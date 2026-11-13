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Pochettino 1-1 GOAL

Sueño con el Manchester United, lágrimas en la selección masculina de Estados Unidos: Mauricio Pochettino se prepara para dejar la «familia» que le devolvió la pasión

El Manchester United le ofreció a Mauricio Pochettino una oportunidad que no podía rechazar. Sus lágrimas revelaron lo que le costaría dejar la selección de Estados Unidos.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • FAYETTEVILLE, Georgia. La característica sonrisa de Mauricio Pochettino no tardó en dar paso a las lágrimas, y el técnico hizo todo lo posible por contenerlas.

    El seleccionador saliente de Estados Unidos se detuvo varias veces, pero no logró contenerse. Se secó los ojos con la esperanza de que las lágrimas desaparecieran. Bebió un sorbo de agua mientras los dirigentes de U.S. Soccer le ponían las manos en la espalda para darle ánimos como podían. Pero las lágrimas seguían ahí. Era una batalla que Pochettino no iba a ganar.

    Antes de poder saludar al Manchester United, Pochettino tenía que despedirse de la selección masculina de Estados Unidos, y esa despedida fue más dura de lo que muchos imaginaban.

    «Ahora me cuesta hablar», dijo Pochettino mientras intentaba recomponerse horas después de que la noticia se hiciera oficial, «porque creo que soy una persona muy emotiva... Nos importa. Nos importa de verdad, y siempre nos importarán la federación, los jugadores y todas las personas que están aquí».

    El viernes por la mañana se confirmó el secreto a voces peor guardado del deporte: Pochettino fue anunciado oficialmente como entrenador del Manchester United. El anuncio llegó tras una semana de informaciones y rumores. A medida que avanzaba la semana, quedaba cada vez más claro que la etapa de Pochettino en el fútbol estadounidense estaba llegando a su fin. Esa realidad le golpeó con fuerza cuando compareció ante los medios el viernes. La decisión, por fácil que fuera, también resultó difícil.

    Pero ya está tomada y, aunque a Pochettino le quedan dos partidos y unos días más luciendo el escudo, pronto pondrá rumbo a Old Trafford. Después de dos años al frente del equipo, su aventura estadounidense se acerca a su fin, y reflexionar sobre ello no le facilitó aceptarlo.

    «Lo más valioso que nos llevaremos no será una victoria ni el haber ayudado al programa», afirmó. «Será esa relación que fue real... Creo que conservar esa relación y todos los recuerdos que compartimos ha sido increíble».

    Pronto todo quedará en el pasado. Ese proceso comenzó el domingo, cuando los rumores se hicieron realidad y, tras muchas deliberaciones, Pochettino se convirtió en el próximo entrenador del Manchester United.

    «Cuando llega un momento como este», dijo, «siempre es un momento muy, muy duro porque no son decisiones fáciles... Hemos aprendido mucho de vosotros, de todos vosotros, de este país y de su gente maravillosa. Esta ha sido una de las decisiones más difíciles. Gracias».

  • La gran decisión

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino habló abiertamente del proceso que le llevó a aceptar dirigir al Manchester United.

    Mientras avanzaba la rueda de prensa, Pochettino admitió que, pese a todos sus años como entrenador, no estaba acostumbrado a marcharse de esta manera. Lo habitual es que termine una temporada o un contrato. Si te vas antes, a menudo es por decisión de otra persona.

    «¡Normalmente es al revés!», dijo entre risas. «Te encuentras mal y lloras porque quieres quedarte, pero te despiden».

    Esta vez, sin embargo, marcharse había sido decisión suya. Había llegado a Atlanta el viernes anterior. El domingo, mientras sus jugadores aterrizaban para incorporarse a la concentración, empezaron a surgir los rumores que lo vinculaban con el Manchester United. El club buscaba un sustituto para Michael Carrick y Pochettino era su principal candidato.

    Las conversaciones avanzaron con rapidez mientras Pochettino, el Manchester United y U.S. Soccer ultimaban los detalles. El viernes por la mañana ya era oficial: un contrato de dos años y medio para hacerse cargo del equipo en Old Trafford.

