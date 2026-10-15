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«Son deportistas de élite»: De una persona que sobrevivió a un accidente de helicóptero a estrellas del atletismo, así son las selecciones de fútbol para personas con parálisis cerebral de U.S. Soccer que aspiran a ganar dos Mundiales en casa

Desde veteranos de las fuerzas armadas hasta atletas de pista de élite, las selecciones de fútbol para personas con parálisis cerebral de la Federación de Fútbol de Estados Unidos aspiran a conquistar dos títulos de la Copa del Mundo y abren puertas a la próxima generación.

Thomas Hindle
Traducido por

  • De pequeño, Josh Brunais tenía dos opciones: el ejército o el fútbol. La vocación militar le venía por parte de su padre, que era veterano. Su madre era la aficionada al fútbol, en gran medida por haberse criado en Alemania y por su pasión por el Bayern de Múnich.

    Brunais siguió los pasos de su padre y se alistó en el 75.º Regimiento, una unidad de operaciones especiales altamente preparada que se ocupa de los llamados «objetivos de alto valor». En esencia, cuando el ejército de Estados Unidos necesita llevar a cabo una misión compleja, el 75.º Regimiento se encarga de ejecutarla.

    Brunais se alistó en 2005. En 2007 sufrió su primera lesión. El helicóptero en el que viajaban él y dos docenas de soldados perdió potencia a 152 metros de altura. Ocho personas murieron. Brunais sacó a los otros 14 de los restos en llamas y esperó durante horas en la nieve a que llegara un equipo de rescate. Dos años después sufrió la segunda lesión, cuando un compañero pisó un artefacto explosivo improvisado cercano. Brunais ya había sufrido una lesión cerebral grave en el accidente de helicóptero. Las secuelas de ambos incidentes lo obligaron a retirarse del servicio en 2015.

    Se sentía perdido. Entonces, el fútbol le brindó una oportunidad. Un hombre llamado Stuart Sharp conoció a Brunais en un programa de Asuntos de Veteranos y lo invitó a hacer una prueba para la selección masculina de Estados Unidos de fútbol para personas con parálisis cerebral. Aunque no había nacido con esa condición, la lesión cerebral traumática que había sufrido le permitía participar.

    «Era como vivir un segundo sueño», contó Brunais a GOAL, «me facilitó la transición y volvió a darme un propósito».

    Brunais necesitó dos pruebas para entrar en el equipo. Una década después, es uno de los jugadores más laureados de la historia del programa. También es, quizá, el ejemplo perfecto de lo que este puede hacer por hombres y mujeres: ofrecerles una plataforma para prosperar y educar en un mundo que tan a menudo les dice que son diferentes. Y tanto ellos como ellas tienen mundiales que ganar.

    «Todos tenemos días malos. Todos podemos apoyarnos unos en otros, pero lo que me gusta es que tampoco nos compadecemos entre nosotros. Vamos a meternos contigo, vamos a bromear a tu costa, pero todo nace del cariño, y creo que de ahí viene esa camaradería. No quieres que nadie se limite a darte lástima», dijo Brunais.

  • «Todos tenemos días malos»

    US Men's CP team
    U.S. Soccer

    El equipo masculino existe desde los años 80, pero ganó protagonismo bajo la dirección de Sharp hace una década.

    La selección masculina de Estados Unidos existe, de una forma u otra, desde 1984. Unos 40 años después se formó una selección femenina, que disputó su primer partido en 2022. Se trata de fútbol paralímpico. Para poder participar, los jugadores deben ser capaces de caminar y padecer o haber padecido alguna de estas afecciones neurológicas: un ictus, parálisis cerebral o una lesión cerebral traumática.

    La parálisis cerebral varía de una persona a otra. Algunas tienen debilidad muscular o problemas de coordinación. Otras pueden sufrir convulsiones o necesitar ayuda para moverse. Sin embargo, hay algo que las une.

    «Todos tenemos días difíciles, dolores, lesiones, dolores de cabeza o mareos. Nos metemos unos con otros y, en cierto modo, eso ayuda a seguir adelante», dijo Brunais.

    Pero que nadie se equivoque: estos deportistas son de élite. Muchos también son atletas paralímpicos que compitieron en atletismo antes de descubrir el fútbol. Practican este deporte a un nivel muy alto durante nueve semanas al año, sin cobrar. Para hacerlo hay que ser muy bueno y desearlo de verdad.

