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St. Louis GFX 1-1GOAL

«Un momento bastante increíble»: del 14.º puesto a aspirante al título, cómo Yoann Damet reanimó al St. Louis CITY y lo mantuvo en marcha sin Marcel Hartel

St. Louis CITY ha pasado de ser uno de los peores equipos de la MLS a uno de los mejores, y está a un partido de igualar la racha de imbatibilidad más larga de la historia de la liga.

Thomas Hindle
Traducido por

  • St. Louis CITY no tenía previsto perder a Marcel Hartel. Era agosto. El club afrontaba una segunda temporada consecutiva de decepción, y ahí estaba su jugador estrella, máximo goleador y mejor pagado, explicando que quería marcharse.

    Sus motivos no tenían realmente que ver con el fútbol, dijo el director deportivo Corey Wray.

    «Somos seres humanos con vidas. Y con esas vidas llegan complicaciones, desafíos y decisiones difíciles. Tenemos familia, familia extensa, una pareja, hijos, y en algún momento, pese a lo bien que se está aquí y a lo feliz que él era, Marcel vino a nosotros con una petición para regresar a Alemania por un motivo personal con su familia», contó Wray a GOAL.

    El club intentó de todo para retenerlo, pero Hartel se mantuvo firme en su insistencia de volver a casa. St. Louis no tuvo más opción que dejarle marchar. Solo se trataba de encontrar el acuerdo adecuado. El Hannover 96 puso el dinero. Hartel se fue. Y, en teoría, también lo hizo la temporada de St. Louis.

    Al parecer, no.

    Desde que la salida de Hartel se anunció el 11 de agosto, St. Louis ha ampliado su racha de imbatibilidad de nueve a 19 partidos en todas las competiciones. Su última derrota, un 2-0 en Austin el 3 de mayo, le dejó en la 14.ª posición de la Conferencia Oeste.

    Ahora es segundo, a solo tres puntos del líder, Vancouver. Ha sido una remontada notable bajo el mando del técnico Yoann Damet, de 36 años y en su primera temporada en el cargo, que está construyendo una sólida candidatura al premio de Entrenador del Año de la MLS.

    Es bastante notable cómo pueden cambiar las cosas en tres meses. Ahora, el desafío es mantener su nivel actual.

    «Creo que el mayor desafío es que, por la racha de imbatibilidad, quizá hayan cambiado las expectativas o los planes de otras personas. Damet y yo estamos afrontando esto de la misma manera en que empezamos la temporada. Tenemos nuestros objetivos, los hemos marcado, y realmente no estamos buscando ajustarlos de inmediato», dijo Wray.

  • Prendiéndolo todo

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Yoann Damet ha impresionado enormemente en su primer trabajo a tiempo completo como entrenador principal en la MLS.

    Todos los entrenadores te dirán que apuestan por el “proceso” y los “sistemas”. Esa es la realidad del fútbol moderno, donde la sintonía lo es todo. Si aciertas con el director deportivo, con el entrenador y con las instalaciones, pasan cosas buenas.

    St. Louis fue el modelo de eso cuando entró por primera vez en la liga en 2023. El gurú del fútbol alemán Lutz Pfannenstiel llegó como director deportivo. Nombró a Bradley Carnell, un entrenador joven y progresista. Ganaron su primer partido y, en realidad, ya no pararon. Carnell llevó al equipo a terminar primero en la Conferencia Oeste. Solo tres equipos sumaron más puntos en la MLS. Y aunque la magia terminó de forma bastante abrupta en la primera ronda de los playoffs, había razones de sobra para creer que podían repetirlo.

    En cambio, las cosas fueron en la dirección opuesta. En 2024 terminaron 12º en el Oeste. El año pasado fueron 13º, con la mayor parte de la temporada bajo la dirección de un técnico interino ascendido desde el equipo del club en la MLS Next Pro.

