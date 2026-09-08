¿Una advertencia para Cavan Sullivan? El apoyo a Folarin Balogun y las ambiciones olímpicas: cinco conclusiones de la rueda de prensa del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino
La selección masculina de Estados Unidos está entrando en una nueva era. Mauricio Pochettino lo dejó claro cuando volvió a ser contratado como seleccionador del equipo, y lo reiteró esta semana. Las cosas están cambiando, dice, y están cambiando ya.
Cuando dice "ya", se refiere al próximo parón internacional, que incluye cuatro partidos a lo largo de una semana y media. Perú, Chile, México, Canadá: todos, rivales peligrosos pensados tanto para construir sobre el Mundial como para dar paso a caras nuevas que puedan ayudar a Estados Unidos a mejorar de cara al siguiente.
"Cuatro partidos es diferente porque no hay demasiado tiempo", dijo Pochettino a los periodistas el lunes. "Tenemos que ser cuidadosos con los jugadores a los que vamos a convocar. Necesitamos que los jugadores que convoquemos estén disponibles para entrenar, pero también para jugar. En este momento, estamos considerando convocar a 26 jugadores con cuatro porteros... Creo que a los jugadores que vamos a tener queremos verlos y queremos darles la posibilidad de jugar y la posibilidad de competir. Esa es la idea para la próxima concentración".
Antes de que se seleccione la convocatoria para esa concentración, Pochettino se reunió con los periodistas para hablar sobre noticias de traspasos, la captación de jugadores con doble nacionalidad, la próxima generación y más.
La situación del traspaso de Balogun
Como era de esperar, a Pochettino le preguntaron por la gran historia del mercado de fichajes del verano: el no traspaso de Folarin Balogun al Everton. La operación se vino abajo de forma bastante repentina a última hora, dejando a varios de los principales clubes de Europa conmocionados como resultado.
En líneas generales, Pochettino intenta mantenerse al margen de las conversaciones sobre fichajes y prefiere dejar que los jugadores tomen las decisiones que mejor encajen con sus propias carreras. No obstante, tiene previsto hablar pronto con Balogun para saber qué pasó y averiguar cuál es el siguiente paso para su delantero estrella.
«Es difícil porque no puedes influir en la decisión, y lo único que necesitas es apoyar lo que están haciendo con la gente que toma sus decisiones», dijo. «Por supuesto, en algunos casos especiales, como dices, Flo, llamaré en los próximos días porque quería dar un poco de espacio después de eso. Todo lo que pasó con su situación con el Everton, en Liverpool, quiero saber por él qué ocurrió, pero siempre ofreciéndole nuestro apoyo y estando con ellos, y eso es todo.
«Creo que es un jugador importante para nosotros, fue un jugador importante en el Mundial, y esperamos que pueda encontrar, estando en Mónaco o en otro lugar, su mejor sitio para rendir de la mejor manera».
La decisión de Noahkai Banks y los internacionales con doble nacionalidad
Hay otro culebrón de la USMNT que sigue en marcha: el futuro de Noahkai Banks con la selección. A pesar de todo lo que ha ocurrido desde su llegada inicial a la USMNT en otoño, Banks sigue en el limbo, y no parece que eso vaya a cambiar.
Preguntado por la situación de Banks, Pochettino dijo que el defensa seguía indeciso y que, mientras ese siga siendo el caso, no está siendo considerado para una convocatoria de la USMNT.
"Estamos en contacto con todos los potenciales jugadores con doble nacionalidad", dijo Pochettino. "Creo que es importante para nosotros verlo, por supuesto, porque es una conexión y la conexión humana es muy importante, incluso si ellos, como en el caso de Noki [Noahkai], no cambió de opinión y está esperando. Sigue sin haber una decisión y, por supuesto, no podemos considerarlo para la próxima concentración. Ese es el caso".
Esa declaración mantiene la postura ya conocida de Pochettino sobre los jugadores con doble nacionalidad. No va a rogar ni a suplicar. En cambio, va a pedir a un jugador que esté totalmente implicado y plenamente comprometido con la USMNT. Sin embargo, Pochettino dijo que sigue muy de cerca a todos los jugadores con doble nacionalidad y que está dispuesto a recibir a cualquiera de ellos con los brazos abiertos si está listo para comprometerse, Banks incluido.
"Nosotros, y la organización, estamos trabajando con todos los jugadores con doble nacionalidad y con los jugadores que tienen la posibilidad de tomar una decisión", dijo. "Sí, esa conexión humana es importante porque si algún día sienten que pueden defender, que quieren luchar y formar parte de nuestra selección nacional y, por supuesto, si lo merecen y consideramos que merecen estar involucrados, por supuesto, vamos a llamar".
Así que, aunque Banks puede no estar implicado, conviene estar atentos a otros jugadores con múltiples opciones internacionales para que aparezcan con la USMNT en algún momento, ya sea pronto o más adelante.
Un mensaje para Sullivan y otros jóvenes
Pochettino no mencionó ningún nombre, pero se podía inferir que quizá estaba enviando un mensaje a un joven en particular.
Hablando la semana pasada con el icono del USMNT Alexi Lalas en el pódcast State of the Union, la estrella emergente del Philadelphia Union Cavan Sullivan dijo que creía que podría haber ayudado en la derrota del USMNT ante Bélgica.
Zavier Gozo, por su parte, dijo a GOAL en The Late Run que creía que debería haber entrado en la convocatoria para el Mundial, aunque entendía totalmente la decisión de su entrenador. Algunos verían eso como el tipo adecuado de confianza, y puede que Pochettino también. Sin embargo, la línea entre la confianza y la arrogancia puede ser muy, muy fina, y Pochettino insistió varias veces ante los medios en que está vigilando de cerca esa línea.
