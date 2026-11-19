Antes incluso de que se secara la tinta del contrato de Mauricio Pochettino, los tabloides ya empezaban a vincular al Manchester United con algunos de los jugadores a los que pronto dejaría de dirigir. La selección masculina de Estados Unidos cuenta con futbolistas que podrían ayudar al Manchester United, y los medios no tardaron en plantear a cuáles podría y debería intentar fichar Pochettino.

A los principales jugadores estadounidenses se les preguntó por ello en los días previos a la salida de Pochettino. También le preguntaron al técnico si creía que alguno de sus habituales en la selección podría seguirlo pronto a Old Trafford.

«Todos los buenos jugadores sueñan con llegar al máximo nivel», dijo, «y creo que el United es uno de los equipos que están en el máximo nivel. Es un sueño para muchos jugadores, pero ahora creo que tienen que estar concentrados... Ahora los conozco muy bien, desde hace más de dos años. Creo que todos son jugadores con un talento increíble.

«Por supuesto, en el futuro, cuando eso ocurra, estaremos atentos por si tomamos alguna decisión, y prestaremos atención a los jugadores que conocemos muy bien».

Así que, entre tantos rumores, ¿qué jugadores estadounidenses podrían ayudar al Manchester United de Pochettino? GOAL los analiza.