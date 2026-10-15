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Tyler Fredricson Brits Abroad 1:1GOAL

Tyler Fredricson: de Manchester a Lausana y su vida como futbolista profesional en Suiza

En la última entrega de la serie «Británicos en el extranjero» de GOAL, un futbolista que empezó a jugar a los tres años y pasó por la Premier League con el Manchester United antes de acabar en Lausana habla de aprender francés, desconectar con la Xbox y qué hacer en Suiza.

Chris Burton
Traducido por

  • Hubo un tiempo, no hace tanto, en que era rarísimo encontrar futbolistas británicos jugando en el extranjero. La reticencia individual a salir de la zona de confort geográfica acababa limitando al colectivo.

    Sin embargo, el mundo ha cambiado: los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Irse de casa y conocer otra forma de vida es ahora una experiencia que se abraza en lugar de temerse.

    Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlos en vez de rehuirlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

    Con eso en mente, y dado que siempre se nos dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar las historias de algunos de esos intrépidos aventureros que han derribado barreras y hoy pueden compartir lo aprendido tanto en el deporte como en sus viajes de vacaciones.

    El siguiente es Tyler Fredricson, que ha cambiado el «Teatro de los Sueños» de Lancashire por Lausana, la «capital olímpica» de Suiza…

  • Ser descubierto por el Manchester United

    Tyler Fredricson Manchester United
    Getty

    El Manchester United siguió a Fredricson en un torneo juvenil.

    «Empecé en el equipo de mi barrio, el Richmond Rovers. Mis hermanos jugaban allí. Yo empecé un poco antes porque iba a verlos. Tenía unos tres o cuatro años cuando empecé a jugar en el Richmond. Seguí allí bastantes años, hasta que, con unos ocho o nueve, el United se fijó en mí por primera vez en un torneo. Pasé un año en el programa de desarrollo, luego entré en la cantera y todo arrancó a partir de ahí. Pero fue en el Richmond Rovers, el equipo de mi barrio, donde empezó todo».

  • Graduándose junto a futuros internacionales

    Kobbie Mainoo Alejandro Garnacho Manchester United
    Getty

    Mainoo y Garnacho formaron parte de la plantilla que ganó la FA Youth Cup

    «En mi generación en el United estaba Kobbie Mainoo. Con Alejandro Garnacho coincidí en el equipo juvenil. Hay muchos otros jugadores que juegan en Inglaterra y en el extranjero, pero diría que ellos son los dos más destacados».

  • Noche sin dormir antes del debut en la Premier League

    Tyler Fredricson
    Getty

    El defensa central disputó cuatro partidos oficiales con el Manchester United

    «Para un chico de Mánchester, jugar en el United siempre es el objetivo. Creo que la Premier League es la mejor liga del mundo. La mayoría de la gente quiere jugar allí. Fue un gran honor y ojalá vuelva a jugar en la Premier League. Fue un momento que no olvidaré. Creo que a mí me avisaron con más antelación que a la mayoría. De hecho, me lo dijeron el día anterior. Fue en una reunión con Ruben Amorim y me dijo: “Sí, vas a ser titular”. Fue antes de que saliéramos al campo a trabajar la táctica. Fue un buen momento. Me puse bastante nervioso, pero al mismo tiempo fue algo bueno. La verdad es que no dormí demasiado bien aquella noche. Pero, sin duda, fue emocionante. También había nervios».

  • Cómo se gestó el traslado a Suiza

    Lausanne Stadium Stade de la Tuiliere
    Getty

    Fredricson ya considera el Stade de la Tuiliere su hogar deportivo

    «Llevo ya un tiempo buscando jugar en el primer equipo. Me senté a hablar con Yuri y Colin, mis agentes, y decidimos que esta vía sería buena para mí. Pensé que sería un reto, pero uno que me vendría bien. Creo que las ligas europeas son muy buenas para el desarrollo de los jugadores jóvenes. Nos hemos reunido varias veces para ver qué ofertas había. Nos pareció que esta de Suiza era una muy buena opción. Y espero que así sea».

  • Adaptándose a una nueva forma de vida

    Olympic headquarters Lausanne
    Getty

    El Comité Olímpico Internacional (COI) tiene su sede en Lausana.

    «La experiencia en Suiza está siendo muy buena. Es un lugar agradable. En lo futbolístico, no tanto. He sufrido una pequeña lesión, pero espero volver lo antes posible. Es un lugar agradable. Me estoy adaptando al nuevo país y al nuevo idioma. Tanto el equipo como el club han sido estupendos. Tengo muchas ganas de afrontar lo que queda de temporada y espero que podamos dar un paso adelante».

  • Los mayores desafíos de vivir en Suiza

    Lake Geneva Lausanne
    Getty

    Lausana se encuentra en la pintoresca orilla norte del lago Lemán.

    «El idioma ha sido, sin duda, lo más difícil para mí hasta ahora. Pero los compañeros en el vestuario y en el club, y el personal, me han ayudado mucho. Todos hablan inglés. También estoy dando clases de francés, así que espero aprender el idioma bastante pronto. Todos me han ayudado».

