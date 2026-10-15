Hubo un tiempo, no hace tanto, en que era rarísimo encontrar futbolistas británicos jugando en el extranjero. La reticencia individual a salir de la zona de confort geográfica acababa limitando al colectivo.

Sin embargo, el mundo ha cambiado: los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Irse de casa y conocer otra forma de vida es ahora una experiencia que se abraza en lugar de temerse.

Por supuesto, hay desafíos, obstáculos profesionales y personales que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlos en vez de rehuirlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

Con eso en mente, y dado que siempre se nos dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar las historias de algunos de esos intrépidos aventureros que han derribado barreras y hoy pueden compartir lo aprendido tanto en el deporte como en sus viajes de vacaciones.

El siguiente es Tyler Fredricson, que ha cambiado el «Teatro de los Sueños» de Lancashire por Lausana, la «capital olímpica» de Suiza…