Vinicius fue, de hecho, uno de los pocos jugadores de Brasil que salieron del Mundial con algo de crédito. Marcó cuatro goles y dio otra asistencia en cinco apariciones, con su actuación más destacada en la paliza por 3-0 a Escocia en la fase de grupos.

Sin embargo, es justo decir que Vinicius nunca ha alcanzado con su selección el mismo nivel que ha mostrado en su club. Más allá de su modesto balance de 14 goles en 57 internacionalidades, el jugador del Real Madrid aún no ha dado un paso al frente para convertirse en el talismán indiscutible de Brasil, como sí lo fueron antes que él Neymar, Ronaldinho y Ronaldo.

Sus problemas continuaron durante el último parón internacional, especialmente en el empate 1-1 contra Australia en Townsville. En sus 65 minutos sobre el campo, Vinicius solo tocó el balón 36 veces, completó un solo regate y no registró ni una sola contribución defensiva.

Brasil tuvo una oportunidad inmediata de revancha en casa cuatro días después, y la aprovechó, ganando 4-2 esa noche, con Vinicius firmando una actuación muy mejorada. Jugó un papel clave en la jugada previa al importantísimo tercer gol de Bruno Guimaraes para Brasil, antes de marcar él mismo el cuarto desde el punto de penalti.

El equipo de Carlo Ancelotti cerró después su calendario con una victoria por 4-0 sobre India en el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos, pero no hubo nada que celebrar. India ocupa el puesto 138 en la clasificación mundial de la FIFA, y a Brasil le costó sacar adelante el partido, lo que provocó críticas generalizadas en los medios.

«La selección brasileña empezó el partido de una manera adormecida, lenta y sin inspiración», se leía en un reportaje del medio brasileño UOL. «Vini Jr tuvo mucho espacio en la izquierda, pero no pudo aprovecharlo y cometió errores en la creación». No fue injusto señalar a Vinicius, que fue sustituido al descanso con un terrible 54 % de acierto en el pase, e incluso Ancelotti ha llegado a admitir que «no está en su mejor momento».