¿Sorprenderá Xavi con su primera convocatoria de la selección neerlandesa? 16 candidatos llamativos a los que puede convocar, uno por uno
¿Le dará Xavi una oportunidad a los jóvenes talentos, se aferrará a nombres de confianza o precisamente podrán contar con una convocatoria jugadores que apenas entraban en los planes de su predecesor, Ronald Koeman? Voetbalzone repasa dieciséis nombres llamativos. La mayoría ya podrían optar ahora a un puesto en la convocatoria, mientras que un puñado de jugadores quizá se conviertan más adelante esta temporada en candidatos.
Jeffrey de Lange (Olympique de Marsella)
Tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City, De Lange ha subido un puesto en el orden de preferencias en el Olympique de Marsella. El neerlandés, de 28 años, es el número uno bajo palos con el nuevo entrenador Bruno Genesio.
De Lange no tuvo un gran inicio de temporada, con tres derrotas en los cuatro primeros partidos de liga, aunque poco se le podía reprochar. Koeman apostó durante años por un grupo fijo de porteros formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs. No parece probable que De Lange sea convocado ya este viernes, pero quizá más adelante esta temporada sí se vea recompensado por un posible buen rendimiento.
Givairo Read (Feyenoord)
Pocos jugadores neerlandeses se trasladaron durante la pasada ventana a una gran liga europea. Read sí estuvo cerca de hacerlo. El lateral derecho despertó el interés concreto de, entre otros, la AS Roma y el Nottingham Forest, pero el Feyenoord no quiso colaborar en una salida.
El propio Read tampoco tuvo problemas con una estancia más larga en De Kuip. En el Feyenoord, el defensa de veinte años es indiscutible como lateral derecho. Durante la aplastante victoria del pasado fin de semana ante el PEC Zwolle (0-7), dejó su huella con nada menos que tres asistencias. La competencia en la selección neerlandesa, sin embargo, no es precisamente menor. Como Jurriën Timber acaba de recuperarse de una lesión en la ingle, Read puede soñar con una convocatoria, aunque Denzel Dumfries seguirá siendo sin duda la primera opción.
Youri Baas (Ajax)
La perspectiva puede cambiar a una velocidad de vértigo, algo que Baas también ha sufrido en carne propia. El defensa fue elegido Jugador del Año del Ajax tras la temporada 2025/26, pero a comienzos de esta temporada acabó en el banquillo después de la llegada de Daley Blind.
Un traspaso al FC Porto no llegó a concretarse en los últimos días del mercado de fichajes y, mientras tanto, Baas —también por una lesión de Blind— vuelve a ser titular en el Ajax. Xavi tiene muchas opciones entre las que elegir en el centro de la zaga. Aun así, una convocatoria del central de 23 años con vistas al futuro no sería ilógica.
Wouter Goes (AZ)
Si hay alguien que ha arrancado de forma excelente la temporada de la Eredivisie, ese es Goes. El defensa acaparó titulares con frecuencia en los últimos años por su comportamiento sobre el campo, pero desde hace ya tiempo está dejando que hablen sus pies. Goes sigue entrando con intensidad en los duelos, sin excederse en ello.
Para el defensa del AZ, mucho dependerá de la cuestión de si Van Dijk sigue. Jurriën Timber apenas acaba de recuperarse, mientras que Jan Paul van Hecke sigue teniendo una ligera ventaja. Tarde o temprano, sin duda hará su debut. ¿Si ya estará en la convocatoria el viernes? Habrá que esperar.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots vio recompensada su excelente temporada en el FC Twente a principios de este verano con un traspaso récord al Hoffenheim. El lateral izquierdo se marchó a la Bundesliga por dieciséis millones de euros y se convirtió así en la venta más cara de la historia del club de los Tukkers.
