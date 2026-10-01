El proceso de crear una banda sonora es largo. De hecho, el proceso de FC 28 ya ha comenzado.

«¿Cuándo salió FC 27?», pregunta Schnur. «Nosotros empezamos al día siguiente con el del año siguiente. Trabajamos en ello durante 364 días. Eso es mentira. Quizá nos tomemos dos días por ahí, pero la verdad es que ya hemos empezado nuestras reuniones iniciales para el 28».

Preparar la banda sonora de FC 27 fue algo especialmente personal para Schnur, presidente mundial de música y marketing de EA. A lo largo de 25 años en la compañía, ha ayudado a dar forma a las bandas sonoras de FIFA, EA FC, Madden y otros juegos de Electronic Arts. Mientras elaboraba la lista de reproducción de este año, esos clásicos del pasado lo llevaban una y otra vez a una pregunta: ¿podría la nueva banda sonora estar a la altura?

«Conlleva una responsabilidad, y no me la tomo a la ligera», asegura.

Schnur quiere que la banda sonora de cada año se sienta fresca y tenga un impacto mayor que la anterior. En el último año o dos, ha visto a jugadores de todo el mundo compartir en redes sociales sus canciones favoritas de FIFA 09, FIFA 14 y FC 26, un recordatorio de lo mucho que esas bandas sonoras significan para ellos.

«He hecho un esfuerzo importante y deliberado durante el último año o dos para devolver FC a los días de gloria de la música de FIFA», afirma. «En otras palabras, quiero que la gente hable maravillas de la música de FC 27, como habla de FIFA 09 o FIFA 14. Esas siempre son la referencia. Ahí es donde empiezan los debates. Quería volver a provocarlos».

Para reactivar esas discusiones, Schnur siguió apostando por lo global. Algunas de las canciones más memorables del juego estaban en idiomas que pocos habrían esperado. Si EAFC va a ser el embajador del fútbol en los videojuegos, necesita hablar todos los idiomas del fútbol, y Schnur siente esa responsabilidad.

Por eso va a Brasil para conseguir artistas como Nono y Kyan. Por eso el rapero japonés-estadounidense Miyachi puede representar a Tokio y Nueva York. Por eso la lista final alcanza las 120 canciones de 36 países, ofreciendo pequeños sabores del juego en todo el mundo. La esperanza es que puedas escuchar un estilo musical que nunca hayas oído antes.

Eso es lo que le ocurrió a Kyan, y así fue como empezó su propio viaje musical. Al crecer en Brasil, la oferta musical era algo limitada. Los videojuegos, como EAFC, le abrieron los ojos a géneros de otros lugares.

«Solo escuchábamos algo muy de nicho, que era funk, y vivíamos toda esa cultura», cuenta. «Tuve acceso a otros tipos de música y entendí lo que la gente hacía y rimaba, como muchas canciones de hip-hop que estaban en la lista de FC. Esto me abrió a entender otros tipos de música desde un punto de vista cultural, fuera de una burbuja, donde podía hablar con la gente sobre el juego y también sobre estos artistas, porque forman parte de este universo.

«Así que era como un nuevo catálogo para alguien que estaría totalmente encerrado viviendo solo eso. ¿Esta lista? Es un catálogo de conocimiento, y está intercambiando conocimiento entre varias culturas».

Schnur también lo ve así. Como alguien que lleva décadas en el negocio de la música, está dispuesto a compartir un pequeño secreto con todos: las palabras no importan. El idioma tampoco importa. Lo que importa, dice, es la emoción.

«La música no está hecha para ser escuchada; está hecha para sentirse», dice, «y el idioma no es una barrera. Cuando era niño, había canciones en alemán. Aquí podría delatar mi edad y hablar de Nena y “99 Luftballons” y cosas así. ¿Quién dijo que la música no puede provocarnos a todos una respuesta emocional, especialmente cuando está conectada con algo que te encanta?

«Creo que todo gira en torno a la sensación, y en este caso gira en torno a alinearse con lo que más te gusta. No sé, mira “In the Air Tonight”, de Phil Collins, en [la película] Resacón en Las Vegas. Ahora nos reiremos para siempre cuando escuchemos la pausa de batería. Esa es la idea llevada al extremo».

La esperanza, entonces, es que los aficionados asocien momentos de alegría con la banda sonora que los acompañó. Y, para los artistas, la esperanza es que esos momentos de alegría los lleven a nuevos oyentes que, de otro modo, no los habrían descubierto.