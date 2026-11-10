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Pochettino GFX 1-1GOAL

«Trabajamos con un entrenador de primer nivel»: ¿Mauricio Pochettino al Manchester United? Los jugadores de la selección de Estados Unidos mantienen la concentración mientras los rumores de siempre amenazan con hacerse realidad

Los rumores que vinculan a Mauricio Pochettino con el Manchester United han vuelto a poner el foco en su futuro, pero Antonee Robinson y Cavan Sullivan aseguran que poco ha cambiado en la concentración de la selección de Estados Unidos.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Mientras Mauricio Pochettino sea el seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, esta será la nueva normalidad. Sin embargo, lo cierto es que no tiene tanto de nueva.

    Los rumores sobre el Manchester United dominan ahora los titulares y puede que acaben siendo los últimos de la etapa de Pochettino al frente de la selección estadounidense. Pero no son los primeros. El AC Milan, el Tottenham y el Real Madrid han aparecido en grandes titulares junto al nombre de «Pochettino» durante el último año, aproximadamente. Incluso en las semanas previas al Mundial, el gran objetivo, los rumores coparon los titulares ante las dudas sobre qué haría Pochettino después. Al final, aquellos rumores no alteraron la trayectoria del equipo durante el verano. Los rumores no siempre se hacen realidad.

    Los jugadores tienen un partido que preparar. Puede que Pochettino tenga que tomar una decisión. Y, aunque la selección estadounidense ya ha pasado antes por estos rumores, un contrato hasta 2030 no responde a la pregunta que centra esta última oleada: ¿qué quiere hacer Pochettino después?

  • La situación del Manchester United

    마이클 캐릭 (Michael Carrick)
    Getty Images

    Michael Carrick es otro entrenador que no ha estado a la altura de las expectativas desde la marcha de Sir Alex Ferguson hace más de una década.

    Cuando fue contratado para dirigir a la selección de Estados Unidos, Pochettino llegó con el encargo de liderar un cambio de rumbo. Quizá no haya en el fútbol un club que necesite más un cambio así que el Manchester United. Ningún otro podría beneficiarse más de un cambio claro de cultura.

    Lo cierto es que eso es precisamente lo que mejor se le da a Pochettino y lo que le llevó a lo más alto del escalafón de entrenadores. Sus puntos fuertes son mejorar el ambiente y, más importante aún, sacar lo mejor de los jugadores jóvenes. Lo ha demostrado a nivel de clubes con futbolistas como Harry Kane, Son Heung-min y Cole Palmer. También lo ha hecho en la selección de Estados Unidos con Alex Freeman, Malik Tillman y Folarin Balogun. Pochettino ha demostrado que no necesita comprar estrellas: también puede formarlas.

    Mientras tanto, el Manchester United lleva años intentando resolver el problema a golpe de dinero y de nuevas ideas. Desde la marcha de Sir Alex Ferguson, el club ha probado un poco de todo. Ha recurrido a especialistas en táctica y a entrenadores de mano dura, a grandes nombres y a leyendas del club. Ha intentado mejorar el ambiente y corregir la política de fichajes. Nada ha funcionado. Por eso está donde está ahora. Y por eso se le vincula con Pochettino.

    ¿Es Pochettino el hombre capaz de arreglarlo? Nadie lo sabe realmente. El puesto ha resultado letal para todos los que lo han ocupado, y ninguno ha cumplido siquiera las expectativas mínimas del Manchester United. Es un trabajo difícil, por decirlo suavemente.

    También lo era el puesto al frente de la selección de Estados Unidos que Pochettino asumió cuando llegó a U.S. Soccer. Tras el Mundial, se comprometió a seguir en él otros cuatro años, aunque el contrato incluía una importante cláusula de rescisión para situaciones como esta.

    El martes, Pochettino dirigió el entrenamiento de la selección de Estados Unidos con normalidad y, para los jugadores que participan en sus sesiones, así es como tiene que sentirse la situación.