    ¿Y las reglas? Varían según el género. En la categoría masculina, cada equipo alinea a siete jugadores. No hay fuera de juego, los campos son más pequeños y se permite sacar de banda con una sola mano. Los partidos también son bastante más cortos: constan de dos tiempos de 30 minutos, separados por un descanso habitual de 15 minutos.

    Las normas sobre la composición de las plantillas pueden resultar complicadas. A los jugadores se les asigna una de tres «clasificaciones» según el grado de sus limitaciones: FT1, para quienes tienen las limitaciones más importantes; FT2, para quienes tienen «limitaciones moderadas»; y FT3, para quienes tienen limitaciones mínimas. Los equipos deben tener al menos un jugador FT1 sobre el terreno de juego en todo momento, mientras que solo puede haber un jugador FT3 por equipo en el campo a la vez (y sí, se puede cuestionar el «estado» de la limitación de un jugador).

    Históricamente, Estados Unidos ha obtenido buenos resultados tanto en la categoría masculina como en la femenina. La selección masculina terminó cuarta en el Mundial de 2022 y ganó la Copa América en 2025. La femenina, como suele ocurrir, ha logrado resultados aún mejores. Ganó el Mundial inaugural de 2022, terminó segunda en 2024 y, más recientemente, conquistó la Copa Intercontinental de la IFCPF.

    Pero quizá más importantes que las medallas de campeón que cuelgan de sus cuellos son las historias que los llevaron hasta ellas. Las selecciones nacionales de fútbol para personas con parálisis cerebral reúnen a deportistas de élite con historias personales extraordinarias, además de la calidad y la ambición necesarias para competir por títulos mundiales. Son deportistas de élite que practican un deporte muy específico y lo hacen mucho mejor que muchas otras personas en el mundo.

  • «Son deportistas de élite»

    Josh Brunais
    U.S. Soccer

    Brunais se ganó un puesto en el equipo tras no superar su primera prueba en 2015.

    El caso de Brunais es un ejemplo. Lo primero que le dijeron en su primera concentración con Estados Unidos fue que probablemente no tenía el nivel suficiente para entrar en la selección. Era 2015, y Sharp lo había descubierto a través de un programa deportivo para veteranos en Atlanta. El entrenador, un escocés orgulloso que no tenía reparos en ser sincero con Brunais, le dijo que no alcanzaba el nivel necesario para jugar en el equipo.

    «Fue bastante sincero. Me dijo que no estaba seguro de que volviera», reconoció Brunais.

    Sharp recuerda aquella conversación de otra manera. Según él, se trataba más bien de una forma de gestionar al jugador. Brunais tenía cualidades, sin duda: había jugado de vez en cuando durante su etapa en el ejército. Pero necesitaba un empujón. Sharp pensó que decirle al exmilitar que «no era lo bastante bueno» podía ser la mejor manera de lograr que diera lo mejor de sí.

    «Son deportistas de élite. Por su trayectoria, es alguien a quien hay que decirle las cosas como son. Y él, por naturaleza, se lo toma como un reto para mejorar», explicó Sharp.

    Y Brunais, por supuesto, no se rindió. Tuvo otra oportunidad más adelante, en 2015. Para entonces, ya había convencido a Sharp, que lo incluyó en el equipo paralímpico. Poco después se convirtió en un habitual. Estados Unidos lo eligió abanderado para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

    Tres meses después, en un acto en la Casa Blanca de reconocimiento a los deportistas olímpicos estadounidenses, el presidente Barack Obama invitó a dos atletas a subir al escenario. Una era la gimnasta Simone Biles, que ganó cinco medallas y se convirtió en una estrella internacional. El otro era Brunais, cuyo equipo terminó séptimo. Para Sharp, sin embargo, era la elección perfecta.

    «Eso demuestra cómo es él y por qué lo reconocieron», dijo Sharp.

    En la actualidad, Brunais suma 53 internacionalidades y ha formado parte de ocho convocatorias para el Mundial.

    Pero no todos estos jugadores son veteranos militares cuyas lesiones pusieron fin a su servicio. Algunos llegaron a este deporte por caminos muy distintos y, pese a sus limitaciones, son sencillamente muy buenos.

    Uno de ellos es John Sullivan. De bebé sufrió una lesión cerebral traumática que afectó gravemente a la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Tuvieron que extirparle parte del cráneo. Sin embargo, nada de eso le quitó las ganas de jugar al fútbol. En cierto modo, era el único deporte que podía practicar físicamente.

