Thomas Tuchel tiene dos años para recuperar la confianza de la afición de Inglaterra, y de sus jugadores, mientras la selección inglesa inicia un nuevo ciclo

La Football Association (FA) está claro que no aprende de sus errores. Inglaterra fue eliminada en octavos de final del Mundial de 2010 después de darle a Fabio Capello un nuevo contrato en la víspera del torneo, y dimitió 19 meses después, cuando para entonces ya hacía tiempo que había perdido la confianza y el entusiasmo de los aficionados.

Al igual que Capello, la etapa de Thomas Tuchel empezó de forma positiva, con una fase de clasificación perfecta para el Mundial de 2026, y en febrero la FA amplió su contrato hasta 2028, probablemente impulsada por el miedo a perderle en verano a manos de un gran club. El Manchester United fue vinculado con fuerza con Tuchel, así que había cierta lógica en la decisión, pero no se había ganado realmente ese nuevo contrato; a los seleccionadores de Inglaterra se les juzga, con razón, únicamente por lo que ocurre en los grandes torneos.

Inglaterra acabó finalmente tercera en el Mundial, su mejor actuación desde 1966, pero la enorme decepción siguió siendo la sensación dominante en el país, todo porque su derrota por 2-1 ante su acérrima rival Argentina en semifinales podría, y debería, haberse evitado.

«Nunca he dicho que fuera un gran éxito», dijo Tuchel después de dar su primera convocatoria desde el regreso de Inglaterra de Norteamérica. «Dije que hubo muchas cosas positivas. Se quedó incompleto. Pero ¿por qué la expectativa es tan alta? ¿Cuándo fue la última vez que lo ganamos? ¿Cuándo lo hemos ganado alguna vez? ¿Por qué la expectativa es tan alta que ni siquiera traer a casa una medalla [de bronce] puede ser reconocido?»

Tácticas de distracción como esa no ayudarán a Tuchel a recuperar la confianza de los aficionados, y el técnico alemán sufrirá el mismo destino que Capello si no asume la responsabilidad de lo que salió tan horriblemente mal en el partido contra Argentina y aprende de ello mientras Inglaterra mira ya hacia la Eurocopa de 2028 en casa.