'Vender el legado' - Cómo la República Dominicana fue más allá del béisbol para convertirse en una amenaza de la Concacaf antes de un esperado duelo de rivalidad con Haití
Marcelo Neveleff antes tenía que decir «sí» a todo. Ahora puede decir «no».
Hubo un tiempo en el que el seleccionador de la selección masculina de República Dominicana tenía que ver cada segundo de cada vídeo que le enviaba todos y cada uno de los futbolistas con doble nacionalidad que podían ser elegibles. Le llegaban de todas partes: España, Argentina, Estados Unidos y varios puntos de Sudamérica. Neveleff se sentaba allí con diligencia, buscando destellos de calidad, algún tipo de chispa que pudiera aportar a un equipo que, antes de su llegada, perdía contra selecciones como la Guayana Francesa, un combinado que actualmente ni siquiera está clasificado ni afiliado a la FIFA.
Durante un tiempo, Marcelo Neveleff fue seleccionador, jefe de ojeadores, reclutador y referente cultural de una selección que apenas formaba parte del panorama futbolístico. Hoy, las cosas son diferentes. La República Dominicana no es una potencia mundial del fútbol, al menos no todavía. Pero ha mejorado enormemente en los tres años de Neveleff al mando. Y todo el trabajo de reclutamiento, entrenamiento y convicción ha dado sus frutos.
Antes una selección secundaria, la República Dominicana es hoy una presencia real en la CONCACAF. Ha ganado sus dos primeros partidos de la Nations League desde que ascendió este año a la máxima categoría de la competición. Un país de béisbol que no se preocupaba por el fútbol ha empezado a creer.
«No es ninguna sorpresa», dijo Neveleff a GOAL. «Llevamos trabajando aquí los últimos tres años y medio. Siempre creímos en el potencial y en el talento que teníamos aquí en el país».
La próxima prueba llega con algo más que el fútbol en juego. El duelo del jueves ante la vecina Haití, el primero entre ambas en 13 años, reavivará una rivalidad que va más allá del terreno de juego y mostrará hasta dónde ha llegado la República Dominicana.
«Hace falta convencer mucho»
En realidad, esto se parece mucho al tipo adecuado de crecimiento para una nación pequeña en el fútbol internacional. La RD puede nutrirse de una población local de 11 millones, así como de una diáspora de casi tres millones, una parte significativa de la cual vive en Estados Unidos. Pero no muchos de ellos, históricamente, jugaban demasiado al fútbol. De hecho, este es un país de béisbol de principio a fin. La RD siempre ha desarrollado atletas. ¿Pero futbolistas? No tanto.
Christian Polanco, nacido en la RD pero afincado en Nueva York y copresentador del pódcast The Cooligans, recuerda haber formado parte de una minoría cuando se trataba de que le gustara el fútbol. Creció viendo a sus vecinos golpear las chapas de las botellas de leche con palos de escoba, intentando trabajar su swing de béisbol.
«No es el deporte predominante, y hace falta convencer mucho al público para que se sume y se interese por este deporte. Es parecido a cuando empezó la MLS [en Estados Unidos]. Hay que hacer el trabajo a pie de calle, desde la base, conseguir que la gente simplemente conozca este deporte», dijo Polanco.
Un nuevo seleccionador no podía cambiar eso de la noche a la mañana. Pero Neveleff sabía que había talento por encontrar; solo tenía que salir a buscarlo.
Y así comenzó una enorme misión de captación. Primero, la búsqueda fue interna. La máxima categoría de la RD, la Liga Dominicana de Fútbol, era pequeña, pero estaba mejorando, un lugar para joyas ocultas que podían convertirse en internacionales.
«No fue algo que se quedara solo en palabras»
Después llegó el foco en la diáspora. Había, eso sí, algunos nombres más evidentes en la ecuación. ¿El primero? Junior Firpo, un lateral nacido en Santo Domingo que había pertenecido a Real Betis y Barcelona. Representó a España a nivel de selecciones inferiores, pero Neveleff convenció al incisivo lateral izquierdo de que podía ser una figura central en un movimiento.
Ni siquiera eso fue fácil. Primero hizo llamadas. Después, una visita en persona cerró el acuerdo.
«Antes que nada, hablo con ellos desde el corazón porque quería asegurarme de que supieran que aquí se les quería», explicó Neveleff. «Era algo concreto. No era algo que se quedara solo en palabras».
Después llegaron otros. El sólido centrocampista defensivo Pablo Rosario, que utilizó su cambio de federación único para salir de la estructura de la selección de Países Bajos, fue el siguiente. Mariano Diaz fue una tercera pieza milagrosa del rompecabezas. No había disputado un partido de club durante 303 días cuando Neveleff lo incluyó en una convocatoria para un amistoso en marzo de 2025. Diaz marcó en una victoria por 2-0. De repente, esta selección tenía una columna vertebral fuerte.
Avanzando hasta este parón internacional, la RD ya cuenta con una docena de jugadores basados en Europa en su plantilla, además de un puñado más procedentes del resto del mundo.