    «De pequeño jugaba al fútbol porque mi hermana también jugaba y, además, porque no podía participar en otros deportes. En Estados Unidos son populares el baloncesto, el fútbol americano y el béisbol; son deportes que tradicionalmente practican los niños y las niñas. Pero el fútbol era el único en el que no solo podía participar, sino también destacar», explicó Sullivan.

    Sullivan empezó en el fútbol infantil y siguió jugando durante toda la secundaria. También compitió a niveles más altos y jugó con regularidad en el único club organizado de una localidad relativamente pequeña. Eso le ayudó a perfeccionar sus habilidades y a convertirse en un centrocampista completo con olfato de gol.

    Pero, según admitió, aquello también tenía sus límites. Al encontrarse con los mismos jugadores en todas las categorías de edad, en un entorno en el que todos se conocían, se sentía encasillado socialmente. Expresarse tal como era tampoco resultaba fácil. Sullivan es gay y, junto con su discapacidad, eso hacía que relacionarse con los demás en una pequeña localidad de Arizona fuera complicado a veces.

    «Ser gay y tener una discapacidad en el mundo del deporte era realmente difícil. Por eso, ahora esas dos cuestiones me importan mucho. Creo que reprimía mi personalidad en el equipo por ambas razones», dijo Sullivan. «Eran los mismos jugadores todos los años… Tardé entre tres y cuatro años en salir de mi caparazón y dejar de ser tan tímido».

    El éxito sin duda ayudó. Llegó a la selección por una vía diferente. En 2017 vio una publicación en redes sociales que invitaba a los jugadores que cumplieran los requisitos a ponerse en contacto. Sullivan la ignoró al principio, pero el algoritmo seguía mostrándosela. Al final cedió y envió un correo electrónico a Sharp.

    A Sharp le bastó con ver unos cuantos vídeos para convencerse.

    «No fue nada extraordinario. Simplemente me dieron una lista de ejercicios que tenía que hacer entre conos. No hacía falta grabar ningún partido, lo cual es curioso, porque supongo que se arriesgaron conmigo sin saber si tenía el nivel suficiente para participar en una concentración. Pero salió bien», contó Sullivan.

    Es un habitual desde 2017. Fue titular en el partido inaugural del Mundial. Curiosamente, después de jugar con Estados Unidos recibió en Instagram numerosas disculpas de los chicos que se burlaban de él cuando era pequeño.

    «Siempre que estamos de pie durante el himno, pienso en los niños pequeños con parálisis cerebral y con discapacidades como la mía, que quieren sentirse incluidos y quizá lo están pasando mal en sus colegios de primaria, que sienten que no encajan allí. Quiero hacerles saber que hay un camino para alcanzar cualquier objetivo que tengan, sea en el deporte o fuera de él», afirmó.

  • «Salid de ese campo con la medalla de oro colgada de nuestro cuello»

    Sharp and Brunais
    U.S. Soccer

    Sharp lleva más de una década al frente de Estados Unidos y dejará el cargo al término del torneo.

    Son esas historias las que también motivan al entrenador.

    Sharp no tiene ningún vínculo familiar evidente con Estados Unidos. Es natural de Glasgow y está muy orgulloso de sus raíces escocesas. Llegó al fútbol paralímpico porque, básicamente, era la única modalidad de este deporte a la que podía dedicarse. En 2005, Sharp trabajaba como coordinador de educación física y deporte para una ciudad, mientras entrenaba a equipos femeninos y juveniles para la federación escocesa de fútbol. Si parece mucho trabajo, es porque lo era.

    «Es lo que hace todo el mundo. Trabajas en una cantera profesional y, además, tienes tu empleo a tiempo completo», explicó Sharp.

    Pero Sharp quería dedicarse a ello a tiempo completo. Y cuando la federación escocesa de fútbol anunció, para su sorpresa, que buscaba a un responsable nacional de desarrollo del fútbol para personas con discapacidad, no dejó pasar la oportunidad.

    «Podía desarrollar estructuras y procesos para este deporte en todo un país y, por supuesto, seguía siendo fútbol. Tenía la oportunidad de entrenar a futbolistas», dijo Sharp.

