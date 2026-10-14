La selección femenina de Estados Unidos llegó a la zona de Filadelfia dispuesta a cambiar el rumbo de su historia frente a España. Tres días después de caer por 2-0, tuvo otra oportunidad el martes por la noche y, esta vez, reaccionó.

La seleccionadora Emma Hayes introdujo cuatro cambios en el once inicial. Phallon Tullis-Joyce sustituyó a Claudia Dickey en la portería, Claire Hutton acompañó a Lindsey Heaps en el centro del campo, Gisele Thompson entró como lateral y Ashley Sanchez fue titular por el centro.

Estados Unidos comenzó mucho mejor que durante el fin de semana, pero España llegó al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a dos definiciones certeras. En el primer gol, las estadounidenses parecieron quedarse mirando cómo circulaba el balón España en lugar de seguir los desmarques, moverse juntas y mantenerse entre las atacantes y la portería.

Era la primera vez que las cuatro integrantes de esa defensa estadounidense jugaban juntas, y se notó en sus movimientos y su comunicación. Kennedy Wesley habilitó a Alexia Putellas, Tierna Davidson salió de su posición y las laterales tuvieron que perseguir a las rivales. Tullis-Joyce realizó varias paradas, pero pareció menos cómoda con el balón en los pies, especialmente cuando la presión de España exigía tomar decisiones rápidas.

Tras el descanso, Sanchez cambió el partido. Marcó para Estados Unidos en el minuto 47, su cuarto gol con la selección en su primera titularidad desde el 30 de octubre de 2024, y dio a las estadounidenses una vía para volver al encuentro.

«Fue muy especial», dijo Sanchez en su entrevista posterior al partido con Turner Sports. «Hacerlo junto a todas estas jugadoras increíbles fue muy especial».

Pero Mallory Swanson acaparó los focos. Entró en el minuto 60 y mantuvo el impulso del equipo antes de culminar una jugada construida por otras dos suplentes, Kate Del Fava y Michelle Cooper. Del Fava sacó el balón desde atrás para Cooper, que lo aguantó el tiempo suficiente para que Swanson y el resto de las atacantes se incorporaran. Swanson remató el pase atrás y marcó su primer gol con la selección estadounidense desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

Después del partido, Hayes elogió la «enorme, enorme capacidad de lucha y la gran determinación de todo el grupo» y subrayó la importancia de Swanson para el equipo.

«Le dije: “Todavía tienes otro gol dentro a este nivel”, y ahora está en una mejor situación para poder rendir con más regularidad», señaló Hayes. «Lo digo siempre: es una jugadora importante para nuestro equipo y creo que, cuanto más podamos contar con ella, mejor nos irá».

Las estadounidenses también sacaron más lecciones, desde cómo superar el bloque defensivo 4-4-2 de España hasta cómo coordinar sus propios movimientos defensivos. Si le das tiempo y espacio a España, los aprovechará. Estados Unidos encontró la manera de volver al partido, pero aún tiene detalles que pulir.

«[Obviamente] queríamos ganar, pero fue una buena experiencia», dijo Sanchez.

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