«Trabajamos con un entrenador de primer nivel»: ¿Mauricio Pochettino al Manchester United? Los jugadores de la selección de Estados Unidos mantienen la concentración mientras los rumores de siempre amenazan con hacerse realidad

En mayo, apenas unos días después de anunciar su convocatoria para el Mundial, Pochettino fue vinculado insistentemente con el AC Milan. Circularon informaciones de que estaba atendiendo llamadas del gigante italiano y de que su atención empezaba a alejarse de la USMNT. Ante los medios, Pochettino lo negó.

«Si no estuviera comprometido», preguntó, «¿qué hago aquí? Estoy aquí ahora. Estoy aquí y no me voy a marchar mañana».

Durante aquel periodo, sin embargo, Pochettino reconoció que su nombre aparecía en los rumores. Sí, se le había relacionado con otros puestos y, por supuesto, las personas con las que trabaja siempre están pendientes de las oportunidades que puedan surgir. La labor de un agente o representante es buscar siempre la mejor opción posible para su cliente, y Pochettino es un cliente. Por tanto, habrá momentos en los que, como mínimo, quienes representan a Pochettino estén en contacto con otras personas.

«Por supuesto que se han puesto en contacto con nosotros. No os voy a mentir», dijo en mayo sobre los rumores acerca del AC Milan. «Por supuesto que me he reunido con personas de distintos clubes, pero son conversaciones que surgen porque tenemos amigos en el fútbol. Tenemos amigos en todas partes y mi representante trabaja para mí intentando encontrar la mejor posibilidad de cara al futuro. Eso es normal. Es normal para todos mis colegas. Hay muchos ejemplos de personas con contrato en distintos clubes que se reúnen y hablan con otras personas».

Añadió: «Cuando estuve en otros clubes, siempre estuve comprometido. Por supuesto, hubo momentos en los que otras personas hablaron conmigo. Lo viví cuando estaba en el Tottenham: recibí ofertas y hablé con gente para decirles: “Respeto mi contrato con el Tottenham”. Para mí, esa es nuestra forma de actuar».

Esta vez, el contrato de Pochettino sí deja cierto margen de maniobra. Según las informaciones publicadas, un club podría pagar alrededor de 10 millones de dólares para liberarlo de su contrato. Y, desde la perspectiva de la USMNT, casi con toda seguridad sería mejor perderlo ahora que en una fase avanzada del ciclo. Sería incómodo, desde luego, y obligaría a cambiar la preparación, pero lo cierto es que U.S. Soccer sabe bien lo que supone afrontar la incertidumbre que rodea a Pochettino, una situación que podría terminar en cualquier momento.

«Tenemos planes para renovaciones, para soluciones interinas y para sustituciones, porque nunca se sabe lo que va a pasar», dijo a los medios en mayo el director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson. «Es un deporte global. Pasan muchas cosas, así que esto forma parte de la maduración de U.S. Soccer... Tenemos que asegurarnos de que, pase lo que pase con los puestos clave de nuestra organización, también contamos con planes para cubrirlos de forma interina. Tenemos planes para preparar a posibles sucesores con el tiempo, así que esto forma parte de nuestra maduración».

¿Cómo será, entonces, la siguiente fase? Lo cierto es que U.S. Soccer no lo sabe. Puede que el Manchester United tampoco. En última instancia, tanto si se trata de este puesto como del siguiente, todo depende de Pochettino.