Carlo Ancelotti cerró después su calendario con una victoria por 4-0 sobre India en el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos, pero no hubo nada que celebrar. India ocupa el puesto 138 en la clasificación mundial de la FIFA, y a Brasil le costó sacar adelante el partido, lo que provocó críticas generalizadas en los medios.

    «La selección brasileña empezó el partido de una manera adormecida, lenta y sin inspiración», se leía en un reportaje del medio brasileño UOL. «Vini Jr tuvo mucho espacio en la izquierda, pero no pudo aprovecharlo y cometió errores en la creación». No fue injusto señalar a Vinicius, que fue sustituido al descanso con un terrible 54 % de acierto en el pase, e incluso Ancelotti ha llegado a admitir que «no está en su mejor momento».

  • Tormenta en las redes sociales

    Vinicius Junior Brazil 2026
    Getty Images

    Se han hecho en internet afirmaciones infundadas sobre el extremo, pero no hay duda de que no está a la altura de sus habituales altos estándares.

    Vinicius estuvo tan descuidado y tan lejos de su nivel que una cuenta de X con el nombre de usuario '@The HateCentral2' se sintió obligada a reunir todos sus peores momentos en un vídeo de dos minutos y 21 segundos. El vídeo fue visto más de 25 millones de veces y acumuló más de 234.000 me gusta, mientras que en los comentarios varios aficionados sugirieron que Vinicius ni siquiera jugó, sino que Brasil había puesto a un doble en su lugar.

    Algunos señalaron que sus característicos tatuajes no eran visibles en los vídeos, algo que simplemente se explica por los ángulos y la iluminación en imágenes no oficiales del partido, mientras que otros destacaron su falta de definición muscular en comparación con el Mundial. Para dejarlo claro una vez más a cualquiera que siga dando crédito a estas afirmaciones conspirativas, sí era el verdadero Vinicius, pero está claro que ahora mismo no se encuentra en un estado físico óptimo.

    Hubo algunos buenos detalles y desmarques inteligentes al espacio, pero la ejecución de Vinicius fue en líneas generales pobre y apenas se vio su explosividad habitual. Eso no son buenas noticias para el Real Madrid, que necesita desesperadamente que el canterano del Flamengo esté a pleno rendimiento cuando vuelva a la Liga el sábado contra el Villarreal.

    Según ha reconocido el propio Vinicius, también está teniendo dificultades desde el punto de vista mental. "El impacto del Mundial siempre es enorme y volver siempre es difícil", dijo tras la victoria de Brasil contra Australia.

  • Ya no es decisivo

    FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRID
    AFP

    El regreso de Jose Mourinho a Madrid todavía no ha inspirado la vuelta a su mejor nivel de Vinicius, que se ha mostrado inusualmente negado de cara a gol

    Desde luego, ha dado la sensación de que Vinicius está jugando con un peso extra sobre la espalda en los dos primeros meses de la nueva temporada del club. Al margen de una actuación estelar en la goleada por 4-1 a la Real Sociedad en La Liga el 28 de agosto, en la que marcó y dio una brillante asistencia a Kylian Mbappe para completar su hat-trick, el internacional brasileño se ha mostrado extrañamente apagado.

    Vinicius no ha conseguido ver puerta en seis partidos de todas las competiciones desde entonces, y ha sido silbado con frecuencia por su propia afición, también en la ajustada victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Inter en el Bernabéu en la noche inaugural de la fase de liga de la Champions League. El consenso general es que Vinicius no trabaja lo suficiente sin balón para compensar sus actuales problemas de cara a puerta, pero el maager Jose Mourinho ha defendido con firmeza al atacante.

    "Está trabajando duro para ser el Vinicius que decide partidos. Sin estar en su mejor nivel, está trabajando más que nunca", dijo Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido. "En los momentos en los que no pudo replegarse y defender, fue por el cansancio. Tengo que valorar eso muchísimo. Tengo mucho respeto por este Vinicius. Llegará el momento en que decida partidos y nos gane partidos. Si trabaja, siempre tendrá mi apoyo".

    El técnico del Real Madrid añadió: "Obviamente, con los uno contra uno que tuvo en la banda izquierda, con Vini en su mejor nivel habría sentenciado el partido. Eso es lo que esperamos de él. Pero lo dio todo". Esto no es ninguna novedad, porque Vinicius no ha estado realmente a la altura de las expectativas desde 2024.

  • El problema de Mbappe

    Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Vinicius, hasta ahora, no ha sido compatible con Mbappe, y está por ver si se puede encontrar una solución

    Prometió volver 10 veces más fuerte después de perder frente a Rodri en la votación del Balón de Oro de aquel año, tras liderar la carrera del Real Madrid hacia un doblete nacional y europeo con 35 participaciones de gol en 39 apariciones, entre ellas un tanto en la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Pero da la sensación de que esa campaña podría recordarse como el momento en el que tocó techo.

