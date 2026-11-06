Cuando Elliott llegó cedido al Aston Villa procedente del Liverpool el verano pasado, con vistas a un traspaso definitivo, parecía uno de esos raros acuerdos que benefician a todas las partes. Al final, nadie salió ganando, y mucho menos Elliott, que perdió prácticamente un año entero de su carrera porque Unai Emery no quería a un jugador fichado por el anterior director deportivo, Monchi.
El técnico no podía reprocharle a Elliott falta de esfuerzo ni de profesionalidad. Sencillamente, no creía que valiera 35 millones de libras (47 millones de dólares), así que se impidió que el dos veces campeón de Europa sub-21 disputara 10 partidos de Premier League con el Villa, ya que eso habría activado la cláusula de compra obligatoria de su contrato.
Fue una auténtica farsa, y Emery reconoció que la situación era tremendamente injusta para Elliott. «Me da pena el chico», dijo el español. Aunque parezca increíble, hay motivos para pensar que su llegada a Mestalla ha sido aún más perjudicial, al menos para su reputación.
Desde que llegó al Valencia el último día del mercado de fichajes, el jugador de 23 años ha participado en seis partidos de LaLiga, pero no ha sido titular en ninguno. Peor aún, fue expulsado apenas 19 minutos después de entrar al campo en la derrota por 2-1 ante el Villarreal el 21 de octubre, tras recibir dos tarjetas amarillas por protestar en un corto espacio de tiempo. La expulsión provocó el comprensible enfado de Aguirre, que había sustituido a Carlos Corberan como entrenador permanente del club el mes anterior.
«No sé qué pudo decirle al árbitro, apenas habla español», dijo el exentrenador de México, «así que me enfada que lo expulsaran por algo que dijo. Es una expulsión absurda y ridícula, y así se lo dije».
La tarjeta roja le impidió jugar el pasado fin de semana contra el Elche. Dado que el Valencia, que ocupa el 19.º puesto, logró sin él su primera victoria desde mediados de septiembre, parece que dispondrá de pocos minutos, si es que juega, ante el Madrid.
De hecho, entre las informaciones que apuntan a que Elliott llegó a España en mal estado físico y el hecho de que aún no ha marcado ni dado una asistencia con el Valencia, ya se habla de poner fin a su cesión durante el mercado de invierno. Además, el director deportivo que lo fichó, Ron Gourlay, fue destituido el mismo día que Corberan.
Curiosamente, también se relaciona a Alexander-Arnold con un regreso al Liverpool en 2027, dado que ya tiene 28 años y difícilmente puede permitirse pasar la temporada como tercera opción para el lateral derecho del Madrid si quiere conservar su puesto en la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel.
Desde su entorno se asegura que está decidido a quedarse y luchar por un puesto en el equipo de Mourinho, pero, en este momento, parece más probable que Alexander-Arnold y Elliott vuelvan a coincidir sobre el césped en Anfield que en cualquier otro lugar.