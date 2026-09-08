¿Una advertencia para Cavan Sullivan? El apoyo a Folarin Balogun y las ambiciones olímpicas: cinco conclusiones de la rueda de prensa del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino

La selección masculina de Estados Unidos está entrando en una nueva era. Mauricio Pochettino lo dejó claro cuando volvió a ser contratado como seleccionador del equipo, y lo reiteró esta semana. Las cosas están cambiando, dice, y están cambiando ya.

Cuando dice "ya", se refiere al próximo parón internacional, que incluye cuatro partidos a lo largo de una semana y media. Perú, Chile, México, Canadá: todos, rivales peligrosos pensados tanto para construir sobre el Mundial como para dar paso a caras nuevas que puedan ayudar a Estados Unidos a mejorar de cara al siguiente.

"Cuatro partidos es diferente porque no hay demasiado tiempo", dijo Pochettino a los periodistas el lunes. "Tenemos que ser cuidadosos con los jugadores a los que vamos a convocar. Necesitamos que los jugadores que convoquemos estén disponibles para entrenar, pero también para jugar. En este momento, estamos considerando convocar a 26 jugadores con cuatro porteros... Creo que a los jugadores que vamos a tener queremos verlos y queremos darles la posibilidad de jugar y la posibilidad de competir. Esa es la idea para la próxima concentración".

Antes de que se seleccione la convocatoria para esa concentración, Pochettino se reunió con los periodistas para hablar sobre noticias de traspasos, la captación de jugadores con doble nacionalidad, la próxima generación y más.