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USWNT 1-1GOAL

Trinity Rodman acapara el protagonismo, Phallon Tullis-Joyce busca su oportunidad: cinco claves del duelo de la USWNT de Emma Hayes ante la campeona del mundo, España

La selección femenina de Estados Unidos jugará contra España por primera vez en cuatro años este sábado en el Audi Field de Washington D.C., en el primero de dos amistosos contra la número 1 del mundo.

Traducido por

  • La selección femenina de Estados Unidos se prepara para el tipo de prueba que Emma Hayes quería: dos partidos contra la vigente campeona del mundo, España, con la clasificación para el Mundial en el horizonte.

    La preparación comenzó el martes en el Arthur M. Blank National Training Center de U.S. Soccer, en Fayetteville, Georgia, donde la USWNT se instaló en su nueva casa antes de sus primeros enfrentamientos contra la selección número uno del ranking mundial desde 2022.

    Para la vigente campeona olímpica, el objetivo inmediato es asegurar una plaza en el Mundial de 2027 en Brasil, con El Salvador esperando en los cuartos de final del Concacaf W Championship. España ya ha sacado su billete. Estos dos partidos le ofrecen a Hayes una oportunidad para evaluar el grado de preparación de su equipo ante los desafíos que vienen.

    «Habrá aprendizajes del primer partido al segundo, pero todos esos aprendizajes nos están ayudando a prepararnos para el fútbol de eliminatorias. Va a ser una gran oportunidad de aprendizaje para nosotras», dijo Hayes.

    Hayes apostó por estos partidos, con ganas de exponer a sus jugadoras a una oposición europea de máximo nivel antes de un gran torneo. Los resultados ofrecerán una medida de dónde está la USWNT, pero su foco sigue puesto en construir un equipo capaz de ganar el Mundial del próximo año.

    «Escuchad, no me importa mi balance de victorias como entrenadora principal; nuestro objetivo es ganar el Mundial», dijo Hayes. «Lo último que quieres es llegar a un Mundial y ver a estos equipos por primera vez».

    Su convocatoria de 26 jugadoras ofrece mucho que analizar, desde el regreso de Ashley Sanchez y la ausencia de Jaedyn Shaw hasta otra reunión del “Triple Espresso”. También hay oportunidades para las nuevas, con cinco jugadoras sin internacionalidades en la concentración. Ese grupo incluye a la defensa del Utah Royals Kate Del Fava, que recibió su primera convocatoria con la absoluta después de que Naomi Girma se retirara por lesión.

    «Mirad, no puedo deciros cómo será una plantilla para la clasificación de un Mundial o para un Mundial, pero tengo que asegurarme de contar con un grupo desarrollado», dijo Hayes.

    Equilibrar ese desarrollo con las exigencias de medirse a España será clave en esta concentración. También lo será evaluar sus opciones ofensivas consolidadas y la competencia en la portería, donde Phallon Tullis-Joyce y Claudia Dickey compiten por el puesto de titular.

    GOAL analiza cinco claves mientras la USWNT se prepara para enfrentarse a España en el primero de dos encuentros.

  • Sánchez regresa

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez vuelve a la selección femenina de Estados Unidos tras casi dos años.

    Sanchez nunca había estado mejor en la NWSL. Ha igualado el récord goleador de la liga en una sola temporada con 20 tantos y se ha adaptado sin problemas a su cambio a la banda en el North Carolina Courage tras años como centrocampista.

    Integrante de la plantilla del Mundial de 2023, Sanchez vuelve a una concentración por primera vez desde enero de 2025. Su última aparición con la USWNT fue en octubre de 2024, por lo que tiene mucho que ponerse al día en su regreso al grupo de Hayes.

    Esta semana, Hayes ha insistido en la importancia de poner al día tanto a las recién llegadas como a las jugadoras que regresan.

    “Si eres Ashley Sanchez, que no ha estado aquí durante un largo periodo, eso es mucho desde el punto de vista táctico”, dijo Hayes. “Quiero priorizar el desarrollo de las jugadoras, y no quiero que las menos experimentadas estén siempre sentadas en el banquillo y jueguen unos pocos minutos”.

    En los entrenamientos, Sanchez ha estado trabajando en la banda y absorbiéndolo todo, tratando de encontrar su sitio en un corto periodo de tiempo. Aunque toda jugadora quiere minutos, quizá incluso ser titular, Hayes insiste en que quienes salten al campo deben entender sus roles tácticos. Para Sanchez y otras que se están adaptando al grupo, eso lleva tiempo.

    “Les he explicado a esas jugadoras cuáles son sus roles esta semana, tácticamente en qué necesitan desarrollarse... hacen falta unas cuantas concentraciones, aquí somos intensas”, dijo Hayes.

  • Un momento para Trinity Rodman

    Trinity Rodman and Tara Rudd

    Trinity Rodman y Tara Rudd juegan en el Washington Spirit de la NWSL.

