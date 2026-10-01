«Una plataforma de descubrimiento musical... no solo un juego»: por dentro de la banda sonora de EA FC 27 y cómo un lugar en la lista de reproducción puede cambiar la vida de un artista
NUEVA YORK -- Los debates llevan años produciéndose. Han tenido lugar en salones, en bares y en chats de grupo. Son apasionados y, al final, imposibles de ganar. Giran en torno a una cuestión de gustos y a una pregunta concreta.
«¿Qué juego tenía la mejor banda sonora?»
Pregúntale a cualquier aficionado a la saga EAFC y tendrá su favorita. La pasión por ella puede ser tan fuerte como la pasión por sus clubes. Hay un vínculo con estas canciones porque, para muchos, representan un momento en el tiempo. Representan noches largas en residencias universitarias, batallas con hermanos en los dormitorios de la infancia y momentos en el sofá con amigos. Las canciones no son solo una colección de música en un videojuego, son conexiones.
Por eso, cada año, la elaboración de esa banda sonora es un proceso minucioso.
Para los artistas, especialmente, ser seleccionado para formar parte de esa banda sonora tiene más valor que nunca. Escuchar tu canción en EAFC te cambia la vida, y no solo por el logro. Algunos de los artistas más grandes del mundo vieron cómo sus carreras se disparaban después de ser incluidos en EAFC. Two Door Cinema Club, Imagine Dragons, Kasabian: ¿dónde estarían sin conquistar primero los corazones de jugadores de todo el mundo?
Para muchos artistas, sin embargo, este ya es el logro definitivo. Es una plataforma de lanzamiento, sí, pero también un momento de círculo completo que transporta a los propios artistas de vuelta a su infancia.
«Del mismo modo que 'Song Two', de Blur, sonaba al empezar FIFA 98, tú formas parte de eso», cuenta la cantante brasileña Nono a GOAL. «Formas parte de la creación de recuerdos para gente de cualquier edad. Formas parte de la banda sonora de los rage quits. ¿Qué más se puede pedir?»
Entonces, ¿cómo es formar parte de eso? Para los artistas, ¿qué pasa una vez que tu canción suena en esa pantalla de menú? ¿Y quién compone realmente la banda sonora?
Es un proceso largo y complicado, pero que, al final, cambia la vida de todos los implicados.
Los aficionados, primero
«Antes que nada, soy brasileña. Lo llevo en la sangre... Es familia. Dios mío, parezco Vin Diesel. Lo siento muchísimo.»
Nono no puede evitar reírse. Sin embargo, tiene razón en algo. Puede sonar a tópico, pero hay algo familiar en el deporte del fútbol. Y, en su caso particular, también hay algo familiar en los videojuegos de fútbol.
La cantante, de 28 años, nació en Río de Janeiro y, al nacer, a los niños en Río les ponen una camiseta de Brasil. No tardó mucho en tener también una del Flamengo. El fútbol pasó del abuelo a la madre y, en última instancia, a Nono, que siempre se enorgullecía de usar su afición por el Flamengo para lanzarle pullas al Fluminense de su padre.
Ella misma era solo una jugadora del montón, admite.
«Dejaría en ridículo a mi nación», le cuenta a GOAL, «¡pero soy brasileña, así que tengo que ser mejor que la mayoría!»
Sin embargo, gran parte de su afición por el fútbol no se desarrolló en el campo, sino en el sofá.
Nono guarda grandes recuerdos de cuando jugaba al FIFA 98 en la Nintendo 64 con sus primos. Recuerda preguntarse cómo sería ver a esas estrellas en la vida real. Así que, después de mudarse a Londres, fue al Emirates a ver al Arsenal en el último partido de Arsene Wenger. A partir de ahí, la inmersión y la pasión se volvieron más reales.
Sin embargo, para ella mucho empezó con un mando en la mano, y eso hace que el hecho de haber estado en una banda sonora de EAFC no una, sino dos veces, resulte aún más surrealista. Su canción «Vem» estuvo en la banda sonora de FC 25. Esta vez es «Joga Bonito», una canción claramente inspirada en sus raíces brasileñas.
«Creo que lo principal es que nos resulta muy fácil quitarles importancia a los juegos», dice, «porque es como: “Oh, es solo un juego”, pero es una forma de conectar con la cultura, con todo el mundo. Realmente tiene que ver con la familia.»