    Solo había un problema: nunca había entrenado en ninguna modalidad de fútbol para personas con discapacidad, algo que le plantearon en su primera entrevista con la federación escocesa. Sharp tenía preparada la respuesta.

    «Bueno, no estoy aquí para entrenar a personas con discapacidad. Estoy aquí para entrenar a futbolistas, y cada futbolista es diferente. Así es como voy a abordar el crecimiento de este deporte y el trabajo con cada integrante del equipo», afirmó Sharp.

    Eso bastó para conseguir el puesto. Sharp trabajó allí durante ocho años y llevó a la selección nacional a dos Juegos Paralímpicos. Tras una etapa difícil de creer como responsable de desarrollo deportivo internacional en una organización sin ánimo de lucro de ámbito mundial, durante la que ayudó a elaborar el currículo de educación física de Jordania para hacerlo más inclusivo con quienes habían perdido extremidades durante conflictos, Stuart acabó en la federación estadounidense de fútbol.

    Está allí desde 2014 y dirige el Programa Ampliado de Selecciones Nacionales en su conjunto desde 2022. Este será su último torneo como seleccionador del equipo masculino. Ha sido la experiencia de su vida, aunque solo fuera por la clase de personas que ha conocido.

    «Tenemos gente de todos los sectores de la sociedad… Hay jugadores que tienen que trabajar duro para pagar la hipoteca y también tenemos multimillonarios. Todos vienen de entornos diferentes. Cada uno tiene distintas habilidades en el campo y distintos aspectos que necesita mejorar. Así que, ¿cómo te acercas a un jugador, hablas con él y trabajas para que mejore, potencie sus virtudes y refuerce sus puntos débiles? ¿Y cómo hablas de lo mismo con otro jugador?», explicó Sharp.

    Ha sido un reto, pero también ha dado resultados. La selección masculina ocupa el cuarto puesto de la clasificación mundial. Es una auténtica aspirante a ganar este Mundial.

    «Tenemos capacidad para superar a cualquier equipo de este torneo tanto en juego como en esfuerzo. Nuestro objetivo es salir del campo con la medalla de oro al cuello», dijo Sharp.

    La contundente victoria por 7-0 ante Canadá en el primer partido fue un buen comienzo.

  • «Intento dar ejemplo»

    Cat Guimaraes
    U.S. Soccer

    Cat Guimaraes tendrá que asumir un papel protagonista si las mujeres quieren recuperar su corona en el Mundial.

    Las mujeres podrían estar aún mejor preparadas.

    Ellas también reúnen historias extraordinarias y un talento individual inmenso. La trayectoria de Cat Guimaraes comenzó en el equipo masculino. Cuando empezó a participar en el fútbol para personas con parálisis cerebral, no existía un equipo femenino. Así que jugó con los chicos y estuvo a su altura. En sus palabras: «Nunca me ha dado miedo jugar al fútbol con los chicos».

    Pero no podía disputar competiciones oficiales.

    Eso no fue un problema: tenía otros intereses. Guimaraes figura en la clasificación mundial de varias disciplinas paralímpicas, incluidas tres pruebas de pista y el salto de longitud. En su tiempo libre, se ganó un público fiel en las redes sociales. Tiene 80.000 seguidores en Instagram. La semana pasada firmó un acuerdo de 25.000 dólares con OnlyFans para publicar contenido apto para ver en el trabajo, incluidas rutinas de gimnasio y vídeos sobre su estilo de vida. Es autora de dos libros y la única deportista con parálisis cerebral que ha competido en atletismo en la División I de la NCAA. Practicó taekwondo durante 10 años.

    ¿Suena agotador? Sí y no.

    «Me enseñó a levantarme después de caer. Fue la lección más importante que podía aprender. El fútbol para personas con parálisis cerebral se parece bastante en eso, porque te caes y pasan todas esas cosas. Así que fueron surgiendo oportunidades y decidí que tenía que aprovecharlas», explicó.

    También ayuda que se le dé bastante bien el fútbol. Fue elegida mejor jugadora del Mundial de 2022 en España. Ha marcado 13 goles en ocho partidos oficiales con la selección. Sin embargo, en este Mundial también tendrá que jugar un poco de portera debido a una crisis de lesiones.

    «Me pondré en la portería y, a partir de ahí, veremos qué pasa. Supongo que ese es el plan», dijo.

    Chris Maravalli, que se estrena como entrenador principal y antes fue entrenador de porteros, es algo más pragmático en su valoración.

