Las semifinales de la NWSL tuvieron un poco de todo: un golazo de falta, remates espectaculares y la eliminación de las vigentes campeonas. Ahora, el Washington Spirit y el Kansas City Current están a una victoria del título.

El Spirit aseguró su tercera presencia consecutiva en la final con una victoria por 2-1 ante el Utah Royals el sábado, mientras que el Current eliminó el domingo al Gotham FC, primer cabeza de serie, y acabó con sus aspiraciones de revalidar el título.

Trinity Rodman sigue encontrando maneras de marcar la diferencia. Tras anotar 14 goles en la temporada regular y firmar un doblete ante Angel City en cuartos de final, en semifinales ejerció de asistente. Clara Luvanga marcó el gol de la victoria del Washington, pero el juego generoso y el incansable esfuerzo de Rodman fueron igual de decisivos para devolver al Spirit a la final.

Las piezas del Washington están encajando en el momento oportuno. Sofia Cantore, Rodman y Luvanga han encontrado su ritmo en ataque, mientras que Esme Morgan y Tara Rudd siguen sosteniendo la defensa. Utah puso en apuros al Spirit, pero el Washington tuvo la confianza y la calidad necesarias para sacar adelante el partido.

El Kansas City también puso el espectáculo. Croix Bethune abrió el marcador ante Gotham con un magnífico lanzamiento de falta y Haley Hopkins marcó el gol de la victoria con una semivolea al segundo palo. Con Temwa Chawinga, Michelle Cooper, Bethune y Hopkins bien compenetradas, y Debinha aportando desde el banquillo, el Current dispone de muchas formas de hacer daño a sus rivales.

Rodman y Bethune ayudaron a sus equipos a acercarse un paso más al trofeo. Para Gotham y Utah, dos temporadas prometedoras terminaron a un partido de la final.

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