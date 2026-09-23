Todd Boehly se convirtió en el hazmerreír de la Premier League en el Chelsea y deja una lección para los futuros propietarios de clubes de fútbol
Cuando a Jurgen Klopp le hablaron de la petición de Todd Boehly de introducir un partido de las estrellas en la Premier League, el alemán bromeó: «¿También quiere traer a los Harlem Globetrotters?!». Klopp estaba siendo desenfadado, como él mismo reconoció, pero la idea de añadir otro partido a un calendario ya de por sí saturado le desconcertaba de verdad.
De forma bastante reveladora, Klopp también aludió a la rapidez con la que el estadounidense estaba intentando remodelar un mundo en el que acababa de entrar. «No espera mucho...» señaló Klopp, con tono de sorpresa en la voz. Pero ya desde el principio del mandato de Boehly como presidente del Chelsea estaba claro que tenía grandes planes para el club londinense. Y para el fútbol en general.
«Creemos que la huella global de este deporte está realmente poco desarrollada», declaró en junio de 2022, apenas unas semanas después de que el consorcio respaldado por Clearlake y encabezado por él completara la compra del Chelsea. «Hay cuatro mil millones de aficionados al fútbol europeo. Hay 170 millones de aficionados a la NFL. El fútbol de clubes global es una fracción del dinero mediático de la NFL. Así que creo que existe la oportunidad de trasladar parte de esa mentalidad estadounidense al deporte inglés y desarrollarlo de verdad».
Un partido de las estrellas era una de las ideas para hacer realidad ese objetivo. Un play-off de descenso era otra. «En última instancia», dijo Boehly en septiembre de 2022, «espero que la Premier League aprenda un poco de los deportes estadounidenses». Al final, sin embargo, fue Boehly quien acabó recibiendo una lección bastante dura sobre los peligros de imponer una mentalidad estadounidense al fútbol inglés.
El Roman Roy del Chelsea
La etapa de cuatro años de Boehly en el Chelsea llegó oficialmente a su fin el pasado miércoles, cuando el club anunció que Clearlake había adquirido la participación minoritaria del hombre de 53 años en la entidad, así como la de su socio de negocios de toda la vida, Mark Walter. En realidad, sin embargo, el mandato de Boehly había terminado hace mucho tiempo.
Como señalaba el comunicado oficial, la «transición de propiedad» no tendría ningún impacto en las «operaciones diarias, liderazgo o estrategia», y eso se debe a que el papel de Boehly se había reducido de forma significativa durante los dos años anteriores, cuando aparecieron por primera vez las grietas en su relación con el cofundador de Clearlake, Behdad Eghbali.
Para entonces, Boehly, como rostro público del consorcio BlueCo, ya se había convertido en el pararrayos de la frustración de los aficionados por la forma en que se estaba gestionando su club, ya que su reputación había sufrido un daño que acabaría siendo irreparable durante una desastrosa primera campaña.
Cuando Boehly aterrizó por primera vez en el oeste de Londres, reconoció que él y sus socios no eran «expertos en fútbol», pero sostuvo que la situación «no es diferente de dirigir cualquier negocio de capital humano, donde todo consiste en conseguir los recursos adecuados, hacer que colaboren, organizarlos y pensar en cómo tener un negocio global a nivel local».
«Queremos encontrar el mejor talento y vamos a poner a esas personas en su sitio», declaró Boehly, sonando mucho a Roman Roy, de 'Succession', que era «demasiado tonto para saber cómo arreglar toda nuestra empresa», pero «lo bastante listo como para saber qué necesita cambiar y detectar a la gente que puede ayudarnos».
Por desgracia para el Chelsea, ni Boehly ni quienes lo rodeaban parecieron «gente seria» después de pasar por cuatro entrenadores en su primera temporada al mando, con el despido del técnico que estaba en el cargo, Thomas Tuchel, demostrando ser la decisión calam itosa que absolutamente todo el mundo, salvo los propietarios del club, sabía que era en ese momento.
Diferencia de opinión
Tuchel había ganado la Champions League poco más de un año antes y, aun así, fue despedido apenas siete partidos después del inicio de la campaña 2022-23, tras una derrota a domicilio ante el Dinamo Zagreb.
