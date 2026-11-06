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Trent & Elliott's struggles.jpgGetty/GOAL

Sufrimiento en España: por qué Trent Alexander-Arnold y Harvey Elliott, antiguos compañeros en el Liverpool, podrían durar poco en LaLiga

A ninguno de los dos jugadores le está yendo especialmente bien desde su llegada a España, por lo que ambos podrían estar en el banquillo de Mestalla el sábado por la noche, si tienen suerte.

Mark Doyle
Traducido por

  • Trent Alexander-Arnold y Harvey Elliott no han coincidido sobre el terreno de juego desde los últimos minutos del empate 1-1 del Liverpool ante el Crystal Palace, el 25 de mayo del año pasado. Fue un día de emociones encontradas para ambos, aficionados del Liverpool desde niños.

    Alexander-Arnold ya había hecho pública su difícil decisión de marcharse del Liverpool libre, mientras que también estaba claro que Elliott tenía los días contados en Merseyside tras una temporada en la que había ejercido de revulsivo.

    Sin embargo, ninguno de los dos podría haber imaginado una despedida más festiva: el Liverpool de Arne Slot recibió el trofeo de la Premier League después del partido, en un Anfield entregado.

    Es posible que recuerden aquella jornada si Elliott y Alexander-Arnold tienen ocasión de charlar en Mestalla el sábado por la noche, antes o después del encuentro de Liga entre sus nuevos clubes, el Valencia y el Real Madrid.

    Por ahora, sin embargo, las posibilidades de que vuelvan a coincidir sobre el césped son, en el mejor de los casos, escasas: la etapa de ninguno de los dos en España está yendo según lo previsto...

  • Una primera impresión fantástica

    Real Madrid Unveil New Signing Trent Alexander-Arnold
    Getty Images Sport

    El inglés sorprendió a la prensa de Madrid y de Liverpool al hablar en español en su primera rueda de prensa.

    De los dos excompañeros de equipo, se esperaba que Alexander-Arnold tuviera, como es lógico, un mayor impacto en La Liga. Había ganado prácticamente todo lo que se podía ganar en el Liverpool y, con ello, se había consolidado como, posiblemente, el lateral derecho más ilusionante del fútbol mundial.

    Sin embargo, no estaba satisfecho, y ni siquiera la probabilidad de convertirse en capitán del club tras la futura marcha de Virgil van Dijk logró convencerlo de quedarse en Anfield más allá del verano de 2025.

    Alexander-Arnold quería redefinir el papel del lateral derecho y, al margen de lo que se pueda pensar de sus carencias defensivas, tenía sin duda las cualidades ofensivas necesarias para brillar en el Santiago Bernabéu.

    El Madrid estaba de acuerdo y tenía tantas ganas de incorporarlo que incluso aceptó pagar al Liverpool 8,3 millones de libras (11,1 millones de dólares) por un jugador al que solo le quedaba un mes de contrato para poder contar con él en el Mundial de Clubes.

    Alexander-Arnold también causó una magnífica primera impresión en su nuevo club al hablar en español durante su presentación oficial como jugador del Madrid, pero, pese a dominar un idioma que a su compañero de equipo, compatriota y buen amigo Jude Bellingham todavía le cuesta aprender, el defensa no se ha adaptado ni de lejos con tanta facilidad a su nuevo entorno.

  • «Me duele»

    FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSER
    AFP

    Jose Mourinho dice que se siente mal por haber relegado a Alexander-Arnold al puesto de tercer lateral derecho del Madrid

    Alexander-Arnold declaró en su primera rueda de prensa que estaba deseando «mostrar [su juego], ganar muchos títulos y convertirme en campeón», pero todavía no ha cumplido ninguno de esos objetivos.

    Hay, por supuesto, circunstancias atenuantes. Las lesiones interrumpieron repetidamente la primera temporada de Alexander-Arnold en España y le impidieron coger ritmo. Tampoco ayudó el cambio de entrenador: Xabi Alonso fue destituido en enero y sustituido por el ineficaz Alvaro Arbeloa. Solo ahora, con Jose Mourinho, el Madrid empieza a parecer de nuevo un equipo estable.

    Sin embargo, aunque la llegada del «Special One» ha sido positiva para el Real Madrid, al menos por ahora, para Alexander-Arnold no ha traído más que consecuencias negativas.

    Se marchó al Madrid con la intención de demostrar que es el mejor lateral derecho de todos los tiempos, pero Mourinho ni siquiera lo considera el segundo mejor lateral derecho del Bernabéu: Denzel Dumfries y, para más inri, el centrocampista Federico Valverde están por delante de él en la jerarquía.