Su compatriota brasileño Kyan también lo ve así. De hecho, toda su carrera musical ha estado inspirada por el amor de su familia por la serie de juegos de EA. Su lanzamiento más reciente incluía cinco canciones inspiradas en el Mundial. ¿La portada de ese lanzamiento? Una representación suya en la portada de la antigua serie FIFA Street.
Creció jugando con sus hermanos mayores, aunque bromea con que no siempre tenían tantas ganas de dejar jugar a su hermano pequeño. Fue FIFA Street lo que despertó algo en él. Ahora tiene una canción, «Garage», en el juego.
«La verdad es que no tengo tantos objetivos con la música», le cuenta Kyan a GOAL, «pero empecé a tener más después de esto.»
Para Kyan, conseguir un hueco en la banda sonora es una recompensa arraigada en recuerdos de la infancia que sigue atesorando. Convertirse en parte de ese mundo es un logro que antes no habría podido imaginar, y bromea con que escuchar su propia música en el juego quizá incluso le ayude a jugar mejor.
Ese amor de la infancia le ha acompañado hasta la edad adulta, mientras su familia le veía pasar de jugar junto a sus hermanos a formar parte él mismo de la banda sonora.
«Sigo jugando hoy en día», dice. «Me gasto dinero en él, tengo mi cuenta, quiero a los jugadores. Así que vieron y siguieron todo este proceso y me vieron meter la música en el juego. Es un logro enorme, un momento de narrativa de: “Tío, a veces sientes que estás perdiendo el tiempo con esto”, pero todo lo que este juego me aportó como artista hizo que acabara entrando en este juego.»
Pero ¿cómo entra realmente un artista en el juego? Conozcan al hombre encargado de confeccionar las bandas sonoras de EA: Steve Schnur.
Eligiendo la banda sonora
El proceso de crear una banda sonora es largo. De hecho, el proceso para FC 28 ya ha comenzado.
«¿Cuándo salió FC 27?», pregunta Schnur. «Nosotros empezamos al día siguiente con el del año siguiente. Trabajamos en ello durante 364 días. Eso es mentira. Igual nos tomamos un par de días por medio, pero la verdad es que ya hemos empezado nuestras reuniones iniciales para el 28».
Crear la banda sonora de FC 27 fue algo especialmente personal para Schnur, presidente mundial de música y marketing de EA. En sus más de 25 años en la compañía, ha ayudado a dar forma a bandas sonoras de FIFA, EA FC, Madden y otros juegos de Electronic Arts. Mientras armaba la playlist de este año, aquellos clásicos del pasado le llevaban una y otra vez a una misma pregunta: ¿podría la nueva banda sonora estar a la altura?
«Eso conlleva una responsabilidad, y no me la tomo a la ligera», dice.
Schnur quiere que la banda sonora de cada año se sienta fresca y tenga un mayor impacto que la anterior. En el último año o dos, ha visto a jugadores de todo el mundo compartir en redes sociales sus canciones favoritas de FIFA 09, FIFA 14 y FC 26, un recordatorio de lo mucho que significan esas bandas sonoras para ellos.
«He hecho un esfuerzo significativo y deliberado en el último año o dos para devolver FC a los días de gloria de la música de FIFA», afirma. «En otras palabras, quiero que la gente hable maravillas de la música de FC 27, como habla de FIFA 09 o FIFA 14. Ese es siempre el listón. Ahí es donde empiezan las discusiones. Quería que eso volviera a ponerse en marcha».
Para poner en marcha esas conversaciones, Schnur siguió apostando por lo global. Algunas de las canciones más memorables del juego estaban en idiomas que pocos habrían esperado. Si EAFC va a ser el embajador del videojuego del fútbol, necesita hablar todos los idiomas del fútbol, y Schnur siente esa responsabilidad.
Por eso va a Brasil para encontrar artistas como Nono y Kyan. Por eso el rapero japonés-estadounidense Miyachi puede representar a Tokio y Nueva York. Por eso la playlist total acaba teniendo 120 canciones de 36 países, ofreciendo pequeños sabores del juego en todo el mundo. La esperanza es que puedas escuchar un estilo de música que nunca habías oído antes.
Eso fue lo que le ocurrió a Kyan, y así fue como comenzó su propio camino musical. Al crecer en Brasil, la oferta musical era algo limitada. Los videojuegos, como EAFC, le abrieron los ojos a géneros de otros lugares.
«Solo escuchábamos algo muy de nicho, que era funk, y vivíamos toda esa cultura», cuenta. «Tuve acceso a otros tipos de música y entendí lo que la gente hacía y rimaba, al igual que muchas canciones de hip-hop que estaban en la playlist de FC. Esto me abrió para entender otros tipos de música de una manera cultural, fuera de una burbuja, donde podía hablar con la gente sobre el juego y también sobre estos artistas, porque forman parte de este universo.
