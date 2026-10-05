Phallon Tullis-Joyce se marcha a la concentración de la USWNT con la portería a cero y con mucha inercia positiva. Sin embargo, no todas las estadounidenses de la Women's Super League (WSL) tuvieron una despedida tan plácida. Con dos partidos contra España, número 1 del mundo, en el horizonte, el fin de semana dejó tanto actuaciones alentadoras como preocupaciones por lesiones.

Para Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson y Tullis-Joyce, ahora es el momento de cambiar los colores de sus clubes por la camiseta de la selección y cruzar el charco hacia Atlanta. Tendrán alrededor de una semana para volver a integrarse en el equipo de Emma Hayes y preparar dos pruebas de enorme exigencia ante España.

Naomi Girma no se unirá a ellas. La defensa del Chelsea fue incluida inicialmente en la lista de 26 jugadoras de Hayes, pero fue sustituida tras sufrir una lesión en un entrenamiento. Coffey también generó preocupación cuando se retiró del partido del fin de semana del Manchester City con lo que parecía ser un golpe, aunque sigue en la convocatoria para la concentración.

Tullis-Joyce, por su parte, firmó la actuación más destacada entre las estadounidenses en el extranjero, con ocho paradas en la victoria por 1-0 del Manchester United sobre el Liverpool. Fue un recordatorio oportuno de lo que puede aportar a la selección. Con Claudia Dickey, del Seattle Reign, también en la pugna, la competencia