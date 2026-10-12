El primer partido del Manchester City desde que fue declarado culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League acabó siendo un paseo. Durante la primera hora, aproximadamente, hubo tensión: los 56.000 aficionados del Liverpool que llenaban Anfield crearon un ambiente hostil con pancartas en las que se leía «Shamchester» y «Cheat», además de cánticos de «No habéis ganado un trofeo desde 1967». Aludían así al último título que conquistó el City antes de la adquisición del club por parte de Abu Dabi en 2009, que dio comienzo a un periodo de nueve años de vergüenza en el Etihad.

Hasta el DJ del estadio puso de su parte con una selección de canciones poco sutiles antes y después del partido, desde «Joker and the Thief», de Wolfmother, hasta «Little Lies», de Fleetwood Mac. Pero, tras la expulsión de Ryan Gravenberch por doble amonestación, el City se impuso cómodamente por 3-0 gracias a los goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki en la segunda parte, y mantuvo su pleno de victorias en este inicio de temporada en la Premier League.

Fue una victoria contundente ante el club que quizá más motivos tiene para sentirse perjudicado. El Liverpool acabó segundo por detrás del City tanto en la temporada 2013-14 como en la 2018-19; en esta última se quedó a un solo punto del título. Sin duda, también sostendría que su ajustada derrota en la lucha por la liga en la temporada 2021-22 fue consecuencia directa de los engaños del City fuera del campo.

El City ha recurrido el fallo de la Premier League y nadie sabe con certeza cuándo concluirá ese proceso. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario, no solo a ojos de los dirigentes de la Premier League, sino también ante la opinión pública. Por eso, la victoria del domingo pareció carecer de significado, como sucederá con cualquier otro triunfo del City hasta que haya una resolución definitiva.

La competición en su conjunto también parece ahora carente de trascendencia, porque todos y cada uno de los clubes podrían alegar que los continuos éxitos del City les perjudican.