    «Jugará algunos minutos en la portería. Todavía estamos intentando determinar cuántos. Tiene que ver con algunas lesiones a las que hemos tenido que hacer frente. Agradezco mucho que las jugadoras estén dispuestas a adaptarse», señaló.

    Pero hay mucho talento en el resto del equipo. Kaia Spencer, de 17 años, disputa su segundo Mundial. Marcó ocho goles en el torneo de 2024 y tendrá que asumir más responsabilidad ante la baja por lesión de Cassidy Leake, otra de las delanteras estrella. Michelle Cross, elegida en dos ocasiones Jugadora del Año de fútbol para mujeres con parálisis cerebral de U.S. Soccer, sostendrá la defensa. Sufrió la decepción de no poder revalidar el título en 2024. Este año no entra en sus planes repetir ese desenlace.

    «Esperamos jugar con intensidad, darlo todo, recuperar nuestro título de campeonas del mundo y divertirnos mientras lo hacemos», dijo Cross.

    Su experiencia será fundamental. Las reglas también son diferentes para las mujeres: el campo es más pequeño y se juega cinco contra cinco. Algunas necesitan adaptarse.

    «Intento dar ejemplo a mis compañeras. Espero poder enseñarles sobre el terreno de juego. Formo parte de este equipo desde su creación y sé lo difícil que fue para mí aprender a jugar cinco contra cinco en lugar de once contra once. Ahora juego con más confianza y espero dar ejemplo y enseñar también a las jugadoras nuevas a adaptarse», añadió Cross.

  • «Es una gran oportunidad para nosotros»

    Michelle Cross
    U.S. Soccer

    Michelle Cross es una de las líderes de un equipo femenino que espera ganar el Mundial.

    Ambos equipos se encuentran en una situación interesante en cuanto a sus plantillas. El torneo femenino es mucho más pequeño y también lo es el grupo de jugadoras entre las que puede elegir Estados Unidos. Guimaraes reclutó a Cross cuando coincidieron en una competición de atletismo en Nueva Jersey. Ambas tienen una edad similar. Pero, como ocurre con el equipo masculino, entrenar a futbolistas de procedencias muy distintas plantea desafíos.

    «Tenemos jugadoras con experiencia al más alto nivel que ahora tienen una vida profesional, trabajo y familia. También contamos con jugadoras jóvenes y nuestra labor es ayudarlas a desarrollarse y acompañarlas, porque queremos que formen parte de nuestro programa a largo plazo», dijo Maravalli.

    Sharp describe la búsqueda de un futbolista que cumpla los requisitos para jugar al fútbol CP como «intentar encontrar una aguja en un pajar sin saber qué aspecto tiene un pajar». Y no le falta razón. Pese a todos los avances de este deporte, el equipo sigue dependiendo del boca a boca, las redes sociales y los encuentros fortuitos para captar talento de primer nivel. Los centros de rehabilitación militar y las instituciones médicas también ayudan.

    «Hemos tenido jugadoras que encontraron un equipo al entrar en internet para comprar entradas para los partidos de la selección femenina. Vieron un enlace, hicieron clic y se preguntaron: “¿Qué es esto? ¿Un equipo de fútbol CP?”», dijo Sharp.

    Este torneo, más que ningún otro, es un buen escaparate para dar a conocer este deporte en Norteamérica. Estados Unidos acoge la competición en su flamante Centro Nacional de Entrenamiento de Atlanta. En teoría, es una oportunidad para mostrar el deporte a su máximo nivel y en las mejores condiciones posibles, algo que podría ayudar a captar futbolistas.

    «Es una gran oportunidad para mostrar al mundo nuestras nuevas instalaciones y también lo que U.S. Soccer ha invertido en el fútbol CP. Hay mucha ilusión entre los jugadores y el personal. Es bueno haber llegado por fin a este punto», dijo Maravalli.

    Pero, independientemente del resultado, la realidad está clara: son equipos de fútbol muy buenos. Además, ofrecen espacios seguros a quienes a menudo oyen que no pueden practicar este deporte a alto nivel.

    «A medida que me hago mayor, pienso en cómo crecí y en cómo fue mi infancia. Quiero que los niños se sientan ellos mismos al practicar deporte, especialmente los que tienen alguna discapacidad. Así que para mí no es tanto una obligación. Es algo que quiero ser», dijo Sullivan.