¡Enhorabuena!

Si estás leyendo esto, has sobrevivido a 700 agotadores minutos de pompa y ceremonia para coronar a los mejores futbolistas. No, no duró tanto. Solo lo pareció.

Pero entre los números musicales, los cameos de famosos y los intentos de convertir el Balón de Oro en los Oscar, sí hubo historias que contar.

Harry Kane se convirtió en el primer inglés desde Michael Owen en 2001 en conquistar el premio individual más codiciado del fútbol. Alexia Putellas reforzó su candidatura a ser considerada la mejor de todos los tiempos al ganar su tercer Balón de Oro femenino e igualar el récord. Y España pareció necesitar una maleta extra para el viaje de vuelta.

No hubo muchas sorpresas, pero sí mucho que analizar. Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo entre los asistentes, la gala volvió a poner de manifiesto el relevo generacional del fútbol. ¿Quiénes son los iconos emergentes de esta era?

Así que, sin más preámbulos, aquí llega la última entrega de The Rondo.