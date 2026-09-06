El Hollyhedge Park Community Stadium, con capacidad para 1.500 espectadores y situado en la localidad de Wythenshawe, en el Gran Mánchester, se ha convertido en un destino de fin de semana muy atractivo para aficionados al fútbol de todo el país. El primer equipo semiprofesional de Wythenshawe juega en la Northern Premier League Division One West, la octava categoría del fútbol inglés, pero su popularidad ahora ya la iguala el equipo de veteranos del club.

Eso se debe a que su plantilla, dirigida por el excentrocampista del Manchester City Stephen Ireland, sumó entre todos más de 1.800 apariciones en la Premier League la temporada pasada. "La lista de inscritos es una locura. Luego, como solo pueden jugar 11, tengo que decirles a estos exprofesionales que no os necesitamos esta semana y todos se mueren por jugar", contó Ireland a Ladbrokes en marzo, según The Sun.

También reveló que el ocho veces medallista de oro olímpico Usain Bolt se había puesto en contacto para involucrarse. Las conversaciones debieron ir bien, porque el rey jamaicano de la velocidad se ha inscrito oficialmente con el Wythenshawe Veterans para la temporada 2026-27.

Bolt intentó hacer carrera en el fútbol profesional después de retirarse del atletismo en 2017, llegando a jugar brevemente para el Central Coast Mariners de la A-League. Con solo 40 años, Bolt seguro que confiará en sus opciones de causar un gran impacto en la Cheshire Veterans Premier League para mayores de 35 años. Eso sí, tendrá que compartir protagonismo con un buen número de auténticas estrellas del fútbol, mientras el Wythenshawe Vets aspira a continuar su notable ascenso como una potencia del fútbol dominical.