  • «Muy centrado»

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Antonee Robinson y Cavan Sullivan aseguran que las especulaciones sobre el futuro de Pochettino no han cambiado su forma de trabajar durante la concentración.

    Antonee Robinson está acostumbrado a los rumores de la Premier League. A él también se le ha relacionado con el Manchester United en distintas etapas de su carrera. Por eso, cuando lee los titulares, sabe que las cosas no siempre son lo que parecen. A veces sí, pero no siempre.

    «Diría que esa noticia nos pilló por sorpresa, igual que al resto del mundo», declaró el defensa a los medios el martes. «Ya han pasado cosas parecidas después del Mundial: grandes equipos pierden a su entrenador y empiezan a buscar posibles candidatos. Tener a un seleccionador al que se relaciona con puestos así significa que somos muy afortunados, y sabemos que trabajamos con un entrenador de primer nivel».

    Cavan Sullivan lleva apenas unas semanas trabajando con Pochettino. La concentración de septiembre y octubre fue la primera a sus órdenes y su primera experiencia con la selección absoluta de Estados Unidos. Sin embargo, Sullivan asegura que, en el poco tiempo que han compartido, ha notado que Pochettino y su equipo toman la iniciativa para trabajar con él y ayudarle a mejorar.

    «Mauricio me ha acogido bajo su tutela de la mejor manera posible», afirmó. «Yo era, evidentemente, un chico joven que acababa de llegar, y me dijo que jugara con libertad, que fuera yo mismo y que confiara en mi capacidad. Eso no significaba que me librara de nada ni que el nivel de exigencia fuera menor para mí; era el mismo para todos en la concentración, en cada entrenamiento y en cada partido.

    «Valora mucho eso y la franqueza en el campo, pero también está su calidez, sus abrazos. Fuera del campo es una persona muy cercana».

    Ni Sullivan ni Robinson afirman haber notado un cambio en Pochettino desde que surgieron los rumores. En los primeros días de la concentración de Estados Unidos, todo ha seguido como de costumbre.

    «Nunca parece afectar al trabajo que hacemos», señaló Robinson. «Ya sea de cara al Mundial o a esta concentración, todo ese ruido no tiene nada que ver con él. Está totalmente centrado en sacar lo mejor del equipo».

    Robinson tiene razón: ya hay experiencia con este tipo de situaciones. Y si los rumores no echaron por tierra el Mundial de Estados Unidos, tampoco cambiarán gran cosa en una concentración de noviembre para la Liga de Naciones.

  • «Nunca se sabe qué va a pasar»

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino se compromete con la selección masculina de Estados Unidos hasta 2030, pero su nuevo contrato incluiría una cláusula de rescisión, según las informaciones.

    En mayo, apenas unos días después de anunciar su convocatoria para el Mundial, Pochettino fue vinculado insistentemente con el AC Milan. Circularon informaciones de que estaba atendiendo llamadas del gigante italiano y de que su atención empezaba a alejarse de la USMNT. Ante los medios, Pochettino lo negó.

    «Si no estuviera comprometido», preguntó, «¿qué hago aquí? Estoy aquí ahora. Estoy aquí y no me voy a marchar mañana».

    Durante aquel periodo, sin embargo, Pochettino reconoció que su nombre aparecía en los rumores. Sí, se le había relacionado con otros puestos y, por supuesto, las personas con las que trabaja siempre están pendientes de las oportunidades que puedan surgir. La labor de un agente o representante es buscar siempre la mejor opción posible para su cliente, y Pochettino es un cliente. Por tanto, habrá momentos en los que, como mínimo, quienes representan a Pochettino estén en contacto con otras personas.

    «Por supuesto que se han puesto en contacto con nosotros. No os voy a mentir», dijo en mayo sobre los rumores acerca del AC Milan. «Por supuesto que me he reunido con personas de distintos clubes, pero son conversaciones que surgen porque tenemos amigos en el fútbol. Tenemos amigos en todas partes y mi representante trabaja para mí intentando encontrar la mejor posibilidad de cara al futuro. Eso es normal. Es normal para todos mis colegas. Hay muchos ejemplos de personas con contrato en distintos clubes que se reúnen y hablan con otras personas».

