Tras la sorprendente derrota de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026, Vinicius Junior se sometió, según se informa, a un procedimiento de armonización de mentón para remodelar su mandíbula inferior. La primera aparición pública del jugador de 26 años tras el tratamiento estético no quirúrgico desató una locura en internet, con muchos asegurando que parecía irreconocible, algo que no era del todo exagerado; la parte inferior de su rostro está ahora más proyectada y angulosa, y el contorno de su mandíbula está mucho más definido que antes.
La apariencia natural de Vinicius era una parte definitoria de su identidad como superestrella mundial del fútbol, y hará falta tiempo para acostumbrarse a esta transformación repentina. Quizá quería hacer borrón y cuenta nueva en lo mental y en lo estético tras la mayor decepción de su carrera hasta la fecha, o tal vez simplemente pensó que una mandíbula más esculpida le sentaría mejor. En cualquier caso, es su cuerpo y su decisión, pero fue una decisión que lo expuso a un nivel de escrutinio completamente nuevo.
Tras un inicio de la temporada 2026-27 en gran medida desastroso con su club y su selección, algunos aficionados no han tardado en burlarse del aspecto de Vinicius, llegando incluso a afirmar que ha sido clonado. Por supuesto, esas teorías son absolutamente ridículas, pero el extremo del Real Madrid ha sido una sombra del que una vez fue favorito al Balón de Oro, y está por ver si puede volver a ese nivel.