¡Una temporada de lo más frenética! Cómo el Chelsea se sacudió la maldición de la Champions League para vencer al Bayern de Múnich en su propio estadio

Entre aquella noche lluviosa en Moscú y la recuperación milagrosa en Múnich mediaron cuatro años de trauma acumulado para los jugadores y los aficionados del Chelsea. En 2009, la tristemente célebre pesadilla arbitral de Tom Henning Ovrebo contra el Barcelona culminó con la puñalada de Andres Iniesta en el minuto 93 en el corazón de la afición local en Stamford Bridge. En 2010, Jose Mourinho regresó para eliminarles en octavos de final en su camino hacia la conquista de la competición con el Inter. Un año después, su rival inglés, el United, infligió una doble miseria al conjunto londinense al eliminarlo en cuartos de final y luego arrebatarle el título de la Premier League. Cuando terminó la campaña 2010-11, muchos creían que el Chelsea simplemente nunca daría el salto al siguiente nivel.

Sin embargo, aquel verano Abramovich creyó haber encontrado al cerebro que los convertiría en la fuerza dominante del continente. Andre Villas-Boas llegó procedente del Porto como un prodigio táctico de 33 años, con la misión de sustituir el estilo de contraataque de los Blues por una propuesta de fútbol más entretenida y moderna y, crucialmente, supervisar la transición de poder desde una generación dorada en declive hacia una camada más joven de jugadores.

En lugar de eso, su etapa desencadenó una crisis existencial en Stamford Bridge.

El técnico portugués insistió en una línea defensiva adelantada que dejó al descubierto la movilidad menguante de los centrales, al tiempo que enfadaba y marginaba a los egos más fuertes del vestuario. Frank Lampard, Ashley Cole y Drogba se encontraron habitualmente en el banquillo, lo que provocó enfrentamientos acalorados. En vez de irrumpir en la élite europea con el Chelsea, la revolución del entrenador inició una guerra ideológica entre un estratega sin demostrar y un grupo de ganadores y líderes que se negaban a ser dados por acabados.

El conflicto alcanzó su punto álgido en el Stadio San Paolo en febrero de 2012. Antes de aquel cruce de octavos de final contra el Napoli, Villas-Boas ya estaba bajo presión y sabía que la eliminatoria definiría su etapa.

«Ha habido una tendencia evidente al cambio, pero a partir de los mensajes [emitidos] por el club y el consejo en el pasado reciente hay una indicación clara de que hay un cambio en la forma en que afrontamos los proyectos de futuro», declaró a los periodistas. «La especulación es normal, dado el pasado cultural de este club de fútbol, pero hay que entender que ahora hay una perspectiva diferente.

«Tenemos una gran fe en lo que haremos el próximo año, construyendo un equipo para conseguir la mayor cantidad de trofeos posible. Tengo muchísima confianza en el próximo año. Eso no elimina ninguna responsabilidad por lo que está pasando ahora, pero teníamos un proyecto a tres años para cambiar no solo el equipo, sino también la cultura y la estructura del club.

«Había mucho que necesitábamos hacer, muchos planes, y por eso estoy ilusionado con el futuro. Tengo la plena confianza del propietario. Estoy aquí para hacer mi trabajo y mi trabajo es para este año y los dos siguientes».

Frente a un Napoli letal con Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi y Marek Hamsik en la ida en Italia, Villas-Boas tomó una decisión controvertida: dejó a Lampard, Cole y Michael Essien en el banquillo.

La apuesta salió mal. Aunque Juan Mata adelantó pronto al Chelsea contra el curso del juego, la delantera del Napoli destrozó una y otra vez el centro del campo formado por Ramires y Raul Meireles y dejó en evidencia a los centrales Gary Cahill y David Luiz. Lavezzi marcó dos veces y Cavani hizo otro mientras los italianos arrasaban con un 3-1.

Mientras la vieja guardia del Chelsea permanecía sentada en el banquillo con gesto pétreo, Villas-Boas estaba aislado en la banda.

Doce días después, tras una desoladora derrota ante el West Brom, Abramovich desechó su plan a tres años y Villas-Boas fue destituido después de 256 días en el cargo.

Quinto en la Premier League y aparentemente sin esperanza en Europa, la temporada del Chelsea estaba perdida. Las funciones de interino recayeron en el asistente Di Matteo, un discreto excentrocampista de los Blues, a quien se le pidió simplemente que devolviera la paz a un vestuario amotinado.