    Mourinho ha mostrado cierta comprensión ante la situación inesperadamente difícil en la que se encuentra Alexander-Arnold, pero eso no significa que vaya a hacer nada para ayudarlo a salir de ella.

    «Me duele. No me gusta hacer sentir mal a los jugadores; prefiero que se sientan bien», declaró Mourinho ante los periodistas. «Cuando confeccionas una plantilla con dos jugadores por puesto y acabas alineando a un tercero (Valverde), no es algo que me guste...

    »Pero hay cosas más importantes que esos sentimientos, cosas que importan más para el equipo en un momento dado. Consideré que teníamos que cambiar el centro del campo y poner a Fede en esa posición. Fue una decisión tomada por el equipo, no en función de jugadores concretos».

    Alexander-Arnold disputó, al menos, el partido completo en la victoria por 3-0 del pasado fin de semana ante el Racing de Santander, pero fue apenas su cuarta titularidad de la temporada de Liga. Llegó después de que jugara solo un minuto en la victoria en el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou.

    Además, se quedó sin jugar por tercer partido consecutivo de Champions League entre semana, cuando el Madrid prolongó su buena racha al sumar los tres puntos en su visita a Grecia para enfrentarse al AEK Atenas gracias a un gol tardío de Valverde.

    Por eso, es difícil saber si tendrá algún minuto ante el Valencia o si volverá a quedarse en el banquillo. Por desgracia para Elliott, ni siquiera está garantizado que entre en la convocatoria de Javier Aguirre para el partido.

  • ¿De mal en peor?

    Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
    Getty Images Sport

    Elliott vivió una cesión de pesadilla en Villa Park y su etapa en Mestalla ha comenzado de forma desastrosa

    Cuando Elliott llegó cedido al Aston Villa procedente del Liverpool el verano pasado, con vistas a un traspaso definitivo, parecía uno de esos raros acuerdos que benefician a todas las partes. Al final, nadie salió ganando, y mucho menos Elliott, que perdió prácticamente un año entero de su carrera porque Unai Emery no quería a un jugador fichado por el anterior director deportivo, Monchi.

    El técnico no podía reprocharle a Elliott falta de esfuerzo ni de profesionalidad. Sencillamente, no creía que valiera 35 millones de libras (47 millones de dólares), así que se impidió que el dos veces campeón de Europa sub-21 disputara 10 partidos de Premier League con el Villa, ya que eso habría activado la cláusula de compra obligatoria de su contrato.

    Fue una auténtica farsa, y Emery reconoció que la situación era tremendamente injusta para Elliott. «Me da pena el chico», dijo el español. Aunque parezca increíble, hay motivos para pensar que su llegada a Mestalla ha sido aún más perjudicial, al menos para su reputación.

    Desde que llegó al Valencia el último día del mercado de fichajes, el jugador de 23 años ha participado en seis partidos de LaLiga, pero no ha sido titular en ninguno. Peor aún, fue expulsado apenas 19 minutos después de entrar al campo en la derrota por 2-1 ante el Villarreal el 21 de octubre, tras recibir dos tarjetas amarillas por protestar en un corto espacio de tiempo. La expulsión provocó el comprensible enfado de Aguirre, que había sustituido a Carlos Corberan como entrenador permanente del club el mes anterior.

    «No sé qué pudo decirle al árbitro, apenas habla español», dijo el exentrenador de México, «así que me enfada que lo expulsaran por algo que dijo. Es una expulsión absurda y ridícula, y así se lo dije».

    La tarjeta roja le impidió jugar el pasado fin de semana contra el Elche. Dado que el Valencia, que ocupa el 19.º puesto, logró sin él su primera victoria desde mediados de septiembre, parece que dispondrá de pocos minutos, si es que juega, ante el Madrid.

    De hecho, entre las informaciones que apuntan a que Elliott llegó a España en mal estado físico y el hecho de que aún no ha marcado ni dado una asistencia con el Valencia, ya se habla de poner fin a su cesión durante el mercado de invierno. Además, el director deportivo que lo fichó, Ron Gourlay, fue destituido el mismo día que Corberan.

    Curiosamente, también se relaciona a Alexander-Arnold con un regreso al Liverpool en 2027, dado que ya tiene 28 años y difícilmente puede permitirse pasar la temporada como tercera opción para el lateral derecho del Madrid si quiere conservar su puesto en la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel.

    Desde su entorno se asegura que está decidido a quedarse y luchar por un puesto en el equipo de Mourinho, pero, en este momento, parece más probable que Alexander-Arnold y Elliott vuelvan a coincidir sobre el césped en Anfield que en cualquier otro lugar.