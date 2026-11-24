Lionel Messi parecía enfadado. En el minuto 48 del partido de primera ronda de los playoffs entre el Inter Miami y el Columbus Crew ocurrieron varias cosas curiosas.

La secuencia fue más o menos así: primero, Messi perdió el balón. Su habitual amago con el cuerpo y posterior recorte no engañaron al defensa Gonzalo Tapia. Después, mientras el balón salía del campo, Messi dio un leve empujón a su rival. Recogió el balón para sacar de banda y, cuando Tapia intentó impedir que lo hiciera rápido, Messi se lo lanzó a la cabeza.

Por encima de todo, la escena resultó divertida. Sí, el fútbol es un deporte serio. Sí, son los playoffs. Pero fue un lance sin importancia, ya avanzado el tiempo añadido de la primera parte. No hace falta darle más vueltas.

Aun así, también resumió las frustraciones recientes del Miami: una cosa tras otra saliendo mal y una estrella exasperada recurriendo a una niñería. Si nos ponemos estrictos, ambos jugadores deberían haber visto la amarilla. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es el Miami en su conjunto. Es un equipo que lleva años repitiendo la misma fórmula. No juega especialmente bien. Tiene carencias por todas partes. Sus centrales no dan la talla. Y entonces Messi lo rescata.

Esta temporada, sin embargo, las cosas van especialmente mal. Es la peor temporada regular completa de la era Messi: 60 puntos, después de sumar 65 y 74 en las dos anteriores. El Miami ya va por su tercer entrenador esta temporada, tras prescindir de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos antes de contratar a Kily González. Y, en nueve meses turbulentos, menos de un año después de ganar la MLS Cup, nada importante ha cambiado. El equipo perdió por 3-0 el primer partido de su eliminatoria contra el Crew y caer en primera ronda no solo sería sorprendente, sino también totalmente merecido.