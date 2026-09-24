Thomas Tuchel tiene dos años para recuperar la confianza de la afición de Inglaterra, y de sus jugadores, mientras la selección inglesa inicia un nuevo ciclo
La Football Association (FA) está claro que no aprende de sus errores. Inglaterra fue eliminada en octavos de final del Mundial de 2010 después de darle a Fabio Capello un nuevo contrato en la víspera del torneo, y dimitió 19 meses después, cuando para entonces ya hacía tiempo que había perdido la confianza y el entusiasmo de los aficionados.
Al igual que Capello, la etapa de Thomas Tuchel empezó de forma positiva, con una fase de clasificación perfecta para el Mundial de 2026, y en febrero la FA amplió su contrato hasta 2028, probablemente impulsada por el miedo a perderle en verano a manos de un gran club. El Manchester United fue vinculado con fuerza con Tuchel, así que había cierta lógica en la decisión, pero no se había ganado realmente ese nuevo contrato; a los seleccionadores de Inglaterra se les juzga, con razón, únicamente por lo que ocurre en los grandes torneos.
Inglaterra acabó finalmente tercera en el Mundial, su mejor actuación desde 1966, pero la enorme decepción siguió siendo la sensación dominante en el país, todo porque su derrota por 2-1 ante su acérrima rival Argentina en semifinales podría, y debería, haberse evitado.
«Nunca he dicho que fuera un gran éxito», dijo Tuchel después de dar su primera convocatoria desde el regreso de Inglaterra de Norteamérica. «Dije que hubo muchas cosas positivas. Se quedó incompleto. Pero ¿por qué la expectativa es tan alta? ¿Cuándo fue la última vez que lo ganamos? ¿Cuándo lo hemos ganado alguna vez? ¿Por qué la expectativa es tan alta que ni siquiera traer a casa una medalla [de bronce] puede ser reconocido?»
Tácticas de distracción como esa no ayudarán a Tuchel a recuperar la confianza de los aficionados, y el técnico alemán sufrirá el mismo destino que Capello si no asume la responsabilidad de lo que salió tan horriblemente mal en el partido contra Argentina y aprende de ello mientras Inglaterra mira ya hacia la Eurocopa de 2028 en casa.
Oportunidad de oro desperdiciada
Inglaterra alcanzó dos finales consecutivas de la Eurocopa con el predecesor de Tuchel, Sir Gareth Southgate, perdiendo ante España en la gran final de 2024 después de caer en los penaltis contra Italia tres años antes. Tuchel expresó su convicción de que Inglaterra «jugaba para no perder» en el torneo de 2024 y de que estaba «más asustada por quedar eliminada del torneo que hambrienta e ilusionada por ganarlo».
Esos comentarios han envejecido fatal, dado que Tuchel fue responsable de una de las actuaciones más cobardes de toda la historia de Inglaterra, peor que cualquiera de las que se vieron con Southgate, mientras Argentina remontaba tras empezar perdiendo en Atlanta el 15 de julio.
Inglaterra fue ligeramente superior en los primeros 55 minutos del partido antes de adelantarse por medio de Anthony Gordon. Otro duelo en la final con España habría estado sobre la mesa si hubiera ido a por todas a partir de ahí, porque una Argentina ya muy lejos de su mejor nivel estaba al alcance.
Sin embargo, dio un paso atrás, y Tuchel respondió dando entrada a Ezri Konsa por Gordon y cambiando a una defensa de cinco. Sin sorprender a nadie, Argentina adelantó aún más líneas e Inglaterra no pudo salir, apenas enlazando dos pases seguidos en los últimos 20 minutos del encuentro. Lionel Messi asumió el protagonismo, primero asistiendo a Enzo Fernandez para que marcara el empate y después poniendo el centro para que Lautaro Martinez cabeceara el gol de la victoria en el tiempo añadido.
Tuchel fue en contra de los ideales a los que había prometido aferrarse al aceptar el cargo y demostró que no creía plenamente en sus jugadores. Sí, algunos estaban claramente paralizados por el miedo cuando se hizo sentir el peso de la ocasión, pero ahí era cuando él debía estar para levantarles la cabeza y devolverles el «hambre» de victoria. Es imperdonable que Tuchel no hiciera más que alimentar la sensación de duda que recorría al equipo; era su momento para demostrar su categoría de élite, y lo desaprovechó por completo.
