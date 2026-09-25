Puede que solo sea el cuarto fin de semana de la nueva temporada de la Women’s Super League, pero el Arsenal, la apuesta de muchos expertos antes del inicio del curso para proclamarse campeón, ya corre el riesgo de quedarse peligrosamente descolgado en una carrera por el título que ni siquiera ha tenido tiempo de coger forma todavía.

El mercado de fichajes veraniego del Arsenal fue espectacular, encabezado por las llegadas de la estrella de Inglaterra Georgia Stanway y de una lateral de talla mundial como Ona Batlle, lo que disparó la expectación en torno a las opciones del conjunto del norte de Londres en esta temporada 2026-27.

Pero las esperanzas del Arsenal de poner fin a su espera de siete años por otro título de la WSL ya han sufrido un pequeño golpe, mientras que un estreno bastante asequible en la Champions League, en casa ante el Koge, no resultó ser el partido para reencontrarse que esperaban.

Eso significa que el duelo del domingo con el Chelsea, sobre todo antes de la visita del próximo fin de semana al vigente campeón Manchester City, es enorme. Si pierde ante un Chelsea que parece mejorado tras sus propias decepciones de la temporada pasada, es probable que el Arsenal llegue ya a siete puntos del liderato al enfrentamiento con el City. Desde luego, no es el tipo de situación en la que muchos esperaban verle.