    ¿La respuesta? Quemarlo todo. Llegó Wray, promocionado por su enfoque basado en los datos tras ocupar varios cargos de asistente del gerente general (nunca había sido CSO a tiempo completo). ¿Su primer fichaje? Un tipo que nunca había ocupado un puesto de entrenador jefe a tiempo completo en la MLS. Y cuando los resultados se torcieron, no hubo demasiada sorpresa. Al fin y al cabo, esto es lo que se supone que debe pasar cuando los clubes se reconstruyen y optan por los números y las hojas de cálculo por delante de la experiencia y los veteranos curtidos.

  • «Va a llevar tiempo»

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    St. Louis tardó más de un mes en ganar su primer partido de la temporada

    Pero ahí también había una ventaja. Contrata a un cuerpo técnico joven, ágil y hambriento, dale una plantilla con pocas expectativas y quizá pueda surgir algo de magia.

    Al menos, así lo veían en enero.

    «Empiezas con una visión clara de lo que quieres y estableces un proceso claro de cómo vas a conseguirlo», dijo Damet. «Sabes que va a ser un camino que va a llevar tiempo, pero al menos vas a tener una dirección que seguir».

    Había algunos principios clave, al menos en lo táctico. Damet quería tres defensas centrales, dos centrocampistas trabajadores, al menos un mediapunta y un delantero centro. St. Louis también quería tener el balón todo lo posible. Al principio no terminó de funcionar. No ganó un partido hasta el 21 de marzo y, en ese encuentro, una victoria por 3-1 sobre New England, tuvo menos posesión que su rival.

    Hay una verdadera ironía ahí, por supuesto. Pero Damet insiste en que formaba parte del plan.

    «Todos los días, todas las semanas, tienes que intentar reflexionar, evaluar y luego aprender de ello, e intentar hacerlo mejor al día siguiente», afirmó.

    También pudo haber sido un punto de inflexión, una confirmación de que este modelo tan joven y tan basado en los datos estaba funcionando.

    «La convicción sigue creciendo, llega la confianza y entonces puedes hacerlo un poco más sostenible. Así que diría que ese es el camino que hemos recorrido. El compromiso ha estado ahí desde el primer día, pero la convicción y la confianza crecen con el paso del tiempo», añadió Damet.

  • Perdiendo piezas clave...

    Marcel Hartel St. Louis
    Getty

    La salida de Marcel Hartel no fue algo para lo que Yoann Damet y compañía estuvieran preparados.

    Y entonces, justo cuando Damet vio la esperanza, llegaron las malas noticias. La situación de Hartel no se pudo evitar.

    «Solo hay hasta cierto punto en que realmente podemos forzar las cosas. Créeme, lo intentamos todo e hicimos todo lo que se le podía ocurrir a cualquiera, porque entendíamos la importancia de esto. Pero en el momento en que eso no es posible, tenemos que seguir adelante», dijo Wray.

    Sin embargo, la salida de Eduard Lowen, uno de los favoritos de la afición, fue menos esperada. El centrocampista ofensivo, y una de las armas clave de Damet, tenía previsto terminar contrato al final de la temporada. Formó parte de la primera versión del equipo. Y, con St. Louis sin comprometerse a una ampliación, pidió al club que estudiara la posibilidad de traspasarlo.

    «Los jugadores miran esa ventana de seis meses. Y si no tienen claridad al respecto, empiezan a preocuparse de verdad», explicó Wray.

    La situación de Lowen se complicó aún más por el hecho de que su pretemporada estuvo marcada por una tragedia personal. Su esposa había luchado contra un cáncer cerebral durante dos años y falleció en marzo de 2026. St. Louis le concedió un permiso personal y no participó en ningún partido hasta abril. El valor de mercado dicta que un jugador de la calidad de Lowen merece un buen salario y, quizá, una codiciada plaza de jugador franquicia. St. Louis no podía garantizar eso.