La excusa del ADN no cuela
Una disculpa inmediata o un anuncio de dimisión habrían sido los únicos dos antídotos tras un derrumbe tan impactante. Pero Tuchel simplemente eludió responsabilidades, al afirmar que el «ADN» del fútbol inglés tiene que cambiar para que su equipo empiece a ganar los trofeos más importantes.
«Nos volvimos demasiado pasivos dentro de nuestra estructura. Intenté ayudar, no volvernos más pasivos con una línea de cinco, sino ser más activos, salir más rápido hacia los extremos, no abrir los huecos entre la línea de cuatro», añadió. «Animamos a todos a salir, a ser más activos dentro de la estructura, pero simplemente sufrimos. Ya no pudimos encontrar duelos, por eso nos fuimos metiendo cada vez más atrás, algo que nunca fue el plan, pero sucedió.
«Necesitábamos volver a tener el balón porque, si no, no puedes romper la presión ni recuperar el impulso. Creo que la posesión del balón juega un papel crucial. Quizá no está en nuestro ADN como sí lo está en el ADN español o argentino o brasileño coger el balón, controlar el partido y el balón, lo cual también es un gran problema».
Todo eso vino de un hombre que no recurrió a Ivan Toney ni a Marcus Rashford hasta el quinto minuto del tiempo añadido, cuando Inglaterra perseguía el partido desesperadamente. Mientras tanto, se consideró que Bukayo Saka no estaba lo bastante en forma como para jugar un solo minuto saliendo desde el banquillo, solo para marcar un hat-trick en el partido por el tercer puesto contra Francia tres días después y completar el encuentro entero.
Inglaterra fue pasiva porque Tuchel optó por Konsa, Dan Burn y Nico O'Reilly como sus tres primeros cambios. No fueron sustituciones pensadas para cerrar la brecha en la posesión que se abrió entre ambos equipos, sino más bien para intentar proteger una ventaja exigua. La excusa del ADN tampoco se sostiene, porque cualquier entrenador de primer nivel debería ser capaz de implantar mecanismos de juego con un grupo de talento de clase mundial; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice y Elliot Anderson estuvieron todos sobre el campo juntos durante 82 minutos.
Delirante
A pesar de contar con el beneficio de un periodo de reflexión de dos meses, Tuchel se reafirmó en sus comentarios la semana pasada y dio la impresión de que está librando una batalla perdida. «No estoy seguro de tener tiempo para entrenarlos para (mantener la posesión)», dijo. «Yo mismo sigo dándole vueltas a esto porque, aunque un equipo controle los partidos en la Premier League, ¿cuántos jugadores ingleses hay en esos equipos?
«¿Está esto en nuestro ADN? ¿De verdad valoramos el control? ¿Es esto algo que nos hace sentir bien en un partido? ¿Es algo que nos sale de forma natural? Creo que, en el fondo, los jugadores ingleses, y es algo hermoso, y los espectadores quieren ir a por ello. Vamos. Juguemos para ganar 6-3, juguemos para ganar 4-3. No juguemos para ganar 1-0.
«Ahora que tengo un torneo como experiencia, siento que este equipo está preparado para luchar, siempre está preparado para ir a por ello. Esa es su belleza. Que cuando llegan los momentos de máxima presión es donde podemos jugar mejor al fútbol, donde quizá incluso nos falta un poco de valentía o de esa energía... Quizá vaya más por ahí».
Nunca un equipo jugó a por un 1-0 de manera más ciega de lo que lo hizo Inglaterra contra Argentina, y la «falta de valentía» fue transmitida por Tuchel en primer lugar, pero no había ninguna ironía subyacente en la voz del alemán. De forma llamativa, también parece tener la impresión de que la afición ya ha pasado página.
«El 99,9 % de los aficionados no habla de sustituciones, retoques tácticos o detalles tácticos», continuó Tuchel. «Hablan de lo angustioso que fue ver nuestro partido contra Congo y de dónde lo celebraron. Ese es el feedback que recibo. Eso es lo que creamos, y así es como debe ser. Para eso está un Mundial: para conectar con la gente y darles experiencias que no olviden.
«Me enorgullece, me hace feliz. Aunque sea solo en un taxi, en una cafetería o en el supermercado, compartes esos pequeños momentos y entiendes que realmente significó algo».
