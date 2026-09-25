Un Arsenal lamentable ya corre el riesgo de tirar por la borda sus opciones al título de la WSL, ya que el favorito de la pretemporada está muy lejos de cumplir las expectativas
Puede que solo sea el cuarto fin de semana de la nueva temporada de la Women’s Super League, pero el Arsenal, la apuesta de muchos expertos antes del inicio del curso para proclamarse campeón, ya corre el riesgo de quedarse peligrosamente descolgado en una carrera por el título que ni siquiera ha tenido tiempo de coger forma todavía.
El mercado de fichajes veraniego del Arsenal fue espectacular, encabezado por las llegadas de la estrella de Inglaterra Georgia Stanway y de una lateral de talla mundial como Ona Batlle, lo que disparó la expectación en torno a las opciones del conjunto del norte de Londres en esta temporada 2026-27.
Pero las esperanzas del Arsenal de poner fin a su espera de siete años por otro título de la WSL ya han sufrido un pequeño golpe, mientras que un estreno bastante asequible en la Champions League, en casa ante el Koge, no resultó ser el partido para reencontrarse que esperaban.
Eso significa que el duelo del domingo con el Chelsea, sobre todo antes de la visita del próximo fin de semana al vigente campeón Manchester City, es enorme. Si pierde ante un Chelsea que parece mejorado tras sus propias decepciones de la temporada pasada, es probable que el Arsenal llegue ya a siete puntos del liderato al enfrentamiento con el City. Desde luego, no es el tipo de situación en la que muchos esperaban verle.
Despilfarrador
Tras comenzar la nueva campaña de la WSL con una ajustada pero meritoria victoria por 0-1 a domicilio ante un buen Brighton, las cosas se han torcido un poco para el Arsenal.
El empate sin goles ante el recién ascendido Crystal Palace dejó un sabor decepcionante. El Arsenal acosó la portería visitante, generando una estadística de goles esperados (xG) de 2,56, pero simplemente no encontró la manera de superar a la guardameta Pauline Peyraud-Magnin, que regresó al Emirates Stadium para frustrar a su exequipo. Dicho esto, es el tipo de resultado que puede darse y, cuando se generan tantas ocasiones, es fácil quedarse con lo positivo y pasar página.
Una sensación similar dejó el empate con el Manchester United una semana después. Después de que un error poco habitual de Stanway regalara a las visitantes una ventaja de 0-1, el Arsenal se volcó sobre un United de planteamiento defensivo en busca del empate, generando otra elevada estadística de xG de 1,96. Finalmente, Smilla Holmberg acudió al rescate con un gol en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte. De nuevo, se generaban ocasiones, pero no se aprovechaban. El camino para que las cosas empezaran a salir bien estaba claro.
Nuevas preocupaciones
Pero la ajustada victoria del martes por la noche en casa por 1-0 ante el Koge en la Liga de Campeones, y, siendo francos, bastante afortunada, puso de relieve más problemas.
La entrenadora Renee Slegers aprovechó la excepcional profundidad de plantilla que le ha dado el mercado de fichajes de verano e hizo ocho cambios. Se podían esperar algunos problemas de acoplamiento con tanta rotación, pero aun así sorprendió ver al Arsenal generar muy poco ante un Koge, eso sí, realmente impresionante. Antes de que el penalti de Mariona Caldentey en el minuto 93 evitara un bochorno al Arsenal, el equipo solo había logrado un disparo a puerta y había firmado su xG más bajo de la temporada, con 1,2.
¿Fue un error de Slegers cambiar tanto después de dos resultados decepcionantes? Quizá, porque un once menos retocado podría haber rendido mejor mientras este equipo trata de coger impulso. Pero eso no es seguro, y además ese no es el sentido de esta profundidad de plantilla construida recientemente: ¿permitir a Slegers rotar? Puede que sea pronto en la temporada, cuando las jugadoras todavía buscan su mejor forma, pero esta actuación fue realmente preocupante.
Las viejas costumbres nunca mueren
Algunos de estos problemas están relacionados con jugar contra un bloque bajo, una cuestión demasiado familiar para el Arsenal. Así fue, sin duda, ante el Palace y el United, y hasta cierto punto también contra el Koge, aunque las danesas sí salieron bien por momentos y, por tanto, dieron espacios al Arsenal para atacar. Pero el Arsenal ha seguido generando muchas ocasiones en los últimos tres partidos y, sencillamente, no las ha aprovechado.