«Cuando te haces cargo de cualquier empresa, tienes que asegurarte de estar alineado con la gente que la gestiona», dijo Boehly sobre el sorprendente despido. «Tuchel es, obviamente, extremadamente talentoso y alguien que tuvo un gran éxito en el Chelsea. Nuestra visión para el club era encontrar a un entrenador que de verdad quisiera colaborar con nosotros, un técnico que de verdad quisiera colaborar.
«Hay muchos muros que derribar en el Chelsea. Nuestro objetivo es unir a un equipo. Todo eso necesita funcionar como una máquina bien engrasada. La realidad de nuestra decisión fue que no estábamos seguros de que Thomas lo viera de la misma manera que nosotros. Nadie tiene razón o está equivocado; simplemente no compartíamos una visión de futuro.
«No tuvo que ver con Zagreb, tuvo que ver con la visión compartida de cómo queríamos que fuera el Chelsea. No fue una decisión tomada por una sola victoria o derrota. Fue una decisión que pensamos que era la visión correcta para el club».
La extraña explicación de Boehly planteaba una pregunta muy evidente: ¿por qué gastó el Chelsea 270 millones de libras en jugadores para un entrenador del que ya sabían que no compartía su «visión de futuro»? Por ejemplo, uno de los favoritos de Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang, llegó el 1 de septiembre de 2022, apenas seis días antes de que el entrenador fuera despedido, lo que no hizo más que reforzar la sospecha de que Boehly se lo iba inventando sobre la marcha.
«El despido da munición a quienes están en contra de los inversores en el fútbol», declaró en ese momento a BILD Christian Heidel, director deportivo de uno de los antiguos clubes de Tuchel, el Mainz. «Fue puramente una decisión de un inversor. Alguien que probablemente no tiene ni idea de fútbol pensó que el sexto puesto no era lo bastante bueno para él y dijo: “Probemos con otro entrenador”».
Ese «alguien» era claramente Boehly, que en aquel momento no solo ejercía como presidente, sino que también actuaba como director deportivo interino del Chelsea, con consecuencias calamitosas tan previsibles como inevitables.
Una mala decisión tras otra
De los 15 jugadores que los Blues ficharon antes de que Boehly diera por fin un paso al lado para permitir que Christopher Vivell y Paul Winstanley supervisaran la captación en mitad del mercado de fichajes de enero de 2023, solo uno, Marc Cucurella, podría considerarse un éxito sin matices, y Boehly solo fichó al español porque el Manchester City también lo quería.
Nada de esto resultó mínimamente sorprendente. Posteriormente, el propio Boehly admitió que «no tenía ni idea de qué hacía bueno a un futbolista», pero claramente tampoco tenía ni idea de cómo dirigir un buen club de fútbol, lo que hizo inevitable su posterior marginación.
Incluso hubo rumores de que tomó la decisión absolutamente extraña de devolver a Frank Lampard al Chelsea como entrenador interino, después de prescindir de los servicios del sucesor de Tuchel, Graham Potter, siete meses después de iniciar un «proyecto a largo plazo», por consejo del lamentable presentador James Corden.
La veracidad de esa historia nunca se ha demostrado, pero eso viene un poco a perder de vista la cuestión, que es que en ese momento había tan poca confianza en el criterio de Boehly que sonaba perfectamente plausible para unos aficionados cada vez más escépticos.
Por supuesto, la afición del Chelsea no es tan ingenua como para pensar que Boehly tiene la culpa de todos los problemas del club en los últimos cuatro años, sobre todo porque ha tenido tan poca influencia a nivel de directiva en los dos últimos, y podría argumentarse fácilmente que se convirtió en un cabeza de turco muy conveniente para los fallos de otros. Sin embargo, el estridente multimillonario desempeñó sin duda un papel fundamental a la hora de convertir a los Blues en el hazmerreír de la Premier League.
Puede que Boehly no llevara a los Harlem Globetrotters a la Premier League, pero sí permitió en una ocasión que un grupo de actores se cepillara los dientes detrás del banquillo del equipo en Stamford Bridge mientras se estaba jugando un partido de verdad. ¿Y por qué? Para promocionar una película hecha por su propia productora.
Fue una maniobra asombrosamente estúpida, tan ridícula como desacertada, pero nada sorprendente viniendo de un personaje que fue encadenando un error de juicio tras otro durante una etapa en el Chelsea que probablemente acabe sirviendo como advertencia para los propietarios de clubes que contemplen la idea de americanizar el fútbol inglés.