»Así que era como un nuevo catálogo para alguien que estaría totalmente encerrado viviendo solo eso. ¿Esta playlist? Es un catálogo de conocimiento, y está intercambiando conocimiento entre varias culturas».
Schnur también lo ve así. Como alguien que lleva décadas en el negocio de la música, está dispuesto a revelar un pequeño secreto: las palabras no importan. El idioma tampoco importa. Lo que importa, dice, es la emoción.
«La música no está hecha para ser escuchada; está hecha para ser sentida», afirma, «y el idioma no es una barrera. Cuando era niño, había canciones en alemán. Aquí podría delatar mi edad y hablar de Nena y de “99 Luftballons” y mierdas así. ¿Quién dijo que la música no puede despertar una respuesta emocional en todos nosotros, especialmente cuando está conectada con algo que te encanta?
»Creo que todo gira en torno a la sensación y, en este caso, gira en torno a alinearse con lo que más te gusta. No sé, mira “In the Air Tonight”, de Phil Collins, en [la película] The Hangover. Ahora nos vamos a reír para siempre cuando escuchemos ese redoble de batería. Esa es la idea llevada al extremo».
La esperanza, entonces, es que los aficionados asocien momentos de alegría con la banda sonora que los acompañó. Y, para los artistas, la esperanza es que esos momentos de alegría los lleven a nuevos oyentes que de otro modo no los habrían descubierto.
Un momento que cambia una carrera
El rapero japonés-estadounidense Miyachi reconoce que no es el mayor aficionado al fútbol. Sí entiende lo que significa que su canción esté en EAFC y, de forma más general, lo que este deporte significa para la gente. Al fin y al cabo, adquieres esa comprensión cuando te crías en Nueva York.
Fue durante su juventud en Nueva York cuando se enamoró del hip-hop. Ese camino le ha llevado ahora a Tokio, donde hace su música favorita en japonés, abriéndole puertas que nunca imaginó que fueran posibles.
“Crecí en una época en la que los Yankees estaban en su era dorada”, cuenta a GOAL, “así que me incliné un poco hacia el béisbol. Creces y te haces adulto, y te das cuenta de que el fútbol es muchísimo más grande que esa mierda. Creces pensando que los Yankees son lo más grande del mundo, pero el fútbol está a otro nivel”.
“Que me esté yendo bien en Japón es una locura”, añade. “Prendió en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Ahora vivo en Tokio, haciendo hip-hop japonés mezclado con mis raíces neoyorquinas. Estoy mezclando mis culturas e intentando llevar esta mierda al mundo”.
FC 27 es, por supuesto, una forma brutal de hacerlo. Es un juego al que se juega en todo el mundo, y uno que le presentará ante audiencias completamente distintas. Su canción "Way Up" es la única canción exclusiva de Japón en la banda sonora, lo que significa que los jugadores fuera de Nueva York y Tokio escucharán algo diferente a cualquier cosa que hayan oído antes.
“Representamos a Japón”, dice, “y me siento bendecido por poder hacerlo para FC27. Mucha gente no conoce el hip-hop japonés, así que quizá esta sea su puerta de entrada. Además, es un temazo. Definitivamente creo que la gente va a decir: ‘Tío, ¿qué es eso?’”.
Schnur ha visto que eso ocurre una y otra vez, y no tarda en enumerar sus casos de éxito: Circle Jerk, Kasabian, Kings of Leon, Cage the Elephant, nombres todos ellos familiares para los aficionados al juego. Artistas como Avicii y Billie Eilish estuvieron en el juego antes de convertirse en megastrellas. “Jerk It Out”, de Caesar’s Palace, fue tan buena que estuvo en dos juegos.
Hay múltiples partes de este proceso que a Schnur le parecen divertidas. ¿Entre las que más? Ver cómo un artista al que pocos conocían se convierte en una de esas historias de éxito. Ya lo ha visto pasar este año.
Entre las novedades de la banda sonora de este año está una banda llamada Bruvvy, cuya canción “Little Shiva” figura entre las primeras en despuntar. Fue la canción número 1 en la lista de reproducción “EA SPORTS FC 27 Soundtrack” de Spotify. En las secciones de comentarios la describen como una vuelta al EA de la vieja escuela.
Para una banda como Bruvvy, con menos de 25.000 seguidores en Instagram, esta es la gran oportunidad, una que presenta su música a una audiencia global.