    «Es un tipo al que le tengo mucho respeto. Podría obligarle a quedarse, pero podría ser agente libre, ya sabes. Decirle todas esas cosas. En teoría puedes hacer todo eso, pero queríamos llegar a algo que tuviera sentido para todos nosotros y también darle la oportunidad de encontrar algo», añadió Wray.

    Lowen sería traspasado a San Jose Earthquakes en agosto.

  • ...llegan los grandes nombres

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Navarro ya ha empezado a justificar el precio de su fichaje con un balance de cinco goles en cinco partidos

    Y así se resolvieron las salidas: se marcharon los talentos más evidentes del equipo, llegó un nuevo entrenador jefe y empezó a trabajar para una dirección deportiva novata. Pero Wray sabía cómo es el cambio en un club de fútbol. Estuvo allí en los primeros días del Toronto FC, que fue creciendo poco a poco tras entrar en la liga en 2007.

    «Fui el primer becario del Toronto FC. Todos los jugadores que fichábamos eran completamente nuevos. El vínculo con ese equipo es súper único, y por eso entiendo que no sea agradable cuando alguien con quien has comenzado tu camino como aficionado deja el club», dijo. «Pero en el deporte hay ciclos».

    Además, el cambio ya se estaba gestando entre bastidores. El estilo de juego de Damet, influido por el Columbus Crew, exigía rapidez en la toma de decisiones y una presión alta. Algunos de los jugadores que tenían no encajaban del todo.

    «No se trata de decir que alguno de los que se fueron fuera mal jugador a nivel individual. Son extraordinarios. Pero la forma en la que quieres construir el equipo tiene que ver con el encaje dentro del grupo y con ser súper flexible durante el partido, hacer ajustes tácticos para el entrenador, encajar en un perfil físico en el que todos tienen que correr, aportar y presionar», explicó Wray.

    Y con esa creencia fundamental ya asentada, recuperarse no fue tan difícil.

    «Siempre he dicho al principio del año que el equipo iba a ser la pieza central. Cada individuo aporta sus propios valores al equipo, pero el equipo es lo único que hará que cada individuo brille. Y creo que eso se entiende con total claridad», explicó Damet.

    Aun así, la ayuda llegó igualmente. El delantero del USMNT Damion Downs llegó cedido por el Southampton hasta el final de la temporada 2027. Después llegó un verdadero golpe de efecto cuando St. Louis batió el récord de traspaso dentro de la MLS para hacerse con Rafa Navarro, procedente de los Colorado Rapids. Además, le firmaron un contrato de cuatro años. Ha marcado cinco goles en sus primeros cinco partidos con la camiseta de St. Louis.

  • Títulos y rachas de victorias

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    El St. Louis está a punto de ganar el primer trofeo de la historia del club

    El 21 de octubre, St. Louis tendrá la oportunidad de demostrar que todo este proceso realmente funciona. Se enfrentará a Columbus Crew en la final de la U.S. Open Cup, irónicamente emparejado con el club de la MLS en el que tanto Wray como Damet dieron sus primeros pasos en la liga.

    «Nunca se ha ganado un trofeo en el club, así que es algo que está en la cabeza de todo el mundo», admitió Damet.

    Y hasta entonces, queda la cuestión de esa racha de victorias. Si evita la derrota ante LA Galaxy el domingo, igualará la racha más larga sin perder en la historia de la liga. Es, sin duda, un logro notable para un club que parecía acabado antes incluso de que la temporada arrancara de verdad.

    Sin embargo, aunque solo sea por mantenerse fieles a su carácter, nadie se está tomando tiempo para apreciarlo.

    «Aunque realmente es un momento bastante increíble, la realidad es que no creo que ninguno de nosotros vaya a poder disfrutarlo o valorarlo tanto como probablemente deberíamos hasta el final de la temporada, cuando tengamos tiempo para mirar atrás y reflexionar», dijo Wray.

    Parece que nada cambia. Pero quizá eso no sea algo tan malo.