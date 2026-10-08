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USMNT Stock and Up 1-1GOAL

USMNT al alza y a la baja: Gio Reyna y Alex Freeman brillan, Yunus Musah deja pasar su oportunidad en el campamento perfecto de cuatro victorias de Mauricio Pochettino

Cuatro victorias y 13 debutantes dieron a Pochettino mucho que celebrar, pero la nueva competencia ha dejado a algunos nombres consolidados de la selección de Estados Unidos con más cosas que demostrar.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Incluso antes de que empezara la concentración, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expuso los desafíos que planteaba. Dijo que sería agotadora y no estaba precisamente contento con ello. Cuatro partidos en un espacio de tiempo tan corto serían duros. Sería un camino difícil para sus jugadores. 

    Al final, la selección masculina de Estados Unidos recorrió ese camino mejor de lo que nadie podría haber imaginado. Cuatro partidos, cuatro victorias y un progreso significativo: Pochettino no podría haberlo diseñado mejor ni en sus sueños. 

    Lo mismo puede decirse de varios jugadores. Trece lograron su primera internacionalidad con la selección masculina de Estados Unidos, lo que ya de por sí convirtió estas semanas en un sueño. Algunos dieron un paso más con momentos importantes y reforzaron su candidatura para seguir sumando internacionalidades en el futuro. 

    Otros, mientras tanto, dejaron pasar su oportunidad. Si esta concentración nos ha mostrado algo, es que la nómina de jugadores está evolucionando. Algunos jugadores ahora sabrán que necesitan evolucionar con ella. 

    Con eso en mente, GOAL repasa quiénes han aumentado su cotización y quiénes tienen más trabajo por hacer de cara al futuro. 

  • Al alza: Tyler Adams

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    Icon Sportswire

    El nombramiento de Tyler Adams como capitán reforzó la confianza de Pochettino en él para marcar el estándar dentro y fuera del campo.

    Pochettino no necesitaba nombrar a un capitán ahora. No había ningún motivo real para hacerlo, la verdad. En un momento en el que el mensaje es que «nadie tiene el puesto asegurado», nombrar a alguien capitán indicaría que alguien sí lo tiene. 

    Pochettino lo hizo de todos modos, por supuesto. Es una prueba del liderazgo de Adams, pero también de su valor para Pochettino. 

    El entrenador no tiene que preocuparse por Adams. Su mentalidad siempre está ahí, y su capacidad para decir y hacer lo correcto nunca ha estado en duda. Por eso, incluso tan pronto en este ciclo, Pochettino quiso darle ese protagonismo. Adams no es solo uno más; es el ejemplo. 

    Ahora le toca a Adams seguir siendo exactamente eso mientras se convierte oficialmente en la referencia de Pochettino dentro y fuera del campo. 

  • Baja de valor: Yunus Musah

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    Marty Jean Louis

    El esperado regreso de Yunus Musah dejó dudas sobre dónde encaja en el centro del campo en evolución de Pochettino.

    Esta concentración supuso el esperado regreso de Musah, que fue convocado por primera vez desde la Nations League de marzo de 2025. Era una oportunidad para que recuperara de verdad su sitio, pero, debido a circunstancias tanto dentro como fuera de su control, eso no terminó de suceder. 

    Aunque está rindiendo bien como centrocampista central en el AC Milan, Musah fue utilizado en diferentes funciones durante esta concentración. Jugó más retrasado contra Perú y luego actuó como centrocampista de banda ante Canadá. Tuvo momentos en ambos papeles, pero ninguno se ajustó realmente a sus características. 

    La decisión de Pochettino de probarle en esas posiciones podría indicar dos cosas: que le preocupa la profundidad de la plantilla ahí o que le preocupa la capacidad de Musah para competir con la competencia en su posición preferida. En cualquier caso, esto no ayudó a la causa de Musah. 

  • Acciones al alza: Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Las actuaciones seguras de Alex Freeman subrayaron su creciente influencia y su enorme potencial para la selección de Estados Unidos.

    Todo el mundo sabía que Alex Freeman era bueno. Ahora sabemos que podría ser grande. 

    No hubo ningún jugador más impresionante que Freeman en esta concentración. A pesar de estar más cerca en edad de los recién llegados que de los veteranos, mandó en el campo como si él mismo lo fuera. Pidió el balón, lo recuperó con frecuencia y mostró un nuevo nivel de confianza. Su etapa en el Villarreal y el Mundial han llevado claramente su juego a un nuevo nivel. 

    Por eso Freeman puede tener el techo más alto de todos los jugadores de esta concentración. Ya es uno de los mejores futbolistas de la selección masculina de Estados Unidos y todavía tiene mucho margen de mejora.

  • A la baja: veteranos delanteros suplentes

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    Newscom World

    Julian Hall y Justin Ellis han subido el listón para Ricardo Pepi, Haji Wright y los otros delanteros consolidados de la selección de Estados Unidos.

    Ricardo Pepi y Haji Wright han demostrado su valía. Por eso estuvieron en la convocatoria para el Mundial junto a Folarin Balogun.

    Ahora, Julian Hall y Justin Ellis también han presentado su candidatura. De repente, una posición que ya era competitiva se ha llenado aún más.

    Todos aportan algo diferente, pero el puesto de delantero depende en última instancia del rendimiento. Hall y Ellis ya están en la pelea junto a los veteranos del Mundial, aumentando la presión sobre todos para seguir marcando. Y todavía queda por tener en cuenta a Patrick Agyemang cuando regrese de su lesión.

    La carrera por el gol está en marcha, por tanto. Pochettino tiene más opciones y los nombres consolidados, más competencia.

  • Al alza: Gio Reyna

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    ZUMA Press Wire

    Gio Reyna fue titular en los cuatro partidos y se consolidó como un mentor de confianza para los recién llegados de la selección masculina de Estados Unidos.

    Los críticos siempre tuvieron mucho que decir sobre Reyna. Con razón o sin ella, su madurez lleva años siendo cuestionada. Y tampoco ayudó que arrastrara problemas de lesiones durante años. Pese a todo su talento, Reyna llegó al Mundial de 2026 rodeado de dudas. 

    En su primera concentración con la USMNT desde el torneo, Reyna empezó a responder a algunas de esas preguntas. Fue titular en los cuatro partidos, ampliando su racha a siete titularidades consecutivas entre club y selección, la más larga de su carrera. Tras años de contratiempos por lesiones, esa continuidad ofreció motivos para el optimismo.

    Aún más impresionante fue su liderazgo. En una concentración con tantos jóvenes, Reyna fue el puente. Los jugadores más jóvenes lo señalaron con frecuencia como un mentor, y dijeron que a menudo era el primero en intervenir para ayudarles en su adaptación. 

    Como resultado, Reyna parece más valioso que nunca, no solo por su promesa o su potencial, sino por lo que realmente está aportando a este grupo de la USMNT