“Eso les cambia la vida a los artistas”, dice Schnur, “y creo que lo que merece la pena señalar es que no se detiene al cabo de un mes. La gente mira atrás. Le dije a Bruvvy que dentro de tres años, cuando estén en la gira que sea en la que vayan a estar, y toquen la canción de FC 27, todas las personas del público van a saberse cada palabra”.
La esperanza es que también ocurra con Miyachi, Kyan y Nono. Podría pasarle a cualquiera de las decenas de artistas emergentes de la banda sonora. Para los artistas, es una de las muchas formas de presentar su música a nuevas audiencias. Para el equipo que está detrás de esas audiencias, es una de las vías más rápidas hacia la aceptación generalista en un panorama musical en constante cambio.
“Hace entre 20 y 30 años", dice Schnur, "antes de que empezáramos con esta loca idea, el objetivo que solían marcarse los artistas era: ‘¿Cómo consigo sonar en esa emisora de radio con la que crecí?’ o ‘¿Cómo consigo salir en MTV?’
“¿Y sabéis qué? FC es una plataforma de descubrimiento musical. Punto. No hay más. No es solo un juego. De hecho, es interesante porque ya ni siquiera quiero referirme a la inclusión de música en FC como música en un juego; quiero referirme a ello como una plataforma de descubrimiento musical”.
Lo que significa
Han pasado solo unas pocas semanas desde que se confirmó su presencia en la banda sonora, pero Miyachi ya siente el peso. No es solo el aumento de notoriedad, sino también la reacción de amigos y familiares. Incluso antes de todo lo demás, esto ya es un logro. Es una señal de que lo has conseguido.
«Ha sido algo muy importante para mi equipo», dice. «Mi mánager y gente de mi equipo tienen un pasado vinculado al fútbol. Somos, en conjunto, muy aficionados a este deporte y hemos estado recordando y rememorando recuerdos de cuando éramos niños. Esto es, sin duda, lo máximo para nuestra generación.
«Creo que esto tiene que estar en lo más alto de la lista en términos de alcance y de cuánta gente lo ha escuchado. He estado recibiendo respuestas de todo el mundo por el hecho de que mi canción esté en el juego. Es una bendición».
Nono también lo ve como una bendición, por múltiples razones. Por un lado, puede representar a su gente, los brasileños, a su manera. No faltan brasileños que siguen impulsando la cultura del fútbol y ella, contra todo pronóstico, ahora es una de ellos. Su canción ya está en la versión de consola de FC 27 y actualmente forma parte de una votación para ser incluida en la versión móvil, lo que la conectaría aquí con un grupo de jugadores completamente distinto.
También está representando a las niñas. El espacio del gaming a menudo se ha visto como dominado por los hombres, pero Nono dice que no tiene por qué ser así.
«Tienes esta oportunidad en la que permites que personas que pueden tener un teléfono y realmente acceder al juego», dice, «no solo tengan esta increíble pieza de entretenimiento, sino también una pieza de cultura, porque el fútbol es cultura. Descubres música nueva y puedes inspirar a las próximas niñas que quieran ser cantantes o jugadoras.
«Es un honor poder ver a esta nueva ola de niñas y mujeres hacerse valer, tener este juego, estar en portadas y formar parte de bandas sonoras de algo que antes estaba tan dominado por los hombres. Ahora formamos parte de la cultura. Formamos parte de esto porque el fútbol es inclusivo».
Ahora, los artistas pasarán las próximas semanas disfrutándolo. Quienes jueguen sonreirán cada vez que escuchen su música en los menús. Mientras tanto, como dice Schnur, esto no es algo que dure un ciclo del juego; dura toda la vida. A partir de ahora, estos artistas siempre podrán ver que formaron parte de esto.
Eso era todo lo que Kyan había querido alguna vez. Creció queriendo exactamente esto. Ahora es real, y su vida nunca volverá a ser la misma como resultado.
«Esta es una validación más y una prueba de que estamos en el camino correcto», dice, «de que estamos haciendo algo bien y algo concreto con nuestro arte. Este es nuestro universo, todo lo que amamos, y EAFC está incluido en esto; por eso tiene esta importancia en mi vida».
Así que, cuando pongas en marcha el juego, recuerda que cada canción tiene ese pequeño extra de importancia. Y, dentro de 15 años, cuando vuelvas a escuchar esa canción en algún lugar inesperado, deja que te lleve de vuelta a los buenos y malos momentos que llegaron al jugar.