Todo eso puede catalogarse como una completa ensoñación. La única cosa que los aficionados de Inglaterra recordarán con nitidez del Mundial de 2026 es cómo Tuchel permitió que Argentina intimidara a sus héroes hasta someterlos. Por culpa de Tuchel, se escapó la mayor oportunidad de ganar por segunda vez el Mundial, y quizá nunca vuelva a haber una mejor.
¿Problema con Palmer?
Puede que Tuchel tampoco disfrute ya del respaldo total del amplio contingente de estrellas de Inglaterra. Sus decisiones tácticas contra Argentina dejaron desconcertados a varios jugadores, y sería comprensible que algunos de los que ni siquiera llegaron a subirse al avión guardaran cierto resentimiento hacia el seleccionador.
Cole Palmer tiene motivos de sobra para sentirse molesto. El jugador del Chelsea no firmó una gran temporada 2025-26, pero siempre puede cambiar un partido, y a Tuchel le faltaban futbolistas de ese perfil en el banquillo en Canadá, México y Estados Unidos.
Tras un largo descanso veraniego, Palmer ha arrancado con fuerza la nueva campaña, con cuatro participaciones de gol en cinco apariciones en la Premier League con el Chelsea, lo que bastó para convencer a Tuchel de devolverlo al grupo. Pero la convocatoria también llegó con una advertencia.
«Una cosa es ser convocado y volver a la selección, y otra rendir», dijo Tuchel. «Cole necesita mostrar este tipo de cifras y actuaciones para ganarse el puesto y justificar la convocatoria».
Tuchel podría haber elegido sus palabras con más cuidado. Jordan Henderson consiguió un puesto para el Mundial pese a estar ya muy lejos de su mejor nivel a los 36 años, mientras que también se podría argumentar que Palmer merecía más ir que Eberechi Eze, Noni Madueke y Toney. Sí, llevar a un tercer mediapunta junto a Bellingham y Rogers habría sido un riesgo, pero el ataque de Inglaterra habría dado una imagen más temible con Palmer en él.
Palmer se ha visto obligado a retirarse de la última convocatoria por un problema muscular menor, y al principio estaba ilusionado por volver a la concentración de Inglaterra. Sin embargo, el desafío público de Tuchel podría haber provocado fácilmente sentimientos negativos, porque Palmer sí había justificado plenamente la convocatoria.
La gestión de Tuchel con Palmer es motivo de preocupación porque es uno de los futbolistas con más talento que tiene Inglaterra. En un mundo ideal, será una figura clave en la próxima Eurocopa, pero solo ha jugado tres partidos con su selección desde la llegada de Tuchel. Los problemas físicos recurrentes han lastrado a Palmer y, desde luego, depende de él demostrar su resistencia, pero Tuchel también debería estar ahí para ofrecerle orientación y apoyo.
Pensamiento inconsistente
La atención inmediata de Tuchel se centra en la Nations League, con Inglaterra de vuelta ya en la máxima categoría de la competición y preparándose para arrancar su campaña ante la campeona del mundo y de Europa, España, en Wembley. Después, Inglaterra viajará a Chequia y Croacia, antes de medirse de nuevo a Chequia en Wembley para poner fin a lo que será un parón internacional gigantesco.
Palmer no es el único que se ha caído de la convocatoria, ya que Rice, Kobbie Mainoo, Rashford y Tino Livramento también se han retirado por lesión. No se han dado detalles concretos, pero da la sensación de que los clubes están siendo especialmente cautos a la hora de proteger a sus activos más valiosos en este arranque de temporada, algo que no le viene nada bien a Tuchel.
Su reacción ha sido llamar a James Garner, del Everton, para cubrir las ausencias de Rice y Mainoo en el centro del campo, junto al jugador del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, a quien Tuchel volvió a pasar por alto inicialmente porque consideró que añadir otro mediapunta a la mezcla junto a Bellingham, Rogers y Eze «no ayuda a nadie». Lo que aparentemente no ha sabido ver es que Gibbs-White tiene la versatilidad para jugar como falso nueve, en ambas bandas o también en un papel más retrasado.
Fue un error dejar a Gibbs-White fuera de la convocatoria para el Mundial y, aunque ahora esperará desplazar a Palmer de los planes de Tuchel, al menos durante un tiempo, el seleccionador sigue desaprovechándolo al encasillar al jugador de 26 años. Puede darse por afortunado de que Gibbs-White acortara unas vacaciones en Dubái con su pareja para unirse a la última concentración, en lugar de colgarle el teléfono.