Rots tiene muchísimo recorrido, se siente cómodo con el balón y por eso puede ofrecerle mucho a Xavi. Por ejemplo, puede doblar por fuera a alguien como Cody Gakpo o, por el contrario, ofrecerse como un centrocampista extra por dentro. Al lateral le espera en los próximos años una dura competencia con jugadores como Micky van de Ven, Jorrel Hato y, eventualmente, Ian Maatsen.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots no es el único neerlandés que tiene contrato con el Hoffenheim. Burger ya causó una gran impresión la pasada temporada con la camiseta blanquiazul. En la Bundesliga firmó cuatro goles y cinco asistencias, y tuvo así una participación importante en el quinto puesto en el que acabó el Hoffenheim.
Los tiempos en los que la selección neerlandesa andaba escasa de centrocampistas de gran calidad ya quedaron atrás desde hace bastante tiempo. Por eso, no será fácil para Burger ganarse un sitio en la convocatoria de Países Bajos. Sin embargo, si sigue desarrollándose a una velocidad de vértigo, Xavi tendrá que plantearse una convocatoria en el futuro.
Peer Koopmeiners (AZ)
El AZ tuvo un arranque soñado en la nueva temporada de la Eredivisie al mantenerse impecable en sus cinco primeros partidos de liga. Peer Koopmeiners tuvo una participación importante en ello como eje del centro del campo. Un asistente español del cuerpo técnico de Xavi visitó a comienzos de este mes el partido de liga entre el sc Heerenveen y el AZ para ver en acción, entre otros, a Peer Koopmeiners.
Si Xavi está buscando un auténtico mediocentro de contención para la posición de número 6, es de lo más lógico que Peer Koopmeiners esté en el radar. Sin embargo, la competencia de, entre otros, su hermano mayor Teun Koopmeiners, Joey Veerman y Ryan Gravenberch es enorme, mientras que Frenkie de Jong, siempre que esté en forma, es indiscutible de cara al futuro.
Sean Steur (Newcastle United)
El Ajax decidió vender a Steur en el mercado de fichajes de verano al Newcastle United por una cantidad de hasta 27 millones de euros. El centrocampista, que sigue teniendo solo dieciocho años, recibió enseguida muchos elogios durante la pretemporada de The Magpies y se hizo con un puesto en el once inicial, aunque poco después volvió a acabar en el banquillo.
El lunes, como suplente, protagonizó para mal la derrota por 4-1 en su visita al Leeds United. Steur tiene muchísimo potencial y es todavía muy joven. La posibilidad de que ya sea convocado el viernes no es muy grande. Aun así, el de Volendam sigue siendo un talento a seguir de cerca.
Kenneth Taylor (Lazio)
La Lazio, de la mano de los neerlandeses Kenneth Taylor, Danilho Doekhi y Tijjani Noslin, ha empezado de maravilla la Serie A. Taylor se hizo con un puesto en el once titular a comienzos de este año de forma inmediata con Maurizio Sarri y también es una pieza indispensable en el equipo de la Lazio con su sucesor, Gennaro Gattuso.
Taylor está sin duda en el radar de Xavi, pero está por ver si realmente será convocado. Tijjani Reijnders parece tener asegurado un lugar en la convocatoria pese a su traspaso a Arabia Saudí, mientras que Justin Kluivert, Quinten Timber y Teun Koopmeiners también fueron llamados con frecuencia por Koeman en los últimos años. Además, Luciano Valente y Guus Til son otros competidores para las dos posiciones más ofensivas del centro del campo.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman está entre los mejores pasadores de Europa. Sin embargo, Koeman, como seleccionador de Países Bajos, lo dejó de lado durante los últimos dos años por su desastrosa actuación en el duelo de la Eurocopa ante Austria.
Con Xavi, todos vuelven a empezar desde cero. Eso significa también que Veerman puede aspirar a un regreso a la selección neerlandesa. El creativo firmó un traspaso soñado al Borussia Dortmund, donde logró causar una enorme impresión de inmediato. Debido a la lesión de Frenkie de Jong y al complicado inicio de temporada de Ryan Gravenberch en el Liverpool, Veerman parece contar con buenos argumentos para ser convocado.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël estuvo a finales de agosto claramente en el punto de mira del Lille OSC, pero el traspaso al club francés no llegó a concretarse. Viéndolo ahora con perspectiva, el centrocampista de 22 años está contento de haberse quedado en el Feyenoord.
