El proceso de crear una banda sonora es largo. De hecho, el proceso para FC 28 ya ha comenzado.

«¿Cuándo salió FC 27?», pregunta Schnur. «Nosotros empezamos al día siguiente con el del año siguiente. Trabajamos en ello durante 364 días. Eso es mentira. Igual nos tomamos un par de días por medio, pero la verdad es que ya hemos empezado nuestras reuniones iniciales para el 28».

Crear la banda sonora de FC 27 fue algo especialmente personal para Schnur, presidente mundial de música y marketing de EA. En sus más de 25 años en la compañía, ha ayudado a dar forma a bandas sonoras de FIFA, EA FC, Madden y otros juegos de Electronic Arts. Mientras armaba la playlist de este año, aquellos clásicos del pasado le llevaban una y otra vez a una misma pregunta: ¿podría la nueva banda sonora estar a la altura?

«Eso conlleva una responsabilidad, y no me la tomo a la ligera», dice.

Schnur quiere que la banda sonora de cada año se sienta fresca y tenga un mayor impacto que la anterior. En el último año o dos, ha visto a jugadores de todo el mundo compartir en redes sociales sus canciones favoritas de FIFA 09, FIFA 14 y FC 26, un recordatorio de lo mucho que significan esas bandas sonoras para ellos.

«He hecho un esfuerzo significativo y deliberado en el último año o dos para devolver FC a los días de gloria de la música de FIFA», afirma. «En otras palabras, quiero que la gente hable maravillas de la música de FC 27, como habla de FIFA 09 o FIFA 14. Ese es siempre el listón. Ahí es donde empiezan las discusiones. Quería que eso volviera a ponerse en marcha».

Para poner en marcha esas conversaciones, Schnur siguió apostando por lo global. Algunas de las canciones más memorables del juego estaban en idiomas que pocos habrían esperado. Si EAFC va a ser el embajador del videojuego del fútbol, necesita hablar todos los idiomas del fútbol, y Schnur siente esa responsabilidad.

Por eso va a Brasil para encontrar artistas como Nono y Kyan. Por eso el rapero japonés-estadounidense Miyachi puede representar a Tokio y Nueva York. Por eso la playlist total acaba teniendo 120 canciones de 36 países, ofreciendo pequeños sabores del juego en todo el mundo. La esperanza es que puedas escuchar un estilo de música que nunca habías oído antes.

Eso fue lo que le ocurrió a Kyan, y así fue como comenzó su propio camino musical. Al crecer en Brasil, la oferta musical era algo limitada. Los videojuegos, como EAFC, le abrieron los ojos a géneros de otros lugares.

«Solo escuchábamos algo muy de nicho, que era funk, y vivíamos toda esa cultura», cuenta. «Tuve acceso a otros tipos de música y entendí lo que la gente hacía y rimaba, al igual que muchas canciones de hip-hop que estaban en la playlist de FC. Esto me abrió para entender otros tipos de música de una manera cultural, fuera de una burbuja, donde podía hablar con la gente sobre el juego y también sobre estos artistas, porque forman parte de este universo.

»Así que era como un nuevo catálogo para alguien que estaría totalmente encerrado viviendo solo eso. ¿Esta playlist? Es un catálogo de conocimiento, y está intercambiando conocimiento entre varias culturas».

Schnur también lo ve así. Como alguien que lleva décadas en el negocio de la música, está dispuesto a revelar un pequeño secreto: las palabras no importan. El idioma tampoco importa. Lo que importa, dice, es la emoción.

«La música no está hecha para ser escuchada; está hecha para ser sentida», afirma, «y el idioma no es una barrera. Cuando era niño, había canciones en alemán. Aquí podría delatar mi edad y hablar de Nena y de “99 Luftballons” y mierdas así. ¿Quién dijo que la música no puede despertar una respuesta emocional en todos nosotros, especialmente cuando está conectada con algo que te encanta?

»Creo que todo gira en torno a la sensación y, en este caso, gira en torno a alinearse con lo que más te gusta. No sé, mira “In the Air Tonight”, de Phil Collins, en [la película] The Hangover. Ahora nos vamos a reír para siempre cuando escuchemos ese redoble de batería. Esa es la idea llevada al extremo».

La esperanza, entonces, es que los aficionados asocien momentos de alegría con la banda sonora que los acompañó. Y, para los artistas, la esperanza es que esos momentos de alegría los lleven a nuevos oyentes que de otro modo no los habrían descubierto.