«Creo que el respeto es lo más importante y que deben ser respetuosos», dijo Pochettino. «Y, por supuesto, queremos jugadores con talento. Queremos jugadores que se sientan valientes, que se sientan seguros, pero no que sientan cosas que no demuestran. Creo que solo tienes derecho a hablar un poco fuera de lugar si eres Messi.
«Si ganas ocho Balones de Oro, vale, puedes hablar con cierta arrogancia, pero incluso entonces... si eres joven y empiezas a decir que puedes jugar aquí, que puedes jugar allí, o que puedes jugar. Yo digo que no creo que esa sea la manera correcta de construir tu carrera de la mejor forma, no. Y por eso tenemos que tener cuidado».
Una advertencia, por tanto, para Sullivan y para cualquier otro: que sigan dejando que hablen sus pies. En honor a Sullivan, eso es exactamente lo que ha hecho en los últimos meses, pero está claro que la estrella de 16 años todavía tiene mucho que demostrarle al seleccionador nacional.
Cambiar hábitos y la organización
Uno de los grandes temas de debate durante todo el ciclo del Mundial de 2026 fue la cultura. Pochettino quería cambiarla y, al final, cree que lo consiguió. Para empezar 2030, se apoyó en otra palabra: hábitos. Ahora también quiere cambiarlos.
"Creo que necesitamos cambiar hábitos que quizá no pudimos cambiar", dijo. "Cambiamos muchos hábitos en el último periodo hasta el Mundial, pero ahora necesitamos cambiar realmente ese hábito. Necesitamos crear un grupo de jugadores que sea realmente profesional y que compita de la manera que esperamos. Necesitan competir con los jugadores talentosos y los jugadores jóvenes que tenemos por delante".
Esos hábitos, dice, están presentes en toda la federación. Desde las categorías inferiores hasta las oficinas a las afueras de Atlanta, Pochettino dice que el U.S. Soccer en su conjunto necesita remar en la misma dirección, mientras todos los implicados buscan construir sobre lo hecho en el Mundial de 2026.
"Necesitamos estar todos alineados en nuestros principios y en todos los conceptos que necesitamos mejorar si queremos ser competitivos en todo momento hasta llegar al primer equipo", dijo. "Creo que todos estamos centrados en tratar de aportar nuestro conocimiento. Hay mucha gente implicada que quiere mejorar y se preocupa por el fútbol en nuestro país, y creo que estamos muy felices de formar parte de eso. Creo que muchas cosas, seguro, verán en el futuro que van a mejorar o cambiar o hacerse de una manera diferente, y creo que eso lo va a reflejar".
Como parte de ello, le preguntaron a Pochettino por la vacante que dejó la marcha de Matt Crocker. U.S. Soccer no tiene previsto sustituir a Crocker por alguien con el mismo perfil, sino incorporar a un director de fútbol masculino y de chicos y a un director de fútbol femenino y de chicas. Pochettino y su homóloga en la USWNT, Emma Hayes, tendrían control sobre sus respectivos equipos e informarían directamente a la dirección de U.S. Soccer. Por eso, Pochettino se está manteniendo en gran medida al margen del proceso de contratación.
"Le dije a la federación que siempre estoy abierto a formar parte del proceso, pero creo que ellos necesitan sentirse bien", dijo Pochettino. "No, no puede ser mi hombre. No puedo traer a un director deportivo. No, ellos necesitan traer a una persona que conozca América, conozca el fútbol de EE. UU., con el conocimiento que quiere ayudar".
Enfoque olímpico
Es seguro decir que Estados Unidos ha rendido por debajo de lo esperado a nivel sub-23 durante gran parte de este siglo. El equipo se ha clasificado para los Juegos Olímpicos solo tres veces en los últimos siete torneos. Ninguna de esas tres participaciones acabó en medalla. Si se observan los resultados más recientes, el regreso del equipo a los Juegos Olímpicos de 2024 puso fin a una ausencia de 16 años. Por decirlo suavemente, ha sido desolador.
Pochettino y la Federación de Fútbol de Estados Unidos están desesperados por cambiar eso. Por eso el exjugador del USMNT Steve Cherundolo ha sido contratado para dirigir a ese equipo sub-23 en los Juegos Olímpicos de 2028, en casa. Ganador de la MLS Cup al frente de LAFC, Cherundolo tiene una trayectoria acreditada, tanto como entrenador como jugador, que la mayoría de los técnicos sub-23 no pueden ofrecer.
Pochettino afirma que uno de sus primeros objetivos es ayudar a preparar a ese equipo. Le gustaría que buena parte de ese equipo olímpico llegara a ese torneo con internacionalidades con la absoluta, dándoles confianza y experiencia para competir a un nivel que conlleva una presión real. Por eso, siguen en marcha las conversaciones sobre la mejor manera de utilizar a los jugadores con capacidad para jugar tanto con la selección absoluta como con la sub-23.
"Siempre vamos a poder, con Steve trabajando con nosotros y estando siempre implicado, intentar tomar la mejor decisión para ellos", dijo, "porque creo que tenemos un núcleo de jugadores jóvenes que necesita jugar el torneo olímpico. Creo que es un objetivo para nuestra federación y para el país: intentar ser aspirante a la medalla de oro. Creo que es importante. Va a ser en nuestro país, y vamos a apoyar eso. Y
"Siempre vamos a tomar juntos la mejor decisión e intentar poner a los jugadores en las mejores condiciones y ayudarles a llegar no solo siendo importantes para el primer equipo, sino también importantes en ese tipo de competición, que es importante para el país".