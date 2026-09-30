Marcelo Neveleff antes tenía que decir «sí» a todo. Ahora puede decir «no».

Hubo un tiempo en el que el seleccionador de la selección masculina de República Dominicana tenía que ver hasta el último segundo de cada vídeo que le enviaba todos y cada uno de los futbolistas con doble nacionalidad que podían ser convocados. Le llegaban de todas partes: España, Argentina, Estados Unidos y distintos puntos de Sudamérica. Neveleff se sentaba allí con disciplina, buscando destellos de calidad, algún tipo de chispa que pudiera aportar a un equipo que, antes de su llegada, perdía contra selecciones como la Guayana Francesa, un equipo que actualmente ni siquiera está clasificado ni afiliado a la FIFA.

Durante un tiempo fue seleccionador, jefe de ojeadores, reclutador y referente cultural de una selección nacional que apenas formaba parte del panorama futbolístico. Hoy, las cosas son diferentes. La República Dominicana no es una potencia mundial del fútbol, al menos no todavía. Pero ha mejorado enormemente en los tres años de Neveleff al mando. Y el duro trabajo de captación, entrenamiento y convicción ha dado sus frutos.

Antes una selección irrelevante, la República Dominicana ya es una presencia real en la Concacaf. Ha ganado sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones desde que este año ascendió a la máxima categoría de la competición. Un país de béisbol al que no le importaba el fútbol ha empezado a creer.

«No es ninguna sorpresa», dijo Neveleff a GOAL. «Llevamos trabajando aquí los últimos tres años y medio. Siempre creímos en el potencial y en el talento que teníamos aquí, en el país».

La siguiente prueba llega con más que fútbol en juego. El duelo del jueves ante la vecina Haití, el primero entre ambas en 13 años, reavivará una rivalidad que va más allá del terreno de juego y mostrará hasta qué punto ha progresado la República Dominicana.