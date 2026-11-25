Ya se ha disputado la primera tanda de partidos. Y la MLS ha ofrecido dos panoramas muy distintos en sus conferencias. El Este es un campo de minas, como muchos preveían. Los dos primeros cabezas de serie perdieron y cualquiera de los ocho equipos de los playoffs podría llegar lejos.

¿Y el Oeste? A ver quién lo descifra. Los favoritos parecen estar a otro nivel y ni siquiera unos minutos de nervios del St. Louis CITY cambian demasiado la impresión de que, como equipo, es mejor que el LAFC.

Todo ha sido muy entretenido. Ahora que las piezas están, más o menos, en su sitio, cabe preguntarse: ¿ha cambiado algo? ¿Deberíamos haber previsto la derrota del Nashville SC en el primer partido? ¿Está acabado el Inter Miami? ¿Y quedan más sorpresas por llegar? Los redactores de GOAL analizan estas y otras cuestiones en una nueva entrega de The Rondo.