Tras una gran temporada como cedido en el FC Utrecht, Zechiël logró hacerse de inmediato con un puesto en el once inicial del Feyenoord a las órdenes del nuevo entrenador Giovanni van Bronckhorst. Semana tras semana, Zechiël demuestra con goles y asistencias lo importante que es para el conjunto de Róterdam. Después de seis partidos de liga, ya suma cinco goles y tres asistencias, lo que le sitúa entre los grandes protagonistas de la Eredivisie.
Ruben van Bommel (PSV)
Si Xavi decidiera convocar a Van Bommel, no sería necesariamente una sorpresa por su rendimiento. Sin embargo, una llamada de la selección neerlandesa sí resultaría llamativa, ya que nunca antes había sido convocado.
Van Bommel ya ha tirado del carro del PSV al firmar goles importantes contra el Excelsior y el FC Utrecht. En la selección neerlandesa, Cody Gakpo es indiscutible como extremo izquierdo, pero como suplente hay muchas opciones. Sobre todo porque Crysencio Summerville también es una opción como extremo derecho.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel no es el único extremo izquierdo que se ha hecho un nombre en las primeras semanas de la nueva temporada de la Eredivisie. Daal, de 22 años, suma una mayor eficacia a su técnica y se ha convertido así en un candidato para la selección de Países Bajos.
El atacante está creciendo de forma espectacular en el AZ a las órdenes del entrenador Leeroy Echteld y ya firma cinco goles, uno más bonito que otro. Si Xavi Daal no lo convoca en el próximo parón internacional, es muy probable que lo haga más adelante. Sobre todo si la gran figura del AZ sigue marcando la diferencia para su equipo cada semana.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
El 7 de julio de 2024 fue el día en que Steven Bergwijn jugó por última vez con la selección de Países Bajos. En la Eurocopa, el atacante, que ya tiene 28 años, tuvo algunos minutos como suplente con Ronald Koeman, pero tras su traspaso a Arabia Saudí desapareció por completo del radar del entonces seleccionador.
Xavi ya dejó entrever que los jugadores de la Saudi Pro League ‘simplemente’ entran en consideración para un puesto en la selección de Países Bajos. Tijjani Reijnders y Crysencio Summerville son los nombres más evidentes, pero ¿también puede Bergwijn soñar con una convocatoria? El internacional, que ha vestido la camiseta de su selección en 35 ocasiones, suma hasta ahora esta temporada cuatro goles y dos asistencias. Además, puede desempeñarse en todas las posiciones del frente de ataque, lo que lo convierte en una opción interesante para Xavi.
Mexx Meerdink (AZ)
La posición de delantero centro en la selección neerlandesa será quizá la más interesante durante el próximo parón internacional. ¿Seguirá Xavi renovando la lista o no? Si ese es el caso, Wout Weghorst y Memphis Depay deberán temer por su sitio en la convocatoria. Si Xavi hace hueco a un delantero joven y talentoso, Meerdink es un candidato potencial.
El atacante de 23 años es, tras la salida de Troy Parrott, el indiscutible delantero centro titular del AZ. Si miramos al largo plazo en la selección neerlandesa, Donyell Malen, Brian Brobbey y Emmanuel Emegha son sus principales competidores.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Otra opción para la posición de delantero centro es Flemming. El neerlandés, a sus 28 años, ya tiene más experiencia que, por ejemplo, Meerdink. El exjugador del Ajax también demostró la temporada pasada que puede defenderse más que bien en la Premier League. Con la camiseta del descendido Burnley firmó nada menos que once goles en liga.
Flemming dio este verano el salto al Ipswich Town y el pasado sábado volvió a ser decisivo para el recién ascendido al anotar el 2-3 definitivo contra el Crystal Palace en los últimos minutos.