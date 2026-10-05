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Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC 2-1GOAL

USWNT en el extranjero: Sam Coffey gana el duelo del Arsenal, Phallon Tullis-Joyce brilla mientras las preocupaciones por las lesiones ensombrecen la preparación de la USWNT para España

El Manchester City de Sam Coffey vence al Arsenal de Emily Fox, Alyssa Thompson brilla con el Chelsea, Naomi Girma se lesiona en un entrenamiento y Phallon Tullis-Joyce deja a cero al Liverpool.

Traducido por

  • Phallon Tullis-Joyce se marcha a la concentración de la USWNT con la portería a cero y con mucha inercia positiva. Sin embargo, no todas las estadounidenses de la Women's Super League (WSL) tuvieron una despedida tan plácida. Con dos partidos contra España, número 1 del mundo, en el horizonte, el fin de semana dejó tanto actuaciones alentadoras como preocupaciones por lesiones.

    Para Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson y Tullis-Joyce, ahora es el momento de cambiar los colores de sus clubes por la camiseta de la selección y cruzar el charco hacia Atlanta. Tendrán alrededor de una semana para volver a integrarse en el equipo de Emma Hayes y preparar dos pruebas de enorme exigencia ante España.

    Naomi Girma no se unirá a ellas. La defensa del Chelsea fue incluida inicialmente en la lista de 26 jugadoras de Hayes, pero fue sustituida tras sufrir una lesión en un entrenamiento. Coffey también generó preocupación cuando se retiró del partido del fin de semana del Manchester City con lo que parecía ser un golpe, aunque sigue en la convocatoria para la concentración.

    Tullis-Joyce, por su parte, firmó la actuación más destacada entre las estadounidenses en el extranjero, con ocho paradas en la victoria por 1-0 del Manchester United sobre el Liverpool. Fue un recordatorio oportuno de lo que puede aportar a la selección. Con Claudia Dickey, del Seattle Reign, también en la pugna, la competencia

  • Coffey ayuda al City a remontar ante el Arsenal

    Manchester City women

    Sam Coffey jugó en la ajustada victoria por 4-2 del Manchester City sobre el Arsenal y su compañera en la USWNT Emily Fox.

    Coffey aportó una presencia serena en una tarde de alternativas, ayudando al Manchester City a remontar dos veces para vencer al Arsenal por 4-2.

    La centrocampista del USWNT fue titular y jugó 70 minutos, completando el 95 por ciento de sus pases, mientras el City mantenía su inicio perfecto de temporada en la Women's Super League.

    Coffey dejó el partido con un aparente problema de tobillo, lo que añade preocupación de cara a la concentración del USWNT, aunque sigue en la convocatoria para los partidos contra España. Después de perderse la ventana de junio, está lista para regresar para dos exigentes pruebas ante el equipo número uno del mundo. Su serenidad con el balón y su disciplina defensiva en el centro del campo podrían ser especialmente valiosas.

  • Tullis-Joyce da un paso al frente

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce estuvo sobresaliente en la victoria por 1-0 del Manchester United contra el Liverpool.

    Tullis-Joyce tuvo poco margen de error después de que Julia Zigiotti Olme adelantara al Manchester United en el minuto seis. El Liverpool terminó con 14 disparos y 1,41 goles esperados, pero la guardameta estadounidense ayudó a proteger esa estrecha ventaja.

    Su momento más destacado llegó en la primera parte, cuando evitó los goles de Cornelia Kapocs y Beata Olsson en rápida sucesión. Más tarde desvió otro intento de Olsson al poste y, después del descanso, siguió frustrando al Liverpool con paradas ante Alejandra Bernabe y Marie Höbinger. Esas intervenciones ayudaron a convertir una temprana ventaja en tres puntos.

    El resultado supuso la primera portería a cero del United en la temporada y amplió su racha de victorias a cuatro partidos en todas las competiciones. Para Tullis-Joyce, fue una tarde exigente dedicada a proteger una ventaja que nunca pasó de un solo gol.

  • Thompson aporta un impulso

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson no fue titular en la victoria del Chelsea sobre el West Ham, pero aun así entró en la segunda parte y dio un impulso al ataque.

    Thompson siguió dejando su huella en el Chelsea durante el fin de semana, al ayudar al conjunto blue a lograr una victoria por 3-0 sobre el West Ham en la WSL. Aunque no vio puerta, Thompson fue influyente en ataque y participó en los goles finales del Chelsea, cuando el conjunto blue terminó de distanciarse.

    Llega después de su actuación decisiva contra el Arsenal el fin de semana anterior, cuando su gol en la primera parte aseguró una victoria por 1-0 y le valió el premio a la 'estrella del partido' del Chelsea.

    Con la USWNT preparada para enfrentarse a España a continuación, su creciente papel y su reciente racha de forma le dan a Hayes otra opción dinámica en ataque mientras Estados Unidos se prepara para una de sus mayores pruebas del otoño.

  • Otro golpe para Naomi Girma

    Naomi Girma, Chelsea

    Naomi Girma sufrió un golpe antes del partido del Chelsea del fin de semana y, a causa de la lesión, ha sido descartada de la convocatoria de la selección femenina de Estados Unidos para los partidos contra España.

    El fin de semana de Girma estuvo marcado más por lo que le faltó al Chelsea que por lo que ella podía aportar sobre el campo, ya que la defensa quedó al margen tras sufrir un golpe en un entrenamiento.

    La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, afirmó que se espera que Girma esté de baja «quizá unas pocas semanas», lo que significa que se perderá los próximos partidos de la USWNT contra España pese a haber sido incluida inicialmente en la convocatoria de 26 jugadoras de la USWNT.

    La ausencia de Girma supone un golpe importante tanto para el Chelsea como para Estados Unidos, sobre todo con España como una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.

    La defensa había estado abriéndose camino de nuevo en los planes del Chelsea tras un inicio de temporada con poca participación, y su calma, atletismo y calidad aún no se han podido ver en el equipo londinense. Ahora, Girma centrará su atención en otro periodo de recuperación, con la esperanza de poder regresar a plena forma de cara a la preparación de la USWNT para el Mundial.