    Añadió: «Cuando estuve en otros clubes, siempre estuve comprometido. Por supuesto, hubo momentos en los que otras personas hablaron conmigo. Lo viví cuando estaba en el Tottenham: recibí ofertas y hablé con gente para decirles: “Respeto mi contrato con el Tottenham”. Para mí, esa es nuestra forma de actuar».

    Esta vez, el contrato de Pochettino sí deja cierto margen de maniobra. Según las informaciones publicadas, un club podría pagar alrededor de 10 millones de dólares para liberarlo de su contrato. Y, desde la perspectiva de la USMNT, casi con toda seguridad sería mejor perderlo ahora que en una fase avanzada del ciclo. Sería incómodo, desde luego, y obligaría a cambiar la preparación, pero lo cierto es que U.S. Soccer sabe bien lo que supone afrontar la incertidumbre que rodea a Pochettino, una situación que podría terminar en cualquier momento.

    «Tenemos planes para renovaciones, para soluciones interinas y para sustituciones, porque nunca se sabe lo que va a pasar», dijo a los medios en mayo el director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson. «Es un deporte global. Pasan muchas cosas, así que esto forma parte de la maduración de U.S. Soccer... Tenemos que asegurarnos de que, pase lo que pase con los puestos clave de nuestra organización, también contamos con planes para cubrirlos de forma interina. Tenemos planes para preparar a posibles sucesores con el tiempo, así que esto forma parte de nuestra maduración».

    ¿Cómo será, entonces, la siguiente fase? Lo cierto es que U.S. Soccer no lo sabe. Puede que el Manchester United tampoco. En última instancia, tanto si se trata de este puesto como del siguiente, todo depende de Pochettino.

  • «Trabajamos con lo que tenemos hasta que cambien las cosas»

    Mauricio Pochettino
    (C)Getty Images

    Pochettino ha hablado de sus aspiraciones tanto en el fútbol estadounidense como en la Premier League, lo que deja dudas sobre dónde estará su futuro.

    Puede que este puesto no sea el adecuado para Pochettino, pero probablemente habrá otro que sí lo sea. Algún día llegará el club adecuado, con el prestigio adecuado. Le ofrecerá una cifra con suficientes ceros y el grado de control adecuado sobre el club. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. ¿Será ahora? ¿En 2028? ¿Después del Mundial de 2030?

    Depende de lo que quiera Pochettino y, lo cierto, es que por lo general lo ha dejado claro. Ha dicho que, en algún momento, quiere intentar ganar la Premier League y la Champions League. También ha dicho que quiere cambiar para siempre el fútbol estadounidense. En cierto modo, esos no son los objetivos de fondo, sino caminos para alcanzarlos. El objetivo de Pochettino siempre ha girado en torno a la ambición y los logros, esté donde esté.

    «Siempre crecemos en una cultura en la que, si quieres conseguir algo, tienes que tomártelo muy en serio, ser muy responsable, estar muy centrado y concentrado; sin esfuerzo no hay recompensa», dijo durante el Mundial. «En el fútbol no funciona así. El fútbol no siempre recompensa a las buenas personas; recompensa el talento».

    Pochettino es uno de los entrenadores con más talento del mundo. Por eso sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. Entonces, ¿qué cambia? Nada... al menos hasta que cambie todo.

    «Personalmente, no veo que se le relacione con todos esos puestos y piense: “Ah, esta podría ser la última vez que lo tenga delante”», dijo Robinson. «Me centro en que tenemos un partido el fin de semana y voy a hacer todo lo posible para estar listo para jugar para él y hacerlo como quiere que juguemos, hasta que las cosas cambien.

    «Se trata de trabajar con lo que tenemos hasta que las cosas cambien».