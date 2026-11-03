La espera de Sam Coffey había terminado. Después de que una lesión le impidiera disputar el inicio de la temporada con el Manchester City, la centrocampista de la USWNT volvía por fin al campo. Su regreso fue uno de los momentos más alentadores para las estadounidenses que compiten en Europa, aunque no fue el único.

En el Manchester United, Phallon Tullis-Joyce dejó su portería a cero, mientras que Alyssa Thompson y Emily Fox demostraron cuánto podía cambiar un partido tras el descanso. Los desmarques inteligentes e imprevisibles de Thompson dieron impulso al Chelsea desde el banquillo, mientras que Fox aportó otra amenaza en ataque cuando el Arsenal buscaba recuperar el impulso tras un comienzo lento de temporada en la WSL.

Lily Yohannes, por su parte, protagonizó una acción digna de volver a ver. Su sensacional gol desde lejos contra el Inter de Milán en la Champions League femenina de la UEFA puso el broche espectacular, a título individual, a una serie de actuaciones alentadoras de las futbolistas de la USWNT que juegan en el extranjero.

GOAL analiza más de cerca cómo rindieron las estadounidenses en Europa...