    Rodman afronta la serie de dos partidos de la USWNT contra España como una de las armas ofensivas más peligrosas del equipo. Su estado de forma con el Washington Spirit ha sido sobresaliente en 2026: ha sido titular en los 26 partidos del club esta temporada y ha firmado su mejor registro de carrera con 11 goles y siete asistencias, liderando al equipo en ambas categorías.

    Rodman también ha demostrado que su influencia va más allá de su club y se extiende a la selección. Con la USWNT ha marcado en los dos amistosos de enero contra Chile y Paraguay, ha repartido dos asistencias en los tres partidos de abril contra Japón y sumó otra asistencia en la gira de junio a Brasil.

    Rodman tendrá la oportunidad de representar a Estados Unidos en el estadio de su club, el Audi Field, en el primer partido de la serie. Si hay una persona que se asegurará de que la USWNT muestre su mejor versión y encienda a la afición, esa es Rodman jugando en casa en D.C.

  • Opciones para el tridente ofensivo

    Alyssa Thompson

    Alyssa Thompson suma hasta la fecha cuatro goles y cuatro asistencias con la selección femenina de Estados Unidos.

    Hay mucha competencia por un puesto en el ataque de la selección femenina de Estados Unidos.

    A lo largo de estos dos partidos, Hayes podrá evaluar quién puede aportar un impulso inmediato y cómo distintas combinaciones pueden poner en apuros a España.

    Alyssa Thompson, del Chelsea, ofrece ese tipo de velocidad y verticalidad que puede estirar una línea defensiva, obligar a las defensoras a situaciones de uno contra uno y crear espacios para sus compañeras.

    Por su parte, Sophia Wilson sigue recuperando su mejor forma tras el nacimiento de su hija, pero ya ha tenido impacto en su regreso a la selección. Marcó contra Brasil en junio y ahora suma 25 goles internacionales. Goleadora nata, es probable que juegue como 9.

    Michelle Cooper y Emma Sears le dan a Hayes alternativas capaces de cambiar el ritmo del ataque. Cooper, del Kansas City Current, destaca por sus centros al área y su rapidez en la ejecución. Sears, del Racing Louisville, aporta velocidad y sacrificio, además de seis goles internacionales.

    Quizá la debutante más interesante sea Trinity Byars, que recibió su primera convocatoria con la absoluta de Estados Unidos tras una temporada revelación con el San Diego Wave FC. Byars ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias en 2026, consolidándose como una de las atacantes más productivas del Wave y siendo elegida jugadora de la semana de la NWSL en septiembre.

    Su capacidad para encontrar espacios a la espalda de las defensoras, definir ocasiones y generar para sus compañeras la convierte en una nueva opción muy ilusionante para que Hayes la evalúe ante España.

  • Se ciernen dudas en el centro de la defensa

    Kennedy Wesley, USWNT
    Getty

    Kennedy Wesley es una defensa central que probablemente podría tener más minutos en esta ronda de partidos con Estados Unidos.

    Emily Sonnett y Naomi Girma han sido caras conocidas en el centro de la defensa de la USWNT. Con ambas de baja por lesión, Hayes necesita una pareja diferente para una gran prueba ante un ataque de España con Alexia Putellas y Salma Paralluelo.

    Hayes podría probar varias combinaciones, con Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Tara Rudd y Kate Del Fava entre sus opciones. Encontrar química será importante, pero también lo será la organización ante un equipo que puede aprovechar cualquier espacio que quede abierto.

    “Son muy dinámicas en sus movimientos y en sus intercambios cuando tienen el balón”, dijo Wesley. “Será muy importante para nosotras ser disciplinadas, no salirnos de posición para poder frenar su ataque... no darles espacio ni tiempo, porque ahí es cuando tienen más éxito”.

    En los laterales, Emily Fox parece tener un puesto asegurado. El otro está en juego, con Gisele Thompson, Avery Patterson y Evelyn Shores en la pelea.

  • ¿El momento de Phallon Tullis-Joyce?

    Phallon Tullis-Joyce USWNT

    Phallon Tullis-Joyce y Claudia Dickey compiten por el puesto de portera titular de la selección femenina de Estados Unidos antes de dos exigentes pruebas contra España.

    Phallon Tullis-Joyce y Claudia Dickey merecen ambas un análisis más detallado ante la selección mejor clasificada del mundo. Tullis-Joyce aporta una valiosa experiencia del Manchester United y ha dejado su portería a cero en cinco de sus siete apariciones con la USWNT. Dickey, por su parte, ha sido la opción más habitual de Hayes en la portería, con nueve porterías a cero en 11 apariciones.

    La calidad técnica de España, su movilidad y su capacidad para generar ocasiones convierten estos amistosos en una prueba importante para las opciones de la USWNT en la portería. El dominio del área, la salida de balón y la compostura bajo presión estarán bajo escrutinio.