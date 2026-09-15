Tras la marcha de Gerónimo Rulli al Manchester City, De Lange ha subido un peldaño en la jerarquía en el Olympique de Marsella. El neerlandés, de 28 años, es el número uno bajo palos con el nuevo entrenador Bruno Genesio.

De Lange no tuvo un gran inicio de temporada, con tres derrotas en las cuatro primeras jornadas de liga, aunque poco se le pudo reprochar. Koeman apostó durante años por un grupo fijo de porteros formado por Bart Verbruggen, Mark Flekken y Robin Roefs. No parece probable que De Lange sea convocado ya este viernes, pero quizá más adelante esta temporada sí sea recompensado por sus posibles buenas actuaciones.