«Tenemos a todos los que siempre quisimos»
Neveleff, a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida adulta en Estados Unidos, parece el hombre perfecto para el puesto. Nacido en Argentina, pero formado por el sistema de entrenadores de Estados Unidos, contaba con un buen currículum de trabajo con jugadores jóvenes en Orlando City, New England Revolution y las selecciones juveniles de Estados Unidos. La RD lo quería ya en 2019, pero rechazó el puesto y optó en su lugar por seguir en New England.
Cuando volvieron en 2023, era el momento adecuado. Estaba preparado para un nuevo desafío. Y quizá, aún más importante, su experiencia en Estados Unidos podía aplicarse en otro lugar.
«Básicamente, fui parte de la construcción o del inicio de la academia de desarrollo en Estados Unidos. Vi todo el desarrollo allí y, cuando llegué a este país, vi que íbamos a poder replicar el modelo y la forma en que necesitábamos hacer las cosas», dijo Neveleff.
¿Lo principal? Muy sencillo: tenía que trazar un plan y vender el sueño.
«Cuando vieron que había una organización, que había un plan, estuvieron dispuestos a venir. Gracias a Dios, tenemos a todos los que siempre quisimos en la selección nacional», dijo Neveleff.
Conseguir que México se disculpe
Y así, con una plantilla renovada, llegó el fútbol. La RD arrasó en la Liga de Naciones B en 2024 y acabó primera del Grupo D. Marcó 27 goles en seis partidos. El veterano delantero Dorny Romero, uno de los fichajes extranjeros de Neveleff, anotó 10 de ellos, más que nadie en la liga. Eso le dio una plaza en la Copa Oro.
Lo hicieron tan bien que México tuvo que disculparse. La RD debutaba en la Copa Oro. Después de ver las imágenes para preparar su partido inaugural, el seleccionador Javier Aguirre admitió que la RD ya no era solo un país de béisbol, como había supuesto.
«Si tengo que ser sincero, recuerdo que cuando era un jugador joven, hace muchos años, la República Dominicana no tenía visibilidad en el fútbol», dijo, según The Athletic. «Era conocida por el béisbol y por su gente muy amable. Tengo que disculparme porque vi las imágenes y son buenos. Son realmente competitivos y no están aquí solo para completar el cuadro».
Era una auténtica nación futbolística. Y dejó una buena imagen.
La RD no logró superar la fase de grupos de la Copa Oro, pero sumó un meritorio punto ante Surinam y perdió al final tanto contra México como contra Costa Rica. Sin embargo, eso fue el comienzo de algo, lejos del final. Los aficionados también lo sabían.
«Las actuaciones en la Copa Oro hicieron dos cosas. Entusiasmaron al público con este deporte y, además, hicieron saber a los jugadores con doble nacionalidad que aquí está pasando algo real», dijo Christian Polanco, nacido en la RD y presentador del pódcast de fútbol The Cooligans. «Le marcamos dos goles a México. Hay una oportunidad real».
Además, ganar, o al menos mejorar, ayuda.
«Los aficionados al deporte quieren subirse al carro cuando los equipos ganan. Esa es la realidad. Y eso es lo que le dije a la federación y a todo el mundo aquí», explicó Neveleff.
Sobre lo de ganar, pues bien, la RD se ha asentado en la Liga de Naciones A con una facilidad sorprendente. Nicaragua y Trinidad y Tobago ya han sido derrotadas, la primera gracias a un gol en el minuto 97 que llevó al presidente Luis Abinader a mostrar su apoyo en las redes sociales. Esta isla caribeña, o mejor dicho, la mitad de ella, está acabando con esos equipos a los que antes soñaba con vencer.
«Va a ser un partido realmente duro»
Y ahora, Haití. La relación entre los dos países es compleja, como mínimo. Históricamente están unidos en su antagonismo hacia los colonizadores europeos. Pero también han estado en guerra en varios momentos de la historia. Hay incómodas corrientes de racismo y choques culturales entre dos naciones que comparten la misma isla.
«Odio la forma en que en la República Dominicana tratan a los haitianos, como si fueran ciudadanos de segunda clase», dijo Polanco. «Desde una perspectiva futbolística, tenemos a algunos jugadores que son comparables y pueden competir».
No se enfrentan sobre el campo desde 2013. El jueves supondrá la reanudación de una rivalidad que lleva décadas latente.
«Hemos estado observando a [Haiti]. Son muy, muy fuertes, pero nosotros estamos creciendo. Tenemos la mentalidad de que podemos competir y podemos ganarles. Va a ser un partido realmente duro», dijo Neveleff.
Haití se clasificó para el Mundial 2026. Neveleff cree que la RD puede lograr una hazaña similar. Ellos también rastrearon mucho y recurrieron a jugadores de todas partes. Es un modelo que funciona.
Demostrar que ellos pueden hacer lo mismo hará que todos los síes, los noes y las noches hasta tarde, con la vista cansada buscando futbolistas, hayan merecido la pena.
«Lo que necesitaba vender era el legado que iban a dejar atrás. Todo el mundo quiere pasar por este mundo y dejar algo atrás cuando ya no esté», dijo Neveleff.
Ese legado podría estar formándose en tiempo real.