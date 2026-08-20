El Liverpool tuvo que tomar una decisión difícil con Mohamed Salah el año pasado. El extremo egipcio, pieza clave de casi una década de éxitos del Liverpool, había visto cómo caía su rendimiento. Con un año de contrato por delante, el club debía decidir si dejar marchar a Salah al término de la temporada o conservarlo mientras se alejaba cada vez más de sus mejores años.

Despedirse de una leyenda del club es difícil. La decisión no depende solo del rendimiento, sino también del marketing y de una cierta carga emocional. Sin embargo, los datos mandan. Las cifras suelen responder a la pregunta más básica: ¿qué puede aportar Salah ahora y merece la pena retenerlo?

La tecnología, más concretamente la inteligencia artificial, puede ayudar a encontrar una respuesta. Al menos, eso cree Dean Bracha, fundador de Marquee, una herramienta de IA que ayuda a los clubes en la búsqueda de fichajes.

Bracha utilizó a Salah como ejemplo para explicar el tipo de problema que su tecnología puede ayudar a resolver.

«Sabemos que Mo Salah se va del Liverpool. Queremos elaborar una lista de jugadores que puedan sustituirlo. También sabemos que Andoni Iraola es ahora el entrenador, así que el estilo del equipo está cambiando… En lugar de tener que buscar en distintas plataformas de datos, [os ofrecemos] una experiencia similar a ChatGPT, pero respaldada por modelos de aprendizaje automático que os propondrán cinco o diez jugadores ideales», explicó.

Pero los fichajes no son el único ámbito en el que ha entrado la IA. Los robots, como los llamarían los observadores escépticos, ya intervienen al menos en parte en la gestión de lesiones y cargas de trabajo, los planes de entrenamiento e incluso la táctica. Los entrenadores de la MLS lo saben bien. Al fin y al cabo, algunos han experimentado con esta tecnología. Entre ellos está Robin Fraser, entrenador del Toronto FC.

«Creo que es algo que los analistas ya hacen. Evidentemente, probablemente están mucho más familiarizados con la IA en lo que respecta a su relación con nuestro trabajo como entrenadores. Es interesante conocer su perspectiva», afirmó. «Todavía estamos en una fase muy, muy inicial para determinar cómo aprovechar mejor la IA en nuestro trabajo».

Este deporte mantiene una relación complicada con la tecnología. Algunos sostienen que esos robots vienen a quitarles el trabajo. Otros afirman que la IA simplemente acelera tareas que los especialistas en ciencias del deporte, los departamentos de fichajes y los clubes de fútbol tardan horas en completar. La realidad probablemente esté en algún punto intermedio.

Pero hay algo indiscutible: la tecnología avanzada que ahorra horas de trabajo humano ha llegado para quedarse y se utiliza en todo el deporte. Quizá ya sea irrelevante si eso es bueno o no.