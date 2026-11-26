Para la selección femenina de Estados Unidos, la cuenta es sencilla: ganar a El Salvador y asegurarse una plaza en el Mundial del próximo verano.

El equipo de Emma Hayes comenzará su participación en el Campeonato Femenino de la Concacaf con el partido de cuartos de final del viernes en Mansfield, Texas. Una victoria le daría la clasificación para Brasil 2027. Las cuatro selecciones que ganen sus cuartos pasarán directamente al Mundial, por lo que Estados Unidos tiene la oportunidad de cumplir su principal objetivo en el primer partido.

Los amistosos contra España, Brasil y Japón han sido pruebas valiosas que han ayudado a Hayes a evaluar a sus jugadoras y ajustar su planteamiento. Ahora llega el reto de plasmar esas lecciones sobre el campo con la clasificación en juego.

La convocatoria de 23 jugadoras de Hayes combina internacionales consolidadas con futbolistas que debutan en un escenario como este, entre ellas Evelyn Shores, que aún no ha jugado con la selección absoluta. Es apenas la segunda jugadora incluida en una convocatoria de Estados Unidos para la fase de clasificación de un Mundial antes de debutar con la absoluta.

El Salvador, por su parte, llega a su debut en el torneo y a su primer enfrentamiento con Estados Unidos tras una fase de clasificación perfecta. La Selecta terminó primera del Grupo F con tres victorias ante Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago, 18 goles a favor y ninguno en contra.

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