    A pesar de haber marcado otros 22 goles en cada una de las dos últimas temporadas con el Real Madrid, la regularidad se le ha resistido a Vinicius. Encadenó una racha de 14 partidos sin marcar en La Liga entre finales de octubre del año pasado y mediados de febrero, y solo sumó tres goles en liga en la segunda mitad de la temporada 2024-25.

    No hace falta ser un genio para darse cuenta de qué ha cambiado. La llegada de Mbappe creó un desequilibrio táctico, ya que el capitán de Francia sustituyó de inmediato a Vinicius como imagen del equipo. Vinicius ha tenido que adaptarse a ejercer más como creador con Mbappe liderando el ataque, y el francés también ha asumido la responsabilidad principal en los penaltis.

    Mbappe no es un '9' natural, sin embargo. Actuaba principalmente como extremo izquierdo en el Paris Saint-Germain, y sigue cayendo constantemente a esa banda, entorpeciendo a Vinicius y reduciendo las oportunidades del brasileño de encarar a los laterales rivales en el uno contra uno. Además, el escaso trabajo defensivo de Mbappe añade una mayor carga física al centro del campo y a las bandas, con Vinicius viéndose arrastrado más lejos de la portería de lo que idealmente le gustaría.

    Aunque ambos son futbolistas de talla mundial por méritos propios, sencillamente no han conectado como pareja, y eso está frenando al Madrid. Vinicius es más vulnerable que Mbappe si esa dinámica continúa; el fichaje récord del verano, Yan Diomande, es un extremo izquierdo de formación que terminó la pasada temporada en el RB Leipzig entre los 10 mejores jugadores de Europa en balones recuperados en el último tercio del campo. Puede que Diomande esté más dispuesto a hacer el trabajo sucio y a asegurarse de que los focos apunten con más fuerza a Mbappe, en lugar de intentar compartirlos con él.

  • ¿Oportunidad perdida?

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    AFP

    Vinicius comprometió su futuro con el Madrid en agosto en lugar de afrontar un nuevo reto en la Premier League, y la decisión no está envejeciendo bien

    Vinicius fue objeto del interés del campeón de la Premier League, el Arsenal, durante el verano, y durante un breve periodo pareció que el acuerdo iba a cerrarse. Durante varios meses, el Madrid se esforzó en vano por acordar una renovación de contrato con Vinicius, y existía un gran riesgo de que pudiera perderlo gratis en junio de 2027 si no hacía caja.

    Sin embargo, el culebrón terminó en decepción para el Arsenal, ya que Vinicius estampó su firma en un nuevo contrato de seis años en el Bernabéu a principios de agosto. «Vinicius se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de uno de los periodos más exitosos de nuestra historia», dijo el Real en un comunicado oficial.

    Mourinho reveló después el consejo que le dio a Vinicius cuando el futuro del delantero seguía en el aire, y declaró a Diario AS: «Lo único que le dije fue: “Vini, ¿adónde quieres ir? Solo has estado en Brasil y solo conoces al Real Madrid. Solo entiendes al Real Madrid cuando te vas, cuando te vas, es entonces cuando te das cuenta de lo que es el Real Madrid: no te vayas. No merece la pena”».

    El técnico portugués hablaba desde la experiencia, ya que solo ha ganado un título de liga desde que puso fin a su primera etapa en el Madrid en 2013. No hay un club más grande en el mundo, pero en este momento es difícil ver a Vinicius ampliar su balance de dos Champions League como jugador del Real Madrid, y conquistar un cuarto título de Liga en un futuro próximo tampoco será fácil, porque el Barcelona parece muy dominante.

    Se puede defender que el traspaso al Arsenal habría sido lo mejor para todas las partes implicadas. El Madrid podría haberse beneficiado a nivel estructural, y Vinicius podría haber vuelto a emerger como candidato al Balón de Oro como gran referente del club número 1 de la división más competitiva de Europa. Triunfar en la Premier League puede aportar un nivel de prestigio completamente nuevo.

    Un nuevo reto en el Emirates podría haber liberado a Vinicius. Ahora está jugando con demasiada cautela en el Real y las estadísticas lo respaldan: esta temporada solo ha intentado 4,6 regates, frente a los 5,6 de 2025-26, y su total de goles esperados (xG) se sitúa en 0,59, un descenso enorme desde 1,05.

    Las tácticas pragmáticas de Mourinho tampoco le van bien a Vinicius. Como uno de los jugadores con más talento de su generación, volverá a encontrar cierto ritmo y se ganará de nuevo a la afición más pronto que tarde, pero repetir el éxito de sus primeros años en el Madrid puede ser una misión imposible.