Asprilla llegó al noreste de Inglaterra en febrero de 1996. Justo antes de que se completara su traspaso por 6,7 millones de libras (9 millones de dólares), el futbolista, más acostumbrado al sol sudamericano, jugaba en el Parma, en el norte de Italia. Había causado sensación en la Serie A y logrado éxitos tangibles en competiciones continentales, pero se perdió la final de la Recopa de Europa de 1993, en la que fue suplente sin llegar a jugar, tras lesionarse en una pelea con un conductor de autobús en su país.

Gianfranco Zola y Tomas Brolin, que también acabarían pasando por la Premier League con resultados dispares, estaban entre sus compañeros en Emilia-Romaña. Con la selección, formó parte de una generación dorada del fútbol colombiano que terminó tercera en dos ediciones de la Copa América y disputó el Mundial de 1994.

Es discutible que el habilidoso futbolista de piernas arqueadas supiera dónde se metía cuando hizo las maletas rumbo a Tyneside. La historia de que aceptó el traspaso porque le dijeron que Newcastle estaba «justo a las afueras de Londres» ha sido desmentida como leyenda urbana.

Es una historia divertida, aunque quizá tenga algo de verdad. Quienes recibieron a Asprilla en una ciudad situada a unos 450 kilómetros de la capital inglesa no están convencidos de que la geografía fuera el punto fuerte de su imprevisible compañero, que parecía bastante desconcertado cuando se encontró con una tormenta de nieve durante su presentación oficial.

Philippe Albert formaba parte entonces de la plantilla de Kevin Keegan y, en una entrevista exclusiva con GOAL realizada en colaboración con BestCasino.co.uk, recordó aquellas primeras experiencias: «Después de conocer a Tino, estoy bastante seguro de que no sabía dónde estaba Newcastle. Y el día que fichó nevaba mucho allí. Nevó todo el día.

»Pero Tino era un futbolista fantástico y un tipo fantástico. Cuando tenía un buen día, era uno de los mejores jugadores con los que cualquiera jugó en el Newcastle. La gente recuerda, por supuesto, su partido contra el Barcelona, en el que marcó tres goles. Hizo un hat-trick contra un gran equipo, porque el Barcelona tenía muchos buenos jugadores. Y ganamos 3-2 en St James’ Park, en la Champions League. Tino marcó tres goles. Recuerdo que los tres fueron absolutamente fantásticos.

»También causó impacto en la Premier League con el Newcastle. Recuerdo su primer partido: entró como suplente cuando jugábamos en Middlesbrough y perdíamos 1-0. Tino salió al campo, marcó la diferencia y acabamos ganando 2-1.

»Era muy amable con todo el mundo. También muy divertido. No hablaba ni una palabra de inglés, pero era divertido. Era un tipo estupendo para salir. Pero, ante todo, era un futbolista fantástico. El problema con Tino era que, cuando tenía un buen día, podía hacerlo todo. Cuando tenía un mal día, jugábamos con diez. Pero la mayor parte del tiempo marcaba la diferencia y todavía se le quiere mucho en Newcastle y en el noreste de Inglaterra».