Tuchel haría bien en convertir la selección de Inglaterra en una meritocracia de aquí en adelante. Henderson no estaba disponible para ser convocado esta vez debido a un golpe, pero el hecho de que siquiera estuviera en consideración ya resulta preocupante. Rashford, por su parte, no debería haber estado ni remotamentecercade esta convocatoria, con Michael Carrick pagando ya el precio por reintegrar al extremadamente irregular extremo en el Manchester United.
Las únicas grandes decisiones en las que sí acertó fueron las ausencias de Phil Foden y Harry Maguire. El primero sigue luchando por reencontrarse con su mejor versión en el Manchester City, y el segundo ha formado parte de una defensa del United que ha encajado ocho goles en cinco partidos de la Premier League. Mantener una postura firme con dos jugadores que eran favoritos de Southgate es algo positivo, pero Tuchel tiene que ser más coherente con su criterio en todas las líneas del campo.
Mirando al futuro
Trent Alexander-Arnold se sienta al lado de Palmer y Gibbs-White como un activo infravalorado. Su excepcional rango de pase podría haber sido de un valor incalculable para Inglaterra en el Mundial, aportando potencialmente la calma y la calidad técnica que Tuchel consideró que le faltaron a su equipo ante Argentina.
El jugador del Real Madrid es, sencillamente, demasiado bueno como para quedarse fuera de más grandes torneos, aunque también fue otro de los que regresó con una convocatoria condicionada. «[Tiene que] rendir, así es esto. Hay competencia y confiamos en otros jugadores [en el Mundial]. Sigo manteniendo esta decisión y ahora le toca pelear por su puesto», dijo Tuchel. «Siempre ha dicho que está listo para pelear, siempre ha dicho que está preparado para luchar por su puesto, especialmente con Inglaterra, así que depende de él demostrarlo y es más que bienvenido en la concentración. Tenemos una concentración larga y estoy seguro de que dará la cara».
Tres defensas que sí brillaron en el Mundial, Reece James, Djed Spence y John Stones, están todos ausentes por problemas físicos. Es totalmente posible que Tuchel hubiera vuelto a dejar fuera a Alexander-Arnold de no haber sido así, ya que mantuvo a O'Reilly, Jarrell Quansah y, en un principio, Livramento como sus otros principales laterales.
La zaga de Inglaterra a menudo pareció frágil en Norteamérica, y no hay un sucesor claro para Stones mientras se acerca al ocaso de su carrera. Jarrad Branthwaite ha hecho méritos para captar la atención de Tuchel con un inicio de temporada decente en el Everton, pero habrá mucha presión sobre él para entenderse de inmediato con Marc Guehi en el centro.
Tuchel también debe de estar preocupado por el estado del ataque por detrás de Kane. Dominic Calvert-Lewin será la primera opción desde el banquillo esta vez, pero Ollie Watkins podría haber salido de escena para siempre tras decidir unirse a Toney en Arabia Saudí. Kane debería seguir estando físicamente preparado para liderar el ataque con 34 años cuando arranque la próxima Eurocopa, pero sería mucho pedir que jugara absolutamente todos los minutos.
Puede que Tuchel tenga que acelerar la entrada del delantero de 17 años del Aston Villa Brian Madjo para dar más apoyo a Kane. En su favor, el exentrenador del Chelsea ya está dando una oportunidad a varios jóvenes, con la joya del Liverpool Rio Ngumoha y Alex Scott, del Bournemouth, ambos en disposición de tener impacto durante las próximas tres semanas.
La sensación de 19 años del Arsenal Myles Lewis-Skelly se dispone a aumentar su cuenta de seis internacionalidades absolutas con Inglaterra, mientras que Lewis Hall, del Newcastle, tendrá la vista puesta en la quinta. Si Max Dowman continúa con su trayectoria actual en el Arsenal, seguro que pronto también entrará en los planes. Tuchel puede ganarse a muchos de sus detractores convirtiendo a estos jóvenes en piezas fijas del próximo ciclo de dos años, pero necesitan un entrenamiento adecuado.
Inglaterra tiene la profundidad de plantilla necesaria para alcanzar el mismo nivel futbolístico que España. Cualquier opinión obstinada en sentido contrario que Tuchel aún mantenga debe desaparecer, o la historia se repetirá en la Eurocopa y su etapa será recordada como la misma pérdida de tiempo y recursos que fue la de Capello.