    Pochettino estaba contento con la selección masculina de Estados Unidos e insiste en que tenía toda la intención de cumplir el contrato de cuatro años que firmó hace poco más de 100 días. Hay oportunidades, dice, demasiado buenas para dejarlas pasar. La del Manchester United, un club al que llevaba mucho tiempo esperando entrenar, era una de ellas.

    «No se presentan muchas oportunidades en tu carrera con un equipo como el Manchester United», dijo, «y, por supuesto, cuando llega una, es difícil rechazarla».

    Añadió: «Es una decisión que, en algunos aspectos, es muy triste. Por otro lado, somos profesionales y también tenemos que intentar dar el siguiente paso para hacer realidad nuestros sueños».

    Durante toda la semana, los jugadores de Pochettino en la selección masculina de Estados Unidos dijeron que ellos también esperaban a ver cómo se resolvía todo. Habían oído los rumores y sabían que estaban pasando cosas entre bastidores, pero Pochettino no habló del asunto con ellos hasta que los rumores se hicieron realidad. Entonces se aseguró de aclararlo cuanto antes. Antes de convertirse en entrenador del Manchester United, aún le quedaban unos días al frente de este grupo y piensa aprovecharlos al máximo.

    «Tuvimos una reunión y se lo comuniqué a los jugadores y a todo el cuerpo técnico», dijo. «Quería darles las gracias porque me apoyaron mucho y entienden la situación. Nos conocen y saben lo comprometidos que estamos con los dos próximos partidos, después de que la federación y el Manchester United acordaran que siguiéramos haciendo nuestro trabajo durante la concentración.

    «Creo que la semana que viene tendremos tiempo para hablar del trabajo en el Manchester United, pero ahora creo que es mucho mejor hablar de nosotros, de U.S. Soccer y, por supuesto, de la selección masculina de Estados Unidos».

  • El lado emocional

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Pochettino expresó su admiración por la directiva de U.S. Soccer en algunos de los momentos más emotivos de su rueda de prensa.

    Durante toda la rueda de prensa, Pochettino se dirigió en repetidas ocasiones tanto al director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, como a su presidenta, Cindy Parlow Cone. Fue en esos momentos cuando más se emocionó, hasta el punto de que ambos tuvieron que abrazarlo y darle palmadas en la espalda.

    «Nunca nos mentisteis», dijo Pochettino en un momento dado, conteniendo las lágrimas. «Pusisteis a las personas por delante de todo, y por eso esta es una decisión realmente difícil, pero tenemos que seguir adelante... Creo que hacéis que me sienta muy, muy feliz haciendo mi trabajo, compartiendo un proyecto increíble y formando parte de esta familia».

    Parlow Cone y Batson también tomaron la palabra. Batson explicó los próximos pasos en la búsqueda de un nuevo entrenador, mientras que Parlow Cone habló de su entusiasmo por los cimientos sentados. Esas fueron las partes más fáciles. Lo más difícil fue dirigirse a Pochettino para hablarle del impacto que había tenido.

    «Lo que has hecho con los programas masculinos de adultos y jóvenes en dos años ha sido increíble», dijo Parlow Cone. «No solo has contribuido a que progresen, sino también a que toda la federación sea mejor. Además, has sido un gran colaborador para todos nosotros. Quería darte las gracias de corazón. Te vamos a echar de menos».

    Lo que hizo que Pochettino se sintiera tan unido a U.S. Soccer fue la confianza que depositaron en él. Estuvo, por supuesto, su contratación inicial, pero, más importante aún, hubo una cena en Nueva York antes del Mundial. Mientras comían un filete, los responsables de la federación le dijeron a Pochettino que tenían un contrato preparado para él si quería continuar. Pasara lo que pasara en el Mundial, querían que siguiera. Ganara o perdiera, creían en él y en lo que podía hacer.

    Esa muestra de confianza lo significó todo para Pochettino, según dijo. Creyeron en él de una manera en que pocos otros directivos habrían querido o podido hacerlo. Eso, a su vez, le ayudó a recuperar algo que había perdido.

  • Redescubriendo el fuego

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    IMAGO / Newscom World

    Durante su etapa en la selección de Estados Unidos, Pochettino redescubrió una pasión que había perdido por el camino.