    «Probablemente sea un sitio un poco más agradable para vivir que Manchester. Supongo que tampoco es tan diferente. Al fin y al cabo, entrenas casi todos los días, así que tu rutina es prácticamente la misma. La verdad es que paso la mayor parte del tiempo entrenando. Luego puedes volver a casa y quizá salir a pasear junto al lago, ¡algo que no puedes hacer en Manchester! Es una vida bastante tranquila. Está bien».

  • La gastronomía suiza y cómo son sus habitantes

    Tyler Fredricson Lausanne
    FC Lausanne-Sport

    Fredricson se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno.

    «La cultura gastronómica es bastante francesa. Los cruasanes y las crepes están bastante buenos. Pero, aparte de eso, me limito a comer lo que suelo comer. La gente con la que he tratado parece amable. Si hablan inglés, la conversación va bien. Si no, apenas hablan. Pero sí, la gente parece agradable. Las personas con las que he hablado y los aficionados, también los de aquí, parecen agradables y amables. Es una ciudad bonita».

  • El coste de la vida en Suiza

    Swiss francs
    Getty

    La vida cotidiana de los residentes en Suiza no es barata

    «Es mucho más cara que Manchester. Creo que, al ser una ciudad y un lugar bastante próspero para vivir, las cosas que he visto son mucho más caras. Pero recibes lo que pagas. Es una ciudad agradable, así que todo tiene precios más altos. Cualquier cosa importada es cara e incluso la comida del supermercado cuesta bastante más. Pero está bien porque, supongo, pagas por estar donde estás».

  • Golf y videojuegos: Cómo relajarse y desconectar

    GTA 6 Grand Theft Auto
    Getty

    GTA 6 saldrá a la venta en noviembre de 2026 tras una larga espera

    «En cuanto a desconectar, depende del tiempo libre que tenga. A veces igual puedo dedicar una tarde a jugar al golf. Me gusta jugar un poco. Pero, aparte de eso, me tomo las cosas con bastante calma, la verdad. Quizá pase un rato con mi Xbox, salga a dar un paseo o a tomar un café. Son planes tranquilos, sin prisas. Tengo que encontrar algunos campos de golf por aquí y ver qué ofrecen. Ya tengo ganas de GTA 6. Pero FIFA también acaba de salir, así que últimamente he estado jugando».

  • Cómo vivir la experiencia suiza al completo

    Switzerland ice hockey
    Getty

    Los deportes de invierno cuentan con aficiones apasionadas en toda Suiza

    «Quiero ir a un partido de hockey sobre hielo. Por lo visto, tiene bastante tirón por aquí, especialmente en Lausana. También puedes pasar un día junto al lago. Es un sitio muy bonito. Y hay un montón de estaciones de esquí».

  • Por qué los jugadores deberían salir de su zona de confort

    Lausanne lake
    Getty

    Se anima a más jugadores a salir a explorar el mundo

    «No veo por qué la gente no aprovecharía estas oportunidades. Si una oportunidad es buena para ti, ¿por qué no? Cada persona es diferente, claro. Puede que algunas no quieran irse de casa ni alejarse demasiado. Hay otras cosas que quizá las mantengan en Inglaterra. Creo que había llegado el momento de afrontar un nuevo reto, de vivir lejos de casa, de mi familia y de mis amigos. Hasta ahora ha ido bien y solo pienso en mi carrera. Creo que es una buena oportunidad para los jóvenes. Creo que hay muchos más futbolistas jóvenes de Inglaterra jugando en ligas europeas. Es una buena oportunidad y, si un futbolista cree que es lo mejor en su caso, yo también creo que lo es. Así que, ¿por qué no?

    «Mudarte a cualquier sitio, a cualquier club nuevo, da un poco de miedo. Nunca sabes qué va a pasar. Creo que siempre hay algo de nervios. Quizá cualquiera se ponga nervioso al mudarse a un lugar nuevo. Pero creo que, una vez que das el paso, te adaptas bastante rápido y enseguida se convierte en algo normal. Sobre todo en el mundo del fútbol, donde ves a gente y estás rodeado de personas todos los días».

  • ¿Qué le depara el futuro?

    champions league trophy

    Fredricson sueña con jugar en la Champions League

    «Aspiro a jugar en la Premier League. Me gustaría jugar en grandes clubes de todo el mundo, no solo en la Premier League. Quiero jugar la Champions League, competir en una liga de primer nivel y luchar por títulos. Ese es, sin duda, mi objetivo a largo plazo. Pero, por ahora, me centro en hacerlo bien en el Lausanne y espero terminar la temporada con fuerza. Creo que iré paso a paso».

  • Índice de habitabilidad

    Switzerland flag
    Getty

    Cómo se sitúa la calidad de vida en Suiza en cinco aspectos importantes

    Tiempo: 7/10. «Por lo que he visto, ha hecho muy buen tiempo. ¡Pero dentro de unos meses podría cambiar!»

    Comida: 5/10.

    Gente: 8/10.

    Cosas que hacer: 6/10.

    Coste de la vida: 3/10.

    Total: 29/50

    El acceso a Tyler fue posible gracias a Murdock Sports Group.

    PONTE AL DÍA

    FINLANDIA: Ayo Obileye

    CROACIA: Daniel Adu-Adjei

    BRUNÉI: Nick Swirad