Preguntada tras la victoria ante el Koge si sentía que su equipo había empezado a entrar en pánico, Slegers respondió: "Creo que sí y así ha sido en los últimos tres partidos". Sobre cómo puede ayudar al equipo a ser más efectivo, la entrenadora del Arsenal hizo hincapié en la necesidad de simplificar las cosas para las jugadoras.
"Lo más positivo es que seguimos en el partido, mostramos resiliencia y mentalidad y al final marcamos el gol", dijo. "Ahí es donde está nuestro foco. No quiero analizar demasiado ni complicar demasiado las cosas. Hay que simplificarlas y seguir adelante".
La buena noticia es que el Chelsea no jugará con un bloque bajo este fin de semana, ni tampoco lo hará el Manchester City la próxima semana. La mala noticia es que el Arsenal todavía necesita encontrar la forma de ser más efectivo y mandar el balón al fondo de la red, algo en lo que Slegers solo puede ayudar hasta cierto punto.
Un quebradero de cabeza de «lujo»
Stina Blackstenius había liderado el ataque en los dos últimos partidos, algo que ha levantado algunas cejas porque las virtudes de la sueca se adaptan claramente mejor a partidos en los que hay más espacios para atacar, en lugar de jugar contra bloques bajos. El hecho de que no hiciera ni un solo disparo el martes y registrara apenas 15 toques, antes de ser sustituida al descanso por Alessia Russo, reforzó esa idea.
Es un ejemplo de las dudas que está generando la selección de Slegers en este arranque de temporada, mientras se adapta por primera vez a tener una plantilla tan amplia. La entrenadora del Arsenal ha tenido que dejar fuera a jugadoras importantes de cada convocatoria hasta ahora, con Geraldine Reuteler, uno de los fichajes más interesantes del verano, sin haber disputado todavía ni un solo minuto.
«Como club, creo que probablemente vamos por delante en cuanto a cómo está creciendo el calendario y hacia dónde veo que va con los grandes equipos. Necesitas tener esta profundidad si quieres competir. Pero, ¿cuál es el punto ideal?», reflexionó Slegers esta semana. «Es un problema de lujo. Tenemos muchísimas opciones diferentes y entonces el desafío pasa a ser cómo eliges ciertas cosas para determinados partidos, manteniendo al mismo tiempo las ideas principales y la consistencia dentro del equipo. Para no cambiarlo todo de arriba abajo».
Tener tantas opciones tampoco es un lujo sin inconvenientes. Hay un viejo tópico en el tenis que dice que una jugadora con el talento para ejecutar muy bien cualquier golpe puede tardar más en desarrollarse que otra más unidimensional, porque su proceso de toma de decisiones es más complicado. En lo que respecta al Arsenal, cuando tienes tantas delanteras de primer nivel entre las que elegir, ¿cómo te aseguras de dar con la combinación adecuada para el desafío adecuado? Eso es en lo que Slegers tiene que pensar más que nunca.
Oportunidad de responder
El Arsenal no llega precisamente al enorme partido de liga del domingo contra el Chelsea con una verdadera sensación de impulso, ni siquiera después de ese gol de la victoria en los últimos minutos del martes. Este es un partido enorme, además. Si el Arsenal lo pierde, se quedaría a cinco puntos del Chelsea y probablemente a siete del líder de la liga, el Manchester City, que será claro favorito para ganar al recién ascendido Charlton Athletic el sábado.
Existe la sensación de que la WSL deparará más resultados sorpresa esta temporada, así que quizá el margen de error sea mayor en esta lucha por el título, pero el Arsenal sabe muy bien lo costosos que pueden ser estos inicios lentos. La pasada temporada, sin ir más lejos, el Arsenal acabó a cuatro puntos del campeón, el City, después de dejarse siete puntos en sus primeros cinco partidos.
Y hasta que el Arsenal coja ritmo, también seguirán ahí las dudas sobre la capacidad de Slegers para gestionar esta plantilla.
Cuánto acallaría todo ese ruido una victoria contra el Chelsea el domingo. Aunque el Arsenal sigue sin estar acertado y entra en pánico de cara a portería, y aparentemente carece de confianza, un triunfo sobre el Chelsea, su rival londinense además de su rival por el título, le devolvería un impulso muy real de cara a otra gran semana de acción, con un duelo de la Liga de Campeones contra un combativo Paris FC antes del viaje a Mánchester.
No hay duda de que este Arsenal tiene potencial para ser algo especial, pero si no corta pronto esta mala racha, podría volver a pasarle factura una vez más.