    Cuando Pochettino llegó a Estados Unidos, estaba algo desencantado con los niveles más altos del fútbol europeo. En su etapa en el PSG había logrado títulos, pero también había soportado tensiones relacionadas con las estrellas. Su paso por el Chelsea fue breve: tuvo que lidiar con las exigencias de uno de los clubes más caóticos del mundo y con una de las plantillas más numerosas del fútbol.

    Así que decidió ir a Estados Unidos para lo que acabaría siendo una aventura de dos años que pocos habrían podido imaginar. Se enamoró de la música country y la ponía a todo volumen en cualquier lugar durante las concentraciones. Descubrió Whole Foods y Chick-Fil-A. Celebró a puñetazos al aire durante «Country Roads» y conoció a gente de todo el país. Durante su estancia, Pochettino conoció Estados Unidos y, al final, se sintió estadounidense.

    También volvió a sentirse como él mismo, tanto como persona como entrenador.

    «No he preparado un discurso», dijo. «Hablo desde el corazón y quiero daros las gracias de verdad porque recuperamos la motivación. Recuperamos la capacidad de soñar a lo grande y de entrenar a jugadores que realmente quieren mejorar y compartir buenos momentos, y a jugadores que realmente se preocupan por la federación y por este país. Quieren colocar al país y a la federación en el lugar que les corresponde».

    La parte de Pochettino en esa lucha está a punto de terminar. Pero la clave está en que aún no ha terminado: quedan dos partidos antes de que viaje a Mánchester.

  • Decir adiós

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    El legado de Pochettino queda a juicio de otros, mientras él se preparaba para seguirlo todo desde la distancia.

    El sábado, la selección de Estados Unidos se enfrentará a Haití. El martes volverán a verse las caras. Esos serán los últimos partidos de Pochettino. Tiene ganas de disputarlos y espera disfrutarlos. Por supuesto, los resultados suelen determinar cuánto puede disfrutar un entrenador de un partido, y esta vez no será diferente. Por eso, Pochettino quiere asegurarse de que sean resultados que pueda recordar con cariño mientras intenta despedirse de la mejor manera.

    «Antes que profesionales, somos personas, y aquí sentimos un vínculo emocional», dijo. «Creo que es importante mostrar compromiso, respeto, cariño y amor, incluso si tomamos una decisión que no es la mejor para una de las partes».

    «Creo que hemos sido sinceros y contamos con el respeto de los jugadores y del cuerpo técnico, que entienden la situación, por supuesto... Somos muy optimistas y creo que es una forma muy natural de poner fin a nuestra colaboración».

    Una de las preguntas giró en torno al legado de esa colaboración. ¿Había pensado Pochettino en ello? ¿Cómo quiere que le recuerden los aficionados estadounidenses?

    «No, no soy arrogante», empezó. «Bueno, ¡no lo bastante arrogante! No asumí este proyecto para hacer cosas por las que se me recuerde para siempre ni para tener una foto aquí, en el centro de entrenamiento de la selección. Lo importante es el aspecto humano: ser un buen colaborador e intentar llevar a cabo la visión de la federación. En este caso, se trataba de aportar nuestra calidad, nuestros conocimientos sobre el juego y nuestra forma de ver las cosas, y de formar parte de esta familia».

    «Esperamos que ahora, en el Manchester United, ocurra lo mismo».

    Sin embargo, ya nada será igual. A partir del miércoles, Pochettino y su cuerpo técnico empezarán a preparar al Manchester United para su visita al Liverpool. Mientras tanto, U.S. Soccer ya ha iniciado una búsqueda exhaustiva de entrenador. Ahora solo queda seguir adelante, como dijo Pochettino, y cada parte lo hará por un camino distinto.

    Aun así, Pochettino confía en el rumbo del fútbol estadounidense. Ya no será él quien lo impulse, pero cree que seguirá avanzando en esa dirección. Y, mientras lo hace, lo observará desde lejos, probablemente con una canción de country a todo volumen y lágrimas en los ojos.

    «El futuro puede ser increíble», empezó, antes de terminar la frase: «Con otro entrenador».